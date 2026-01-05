신동엽, 전 여친 이소라 언급 후 자폭 "사람들이 재혼한 줄 안다더라"

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 신동엽이 전 연인이었던 가수 이소라를 간접적으로 언급하며 자폭성 발언을 해 웃음을 안겼다.

5일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '맨정신으로는 초면 이민정 유지태'이라는 제목의 영상이 업데이트됐다.

이날 대화는 김준호의 결혼 이야기로 이어지며 자연스럽게 신동엽의 경험담으로 확장됐다.

앞서 유지태는 절친 김준호에 대해 "예전엔 힘들 때 연락을 자주 하더니 요즘엔 결혼하고 바빠서인지 연락이 뜸하다"고 말했고, 결혼식 사회를 맡지 않아 오히려 감사했다며 너스레를 떨었다.

이에 신동엽은 "내가 본 재혼 중에 제일 성대하게 했다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

이후 신동엽은 결혼식 이후 있었던 에피소드를 전하며 또 한 번 자폭했다.

그는 "집에 가서 아내에게 '준호 결혼식이 진짜 자신감 있고 당당해서 멋지더라'고 했더니 아내가 '어떤 어른들은 오빠도 재혼한 줄 알더라'고 하더라"고 말해 폭소를 유발했다.

이 발언은 과거 이소라와의 공개 연애를 떠올리게 하며 자연스럽게 화제를 모았다.


신동엽은 구체적인 이름을 직접 언급하지 않았지만, 맥락상 전 연인 이소라를 연상케 하는 대목으로 시청자들의 반응을 이끌어냈다.

이를 들은 이민정은 "언니가 너무 웃기다"며 신동엽의 아내를 언급했고, 신동엽은 "우리 아내는 웃기는 걸 좋아한다. 민정 씨도 비슷한 것 같다"며 분위기를 더욱 유쾌하게 만들었다.

