'홍명보호' 경사났네 경사났어! "메시 연상케 했다" MOTM…"더 큰 …

[스포츠조선 강우진 기자]양현준이 영국 매체가 뽑은 '올드 펌 더비' 최우수 선수(MOTM)로 선정됐다.
영국 더셀틱스타는 4일(한국시각) 양현준에게 10점 만점에 평점 7.5점을 부여하면서 레인저스와의 올드 펌 더비에서 가장 인상적인 활약을 펼친 셀틱 선수로 꼽았다.
매체는 "양현준은 잘했다. 이 경기 이후로는 더 큰 무대로 향하길 원하고 있을 것 같다"라며 "그는 이 경기 우리 팀에서 유일한 성공 사례였고, 환상적인 선제골 장면에서는 메시를 연상케 했다"라고 평가했다. 이어 "이후에는 헤딩 능력과 빠른 속도의 성실한 수비 가담으로 레인저스가 그를 상대하는 데 큰 어려움을 겪었다"라고 덧붙였다.
로이터 연합뉴스
양현준은 지난 3일 영국 글래스고 셀틱 파크에서 열린 2025~2026시즌 스코틀랜드 프리미어십(SPL) 21라운드 레인저스전에서 오른쪽 측면 수비수로 선발 출장했다. 팀은 1대3으로 패배했지만, 양현준은 빛났다.
전반 19분 양현준은 오른쪽 측면에서 공을 잡은 뒤 골문을 향해 내달렸다. 여러 명의 수비수를 모두 피하면서 페널티 박스 안까지 들어간 양현준은 가까운 쪽 골문을 보고 강력한 슈팅을 날려 골망을 갈랐다. 빠른 슈팅 속도에 상대 골키퍼는 반응하지 못했다. 수비수들 역시 양현준의 드리블과 슈팅을 넋 놓고 바라만 봤다.
양현준이 공격수가 아닌 수비수로 출전했기 때문에 이러한 폭발적인 공격력은 팬들을 열광케 하기에 충분했다. 양현준의 맹활약에도 셀틱은 이후 3골을 연달아 내주면서 패배했다.
사진=셀틱
대한민국 대표팀 입장에서는 양현준의 활약이 만족스럽다. 오른쪽 측면 수비수에 대한 고민이 여전한 상황에서 양현준이 유럽에서 안정된 활약을 펼치고 있기 때문이다. 양현준은 오른쪽 측면 공격수로도 뛸 수 있는 다재다능한 자원인 만큼 대표팀 전력에 큰 보탬이 될 것으로 보인다. 셀틱은 주춤하고 있지만, 양현준은 맡은바 역할을 충실히 하면서 주전 자리를 굳히는 데 열중해야 한다. 양현준의 재능을 알아보는 구단은 늘고 있다. 머지않아 스펙업을 노려볼 수도 있다. 앞서 노리치 시티와 버밍엄 시티 등 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 팀들이 양현준의 영입에 관심을 보인 바 있다.