'추신수♥' 하원미, 美서 딸과 큰일날 뻔했다 "노숙자들이 좀비처럼 몰려와"

기사입력 2026-01-04 06:30


'추신수♥' 하원미, 美서 딸과 큰일날 뻔했다 "노숙자들이 좀비처럼 몰려…

[스포츠조선 이우주 기자] 야구선수 추신수의 아내 하원미가 딸과 겪었던 아찔한 일화를 고백했다.

2일 하원미의 유튜브 채널에서는 '가족의 소중함을 깨닫는 법'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

하원미는 "나 이번에 뉴욕 갔는데 유튜브로 찍었어야 했다"며 "마지막 날이었다. 내가 딸을 학교에 데려다 놓고 비행기를 타야 돼서 일찍 가야 했다. 호텔에서 5시 반에 나왔다"고 운을 뗐다.

하원미는 "그때 소희랑 싸웠다. 말도 안 하고 짐을 가지고 나왔다"며 "발렛파킹을 맡겼는데 발렛이 7시부터 한다는 거다. 나는 5시 반에 내려갔는데. '어떡하냐' 했더니 그냥 내가 가야 한다더라. 심지어 호텔에서 주차장이 멀었다. 주차장을 찾는데 새벽이라 깜깜했다. 길을 못 찾겠더라"라고 떠올렸다.


'추신수♥' 하원미, 美서 딸과 큰일날 뻔했다 "노숙자들이 좀비처럼 몰려…
하원미는 "한참 헤매다가 갔는데 노숙자들이 좀비 떼처럼 누워있다가 우리를 보더니 좀비처럼 어슬렁 어슬렁오더라. '우리한테 오는 거 아니겠지?'해서 너무 무서워서 불 켜진 건물을 찾아서 일단 뛰어갔다"며 "안에 보니까 시큐리티 아저씨가 있더라. 저희 좀 도와달라 하니까 그 분이 무슨 일이냐고 나왔다. 그러니까 좀비떼 같았던 분들이 스르르 없어지더라. 우리를 쫓아온 게 맞았다"며 아찔한 일화를 밝혔다.

하원미는 "미친듯이 눈물이 나더라. 나는 남편이, 소희는 아빠가 보고 싶고 우리는 둘도 없는 가족이 됐다. '우리는 똘똘 뭉치지 않으면 안 된다' 해서 주차장을 찾았다. 차를 타고 3시간을 오면서 너무 사이가 좋아졌다"고 무서운 일을 함께 겪은 후 딸과 언제 싸웠냐는 듯 돈독해졌다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤주 "어린나이에 노출 촬영 강요받아..몸 예쁘다는 이유였다"

2.

이경규, '약물 운전' 진실 밝혔다 "골프장 안 갔다, 몸살 심해 차 헷갈려" ('놀면 뭐하니?')

3.

이경규, 조세호 빠진 '유퀴즈' MC 되나…유재석도 인정 "신선하다" ('놀면 뭐하니?')

4.

28기 옥순, ♥영호와 재혼 후 자녀 계획까지 "오빠 닮은 아기 진짜 예쁠 텐데"

5.

안선영 "子 하키 장비가 150만원"..캐나다 유학 뒷바라지 현실

연예 많이본뉴스
1.

장윤주 "어린나이에 노출 촬영 강요받아..몸 예쁘다는 이유였다"

2.

이경규, '약물 운전' 진실 밝혔다 "골프장 안 갔다, 몸살 심해 차 헷갈려" ('놀면 뭐하니?')

3.

이경규, 조세호 빠진 '유퀴즈' MC 되나…유재석도 인정 "신선하다" ('놀면 뭐하니?')

4.

28기 옥순, ♥영호와 재혼 후 자녀 계획까지 "오빠 닮은 아기 진짜 예쁠 텐데"

5.

안선영 "子 하키 장비가 150만원"..캐나다 유학 뒷바라지 현실

스포츠 많이본뉴스
1.

피겨 차준환, 올림픽 2차 선발전 쇼트 1위→밀라노행 청신호...여자부 신지아도 생애 첫 올림픽 '눈앞'

2.

'계약 기간 남기고 자진 사퇴' 통역도 필요 없다, 전설은 왜 다시 코치가 됐나

3.

'평균 94.9마일' 이마이도 못 믿겠다는 MLB, 안우진-원태인은 더 혹독한 시험대

4.

손흥민도 없는데 존슨 팔아? 토트넘 진짜 미쳤구나...英매체 강력 비판 "감당하기 어려운 사태에 빠질 수 있다"

5.

"황소 또또 쓰러졌다" 지독한 불운 황희찬, 128일만에 리그 2호골 폭발 후 '눈물의 부상 OUT'…울버햄튼, 웨스트햄 3-0 꺾고 '첫 승'[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.