류현진도 못 받은 '초특급 대우'! → 이정후 앞세워 'KOREA' 장악 나선 SF, 美매체 대대적 보도

미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 6일 서울 종로구 누하동에서 샌프란시스코 자이언츠 토니 비텔로 감독(가운데), 윌리 아다메스(오른쪽)와 한국문화체험에 앞서 기념 포즈를 취하고 있다. 누하동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.06/
미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 6일 서울 종로구 누하동에서 샌프란시스코 자이언츠 토니 비텔로 감독(가운데), 윌리 아다메스(오른쪽)와 한국문화체험에 앞서 기념 포즈를 취하고 있다. 누하동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.06/
[스포츠조선 한동훈 기자] '코리안 몬스터' 류현진도 LA 다저스 시절 이런 대접을 받지는 못했다. 샌프란시스코 자이언츠가 이정후를 '간판스타'로 대우하며 한국에 대대적인 인원을 투입했다.
미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 7일(한국시각) '샌프란시스코가 대규모 사절단을 한국에 파견했다. 한국 팬덤 구축에 박차를 가했다. 샌프란시스코는 구단 내 거의 모든 부서를 대표하는 17명을 한국에 보냈다'고 보도했다.
버스터 포지 야구운영사장을 필두로 래리 베어 최고경영자, 잭 미나시안 단장, 토니 비텔로 신임 감독, 주전 유격수 윌리 아다메스 등이 '팀 이정후'의 일원이 됐다.
디애슬레틱은 '서울에서 가장 유명한 금돼지 식당을 맛보고 싶다면 일찍 가야 한다. 줄이 길게 늘어서 있지만 예약은 불가능하다. 하지만 이정후가 안내를 한다면 이야기는 달라진다'라며 한국에서 이정후의 위상을 소개했다.
레이첼 헤이트 샌프란시스코 마케팅 책임자는 "이정후가 모든 것을 계획했다. 예약이 불가능한 식당을 직접 골랐다. 이곳은 칸예 웨스트 덕분에 엄청 유명해진 곳"이라고 설명했다.
샌프란시스코는 6일과 7일 한국을 찾았다. 이정후는 비텔로 감독과 아다메스와 함께 움직였다. 6일에는 한국 문화 체험, 7일에는 유망주 야구 클리닉을 진행한다. 아다메스는 5일에 이정후와 따로 'K-치킨'을 먹었다.
디애슬레틱은 '샌프란시스코는 아시아 어디에서든 즉시 알아볼 수 있는 유명 중견수 이정후를 보유했다. 자이언츠 브랜드를 국제적으로 성장시킬 기회를 포착했다'고 조명했다.
헤이트는 "우리는 몇 가지 목표를 가지고 이곳에 왔다. 무엇보다 이정후 선수를 응원하기 위해서다. 사업적인 측면에서는 자이언츠 브랜드를 한국에서 성장시키고 한국을 사랑하고 존중한다는 것을 알리고 싶다. 한국 사람들이 이정후의 팬일 뿐만 아니라 자이언츠의 팬이 되기를 바란다. 자이언츠 야구를 홍보하기 위해 제가 할 수 있는 모든 것을 다 할 것"이라고 힘주어 말했다.
진지한 표정으로 비석 치기를 즐기는 샌프란시스코 선수단 (서울=연합뉴스) 이대호 기자 = 6일 서울 종로구 필운대로의 한 고택을 찾은 미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 내야수 윌리 아다메스, 이정후, 토니 바이텔로 감독(사진 왼쪽부터)이 비석 치기를 하며 즐거워하고 있다. 2026.1.6 4bun@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
MLB 샌프란시스코, 이정후와 한국 전통 음식 만들기 체험 (서울=연합뉴스) 임화영 기자 = 6일 서울 종로구 누하동에서 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠의 윌리 아다메스(왼쪽부터)와 이정후, 최현석 셰프, 토니 비텔로 감독이 한국 전통 음식 만들기 체험을 마친 뒤 기념 촬영하고 있다. 2026.1.6 [공동취재] hwayoung7@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
기자회견 하는 이정후 (서울=연합뉴스) 임화영 기자 = 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 6일 서울 종로구 누하동에서 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 이정후, 윌리 아다메스, 토니 바이텔로 감독. 2026.1.6 [공동취재] hwayoung7@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
디애슬레틱은 '샌프란시스코 사절단은 네 그룹으로 나뉘어 도시 곳곳을 다녔다. 포지 사장과 미나시안 단장은 허구연 KBO 총재를 만났다. 이정후 일행은 남대문 시장과 북촌 한옥마을을 둘러봤다. 한국 전통 놀이를 배우고 현지 미디어를 만났다. 오후에는 MLB 스튜디오를 방문해 전 메이저리거 김병현도 만났다'고 설명했다.
디애슬레틱은 '헤이트는 자이언츠가 한국에 뿌리를 내리고 싶다면 지금이 적기라고 생각한다. 이정후는 2027시즌 후 계약 해지 조항을 가지고 있다. 샌프란시스코는 이정후의 잠재력이 아직 완전히 드러나지 않았다고 낙관한다'고 전했다.
이 매체는 샌프란시스코의 한국 개막전 가능성도 상상했다. 디애슬레틱은 '샌프란시스코가 미래에 한국에서 개막전을 치를 수 있을까. 이는 MLB 사무국에 달려있다. 자이언츠는 아직 다른 대륙에서 정규시즌 경기를 치른 적이 없다'고 기대했다.