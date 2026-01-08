“고인과 아시는 사이냐”..‘심정지’ 김수용에 연락했다가 김영철 멘붕

기사입력 2026-01-08 13:21


[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김영철이 최근 심정지를 겪은 코미디언 김수용의 저세상 매운맛 장난에 정신이 혼미해졌다.

8일 방송된 SBS 파워FM '김영철의 파워FM''에는 김수용이 출연했다.

이날 김영철은 "이분의 소식을 듣고 정말 놀라서 연락을 드렸다. '기사보고 너무 놀랐어요. 형 괜찮으세요?'라고 했더니 '고인과 아시는 사이인가요?'라는 답장이 왔더라. 그때 생각만 해도... 정말 그의 매콤한 농담은 여전했다"라고 말했다.

"가늘고 길게 굵직하게 사랑해요"라는 한 청취자의 문자에 김수용은 "저의 인생의 모토 가늘고 길게 맞습니다. 그런게 굵직하게는 별로다. '가늘게 사랑해요'가 좋다"고 답하며 특유의 유머를 선보였다.

김영철은 김수용의 최근 근황을 묻기도 했다. 김영철이 "살이 또 좀 빠지신 것 같다. 얼굴도 혈색이 좋아진 거 같다. 피부도 좋아졌다"라고 하자, 김수용은 "맞다"라고 인정했다.

김수용은 "이번 계기로 담배도 끊었다. 7주됐다. 그래서 혈색이 좋아진 것 같다. 달콤한 디저트 다 끊었다. 케이크, 콜라, 크림빵, 튀김 이런 것들은 안 먹는다"고 밝혔다.

한편 김수용은 최근 가평에서 유튜브 콘텐츠 촬영 중 급성 심근경색으로 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 당시 약 20분간 심정지 상태에 빠졌으나, 현장에 있던 배우 임형준, 김숙, 매니저 등의 신속한 대응으로 골든타임을 확보하고, 후송 도중 의식을 되찾은 것으로 알려졌다.

