[전문] 황정음, '43억 횡령'했던 법인, 여전히 미등록..와이원엔터 "전속계약 해지 통보"

기사입력 2026-01-08 13:49


[전문] 황정음, '43억 횡령'했던 법인, 여전히 미등록..와이원엔터 …

[스포츠조선 문지연 기자] 법인 자금 43억 원을 횡령한 혐의로 징역형의 집행유예를 확정받은 황정음이 소속사였던 와이원엔터테인먼트와 이별했다.

와이원엔터테인먼트는 8일 "와이원엔터테인먼트는 2025년 11월 27일 황정음에게 전속계약 해지를 통보했고, 해당 통보는 수용돼 양측 간 전속계약은 이미 종료됐다. 이에 따라 당사는 황정음의 현재 및 향후 모든 활동, 개인적인 사안, 제반 이슈와 관련해 어떠한 관여와 책임도 없음을 분명히 밝히며, 향후 본 사안과 관련한 추가 입장 표명이나 대응 또한 일절 진행하지 않을 예정"이라고 밝혔다.

이날 더팩트는 황정음이 법인 자금 43억 원을 횡령했던 해당 법인이 여전히 대중문화예술기획업 미등록 상태라고 보도했다. 황정음은 2022년부터 약 1년간 자신이 설립했던 훈민정음엔터테인먼트 자금 43억 4000만 원을 가지급금 명목으로 인출해 이중 약 42억 원을 가상화폐 투자와 개인 카드 결제 등에 사용한 혐의로 지난해 재판에 넘겨졌고, 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았다.

다음은 와이원엔터테인먼트 입장 전문.

안녕하세요. 와이원엔터테인먼트입니다.

금일 보도된 황정음 배우 관련 이슈에 대한 당사의 공식 입장을 밝힙니다.

와이원엔터테인먼트는 2025년 11월 27일 황정음 배우에게 전속계약 해지를 통보하였고, 해당 통보는 수용되어 양측 간 전속계약은 이미 종료되었습니다.

이에 따라 당사는 황정음 배우의 현재 및 향후 모든 활동, 개인적 사안, 제반 이슈와 관련하여 어떠한 관여나 책임도 없음을 분명히 밝히며, 향후 본 사안과 관련한 추가 입장 표명이나 대응 또한 일절 진행하지 않을 예정입니다.


감사합니다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, 이혼 후 싱글맘으로..“딸, 심리적 충격에 배앓이” (같이삽시다)

2.

‘사인 불명’ 故 선풍기 아줌마..언니 부부, 뒷이야기 밝힌다 (꼬꼬무)

3.

'김윤지 시父' 이상해, 김영임에 폭력 시도했다 "골로 갈 뻔, 우울증·공황장애까지"

4.

케이윌, 강남 부촌에 80평대 3층 대저택 지었다...채광+인테리어 센스 최고

5.

'이혼' 박지윤, 의대 목표 딸 교육법 공개했다 "공부 강요 안 해"

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, 이혼 후 싱글맘으로..“딸, 심리적 충격에 배앓이” (같이삽시다)

2.

‘사인 불명’ 故 선풍기 아줌마..언니 부부, 뒷이야기 밝힌다 (꼬꼬무)

3.

'김윤지 시父' 이상해, 김영임에 폭력 시도했다 "골로 갈 뻔, 우울증·공황장애까지"

4.

케이윌, 강남 부촌에 80평대 3층 대저택 지었다...채광+인테리어 센스 최고

5.

'이혼' 박지윤, 의대 목표 딸 교육법 공개했다 "공부 강요 안 해"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 최악의 소식, 데이비드 베컴+리오넬 메시 미쳤다...우승 1등 공신 잔류 확정→빅네임 추가 영입 가능

2.

이대호는 왜? 생애 첫 '코치' 도전 무대로 대만을 택했나 "야구 공부 많이 하고 있다"[SC포커스]

3.

이강인 'EPL 1위' 아스널 전격 이적 가능성 삭제...더 이상 원하지 않는다→'1700억' 19살 초신성 선회

4.

이정후 사랑, 치킨-비빔밥-삼겹살 체험? SF는 놀러온 게 아니었다...결국은 돈이었다

5.

와! 얘를 팔아? → 초대형 1대3 빅딜 터졌다! '8승 투수' 대가 너무 큰 거 아닌가.. 과연 승자는 누구

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.