정우성·이정재, 故안성기 영정과 훈장 들고…감출 수 없는 애통함[SC현장…

최종수정 2026-01-09 10:08

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고(故) 안성기가 후배들의 배웅 속에 영면한다.

고 안성기의 장례 미사가 9일 서울 중구 명동성당에서 경건한 분위기 속에서 엄수됐다.

이날 오전 7시쯤 고인의 빈소가 마련된 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장에서 출관이 진행됐다. 이후 오전 8시부터 서울 명동성당에서 장례 미사가 이어졌다.

영화계 후배들도 고인의 마지막 길을 배웅했다. 같은 소속사 식구인 정우성은 영정을, 이정재는 금관문화훈장을 들었다. 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈 등은 운구를 맡았다. 이외에도 현빈, 변요한 등도 비통한 표정으로 자리를 지켰다.


이날 오전 9시부터 진행되는 영결식에선 공동 장례위원인 배창호 감독과 정우성이 추모사를 맡는다. 이어 장남인 안다빈 씨가 유족을 대표로 인사를 전한 뒤, 헌화가 이뤄질 예정이다. 화장은 서울추모공원에서 진행되며, 장지는 양평 별그리다다.

한편 안성기는 5일 오전 9시 별세했다. 향년 74세.

안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 항암 치료를 이어가다 2020년 완치 판정을 받았다. 그러나 정기 검진 과정에서 약 6개월 만에 재발해 다시 치료를 받아오던 중, 지난달 30일 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 입원 6일 만에 별세했다.


안성기는 1957년 만 5세의 나이로 영화 '황혼열차'에 출연하며 본격적으로 연기 활동을 시작했다. 이후 1959년 개봉작 '10대의 반항'으로 미국 샌프란시스코영화제에서 특별상을 받으며 '천재 아역'의 탄생을 알렸다. 생전 고인은 영화 '투캅스', '실미도', '인정사정 볼 것 없다', '라디오 스타', '한산: 용의 출현', '탄생', '노량: 죽음의 바다' 등 60여 년간 200여 편의 영화에 출연하며 대중에게 큰 사랑을 받았다.


고인은 '남부군'을 통해 1990년 열린 제11회 청룡영화상 남우주연상과 인기스타상을 수상했다. 이어 1992년 열린 제13회 청룡영화상 인기스타상을, 2001년 열린 제22회 청룡영화상에선 영화 '무사'로 남우조연상을 수상했다. 2006년 열린 제27회 청룡영화상에선 영화 '라디오 스타'로 박중훈과 공동 남우주연상을 수상했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

