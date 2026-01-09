조세호 ‘조폭 연루설’ 폭로자, 술자리 사진 공개 "수억 시계 협찬·수천만원 접대 받아"

|
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 조세호의 조직폭력배 친분설을 제기했던 폭로자 A씨가 이번엔 술자리 사진을 공개했다.
그러면서 A씨는 "어린 나이에 수억짜리 외제 차를 몰며 수억짜리 시계를 차고, 그를 수행하는 조직원도 있다. 과하게 돈이 많다. 유명인이 그걸 알고도 그가 운영하는 사업체를 홍보해 주느냐"면서 "친구니까 명품 선물을 받고 수억짜리 시계를 협찬 받고 고급 술집에서 몇 백, 몇 천만원 접대 받고 그게 말이 된다고 생각하느냐"고 반문했다.
최근 폭로자 A씨는 조세호의 방송 복귀 소식에 "조세호 씨 복귀하냐. 해외로 잠적하니까 수사 못 하니까 갑자기 복귀하냐. 복귀해라. 나도 집에서 와이프랑 같이 찍은 영상 공개하겠다"면서 폭로를 예고한 바 있다.
한편 조세호는 지난해 11월 국내 최대 불법 자금 세탁 총책으로 알려진 조직폭력배 두목과의 연루설에 휘말리며 출연 중이던 tvN '유퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '1박 2일' 등의 프로그램에서 하차하며 활동을 중단했다.
조세호는 "주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데, 지금보다 어렸던 마음에 그 모든 인연들에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다"면서 "다만 많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀드린다"며 의혹에 대해 부인했다.
이러한 가운데 지난달 31일 조세호의 넷플릭스 예능 '도라이버' 시즌4 복귀 소식이 전해졌다.
'도라이버' 측은 "출연진과 제작진 모두 새 시즌을 열심히 준비하고 있다. 조세호 씨 또한 지난 시즌에 이어 다음 시즌도 역시 도라이버와 함께할 예정"이라고 밝혔다.
