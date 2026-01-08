"손흥민 돌아와" '콩가루' 토트넘 민낯! 판 더 펜, 감독 패싱→'극장 역전패 분노' 팬들과 또 충돌…프랭크 리더십 완전 '붕괴'
|
|
|사진캡처=스카이스포츠
|
|
|사진캡처=스카이스포츠
|
|
|사진캡처=더선
[스포츠조선 김성원 기자]토마스 프랭크 감독 '패싱 논란'으로 도마에 오른 미키 판 더 펜이 또 '사고'를 쳤다.
토트넘은 8일(이하 한국시각) 영국 본머스의 바이탈리티 스타디움에서 열린 본머스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 21라운드에서 2대3으로 '극장' 역전패했다. 출발은 좋았다.
토트넘은 경기 시작 5분 만에 사비 시몬스의 패스를 받은 마티스 텔이 제임스 힐을 따돌리고 오른발로 선제골을 터트렸다. 하지만 리드는 오래가지 못했다.
본머스는 전반 22분 이바니우송, 전반 36분 엘리 주니오르 크라우피의 연속골을 앞세워 순식간에 역전에 성공했다. 그러나 토트넘의 동점골은 좀처럼 터지지 않았다. 후반 교체투입된 히샬리송의 헤더는 골대를 강타했다. 판 더 펜은 페널티킥을 얻었지만, VAR(비디오판독) 온필드리뷰 끝에 번복됐다.
후반 33분에야 본머스의 골망이 흔들렸다. 코너킥 상황에서 주앙 팔리냐의 환상적인 오버헤드킥 골이 터졌다. 하지만 마침표가 아니었다.
본머스는 후반 추가시간인 50분 극장골을 터트렸다. 맨시티로 이적하는 앙투안 세메뇨가 26번째 생일에 '굿바이' 결승골을 작렬시켰다. 데이비드 브룩스의 패스를 받은 그는 페널티에어리어 왼쪽에서 허를 찌르는 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다.
|
|
|로이터 연합뉴스
토트넘은 '쑥대밭'이 됐다. 원정 응원 온 토트넘 팬들도 폭발했다. 좀처럼 탈출구를 찾지 못하자 분노를 토해냈다. 토트넘은 EPL 최근 3경기 연속 무승의 늪(2무1패)에 빠졌다. 최근 6경기에서 1승2무3패다. 순위는 14위(승점 27)로 떨어졌다.
|
|
|로이터 연합뉴스
팬들은 종료 휘슬이 울리자 격분했다. 그러나 판 더 펜이 긴장된 대립에 휘말리면서 상황을 더 악화시켰다. 그는 관중석으로 다가가 설전을 벌였다.
영국의 '더선'은 '판 더 펜은 토트넘 서포터들을 향해 화난 듯 팔을 휘둘렀다. 심지어 한 팬과는 싸우려는 듯한 모습까지 보였다. 그는 결국 토트넘 스태프들에게 끌려갔다'고 전했다.
판 더 펜의 충돌은 서막이었다. 팔리냐에 이어 페드로 포로까지 가세해 팬들과 언쟁을 벌였다. 팔리냐는 "단지 팬들이 불만을 표출했을 뿐이다. 물론 우리는 팬들의 입장을 이해하고 존중하다. 나는 팬들에게 우리 모두가 같은 것을 위해 싸우고 있다고 말했다"며 "선수들뿐만 아니라 스태프와 팬들도 모두 승리하고 싶다"고 강조했다.
|
|
|AFP 연합뉴스
판 더 펜은 지난해 11월 2일 첼시와의 EPL 10라운드에서도 0대1로 패하자 홈팬들에게 인사도 않고 곧바로 터널로 향했다. 프랭크 감독이 제지했지만 눈길도 주지 않았다. 프랭크 감독은 당시 판 더 펜을 응시하는 장면이 그대로 카메라에 담겼다.
|
|
|토트넘 SNS
프랭크 감독은 본머스전 후에는 "나는 그 상황을 직접 보지 못했다. 그건 그렇고, 토트넘에 관련된 모든 사람들, 선수, 스태프, 팬 모두에게 오늘 경기는 힘든 일일 거다. 우리가 모든 것을 올바른 방향으로 이끌기 위해 얼마나 열심히 노력했는지 모두가 알아주셨으면 좋겠다"며 말을 아꼈다.
'캡틴' 손흥민(LA FC) 시절에는 상상도 못할 일이다. 토트넘이 이번 시즌 최대 위기에 봉착했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
