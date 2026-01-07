이게 ML의 품격이구나...구단 오너가 2017년 한 시즌 뛴 선수에게 "영원한 가족" [이천 현장]

최종수정 2026-01-07 19:07

미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 7일 이천 LG챔피언스파크에서 휘문고, 덕수고 선수들과 함께 클리닉 행사를 가졌다.

[이천=스포츠조선 김용 기자] "한 번 뛴 선수는 영원한 자이언츠 가족이다."

역시 메이저리그의 품격은 남달랐다.

샌프란시스코 자이언츠 CEO 래리 베어가 단 한 시즌 뛴 황재균에 대한 예우를 아끼지 않았다.

이정후의 소속팀 샌프란시스코 래리 베어 CEO, 버스터 포지 사장, 잭 미나시안 단장, 토니 비텔로 감독, 그리고 간판스타 윌리 아다메스는 5일 한국에 입국했다. 이정후와 반갑게 해후한 뒤 6일 서울에서 한국의 시장, 전통 문화를 체험한 이들은 7일 경기도 이천 LG챔피언스파크에서 한국 고등학생 유망주 선수들을 만났다. 이날 행사에는 휘문고, 덕수고 약 60여명의 선수가 참가해 메이저리그 스타들에게 야구를 배울 수 있는 기회를 가졌다.

클리닉 전 베어 CEO, 포지 사장, 비텔로 감독, 이정후, 아다메스가 이번 방한에 대한 공식 기자회견을 실시했다.

이 자리에서 베어 CEO는 "샌프란시스코에서 함께 했던 황재균이 이번 행사에 참여하게 된 것도 좋다. 은퇴를 축하한다. 한 번 뛴 선수는 영원한 가족"이라고 인사를 건넸다.


미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 7일 이천 LG챔피언스파크에서 휘문고, 덕수고 선수들과 함께 클리닉 행사를 가졌다. 클리닉에 함께한 황재균과 윌리 아다메스의 모습. 이천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.07/
황재균은 이날 샌프란시스코 자이언츠 유니폼을 입고 유소년 클리닉에 함께했다. 동참을 권유한 이정후의 연락에 흔쾌히 OK 사인을 했다. 등에는 'HWANG'과 등번호 1번에 새겨졌다. 2017년 뛸 당시 등번호와 이름이었다.

황재균은 "나를 모르실텐데"라고 말하며 부끄러워했다. 이어 "그 말을 들으니 정말 기분이 좋다. 정말 잠깐 있었다. 메이저리그에는 20여일 있었던 것 같다. 그래도 나라는 선수를 기억해주는 자체가 영광"이라고 밝혔다.


황재균은 이어 "나랑 동갑인 버스터 포지가 사장이다. 짧게 같이 했는데도 나를 기억해주고 인사도 건네줬다. 잠깐 뛰었지만, 그래도 메이저리그에서 뛸 수 있게 해준 팀이다. 이정후가 샌프란시스코를 간다고 할 때 그래서 더 반가웠다. 이정후로 인해 이런 행사가 열리는 자체가 대단하다. 이 행사에 초창을 받아 기분이 참 좋다"고 밝혔다.

황재균은 마지막으로 "미국에 갔던 걸 절대 후회하지 않는다. 그 때로 다시 돌아가도 같은 선택을 할 것이다. 너무 값진 경험이었다. 누가 뭐라해도 나는 자랑스럽게 생각한다"며 "후배들에게도 무조건 가라고 조언을 해준다. 기회가 있다면 말이다"라고 강조했다.


이천=김용 기자 awesome@sportschosun.com

