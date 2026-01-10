ARI "마르테 안 팔아요" 협상 창구 닫았다, '최약 포지션 2루수' LAD도 분명 패키지 제시했을텐데

기사입력 2026-01-10 09:02


ARI "마르테 안 팔아요" 협상 창구 닫았다, '최약 포지션 2루수' …
애리조나 다이아몬드백스가 2루수 케텔 마르테 트레이드 협상을 공식적으로 닫아버렸다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]애리조나 다이아몬드백스가 간판타자인 2루수 케텔 마르테를 트레이드하지 않기로 최종 결정했다.

디 애슬레틱은 10일(한국시각) '다이아몬드백스가 지난 수 주 동안 벌인 마르테 트레이드 협상을 공식 중단했다'며 'D백스가 마르테를 내다팔려고 한 것은 투수진을 보강하고 FA 3루수 알렉스 브레그먼 영입전에 필요한 돈을 확복하기 위한 것이었는데, 마르테는 6년 동안 1억350만달러의 계약이 남아 있다. 메이저리그에서 실력 대비 몸값이 가장 합리적인 계약이라는 평가를 받는다'고 전했다.

애리조나가 케텔 트레이드를 중도 포기한 이유는 두 측면에서 풀이할 수 있다.

누가 봐도 만족스러운 오퍼를 받지 못했다고 봐야 한다. 마르테 정도면 선발이든 구원이든 팀에 큰 도움이 될 수 있는 핵심 선수를 대가로 받아야 하는데, 그런 제안을 받지 못한 것으로 보인다.

그러다 보니 마르테협상을 지속해봐야 소득은 없고 선수와 구단에 불확실성만 가중시킨다는 판단이 작용할 수 밖에 없다. 이제 스프링트레이닝 개막이 5주 정도 상황에서 애리조나는 보강이 필요한 불펜과 우타 거포 영입에 올인해야 하는 입장이다.


ARI "마르테 안 팔아요" 협상 창구 닫았다, '최약 포지션 2루수' …
케텔 마르테는 작년 봄 7년 1억1650만달러에 연장계약을 했다. AP연합뉴스
애리조나는 지난해 4월 초 마르테와 7년 1억1650만달러에 연장계약을 했다. 계약 마지막해인 2031년은 1150만달러의 선수 옵션(player option)이다. 계약 조건이 슈퍼스타급은 아니다.

평균연봉(AAV)이 1664만달러에 불과하고, 지급유예 조항이 붙어 있다. 그는 총액의 약 39.5%인 4600만달러는 10년 후 받기로 했다. 또한 트레이드 거부권도 전면이 아닌 부분적이다. 마르테가 동의하지 않으면 트레이드가 성사되지 않는 구단은 애슬레틱스, 뉴욕 양키스, 피츠버그 파이어리츠, 샌프란시스코 자이언츠, 세인트루이스 카디널스 등 5곳이다.

마르테는 작년 126경기에서 타율 0.283(480타수 136안타), 28홈런, 72타점, 87득점, OPS 0.893을 기록했다. 올스타에 뽑혔고, 2루수 실버슬러거를 2년 연속 차지했다. 2024년에는 136경기에 출전해 타율 0.292(504타수 147안타), 36홈런, 95타점, 93득점, OPS 0.932를 마크, NL MVP 투표에서 3위에 올랐다. 부상이 잦은 편이지만, 1993년 10월 생인 마르테가 나이 30세를 넘기면서도 전성기 기량을 이어가고 있다고 보면 된다.


ARI "마르테 안 팔아요" 협상 창구 닫았다, '최약 포지션 2루수' …
마이크 헤이즌 애리조나 단장. AP연합뉴스

마이크 헤이즌 애리조나 단장은 이날 MLB.com에 "(어떤 협상이든)좀처럼 합의에 이르지 못하고 끝났다. 이번 오프시즌 들어 강조했지만, 이번 딜은 발생하지 않는다는 게 내 예상이었다. 하지만 사람들에게 귀 기울이는 것은 내 일이다. 마르테는 우리에겐 슈퍼스타다. 오랫동안 그랬고, 앞으로도 그럴 것"이라고 밝혔다.

그런데 왜 애리조나는 마르테를 내다팔려 한 것일까. 헤이즌 단장은 1년 전 마르테와 연장계약을 한 뒤 "목표대로 메이저리그 전체를 통틀어 가장 뛰어난 선수를 오랜 기간 보유할 수 있게 됐다"고 말했었다. 1년 만에 방침이 완전히 달라진 것이다.

MLB.com은 '애리조나는 투수진을 보강함과 동시에 작년 구단 역사상 최고치였던 1억9500만달러 페이롤을 줄이기 위해 마르테 트레이드를 추진했다"고 전했다. 한편으론 작년에 영입한 에이스 코빈 번스가 토미존 서저리를 받아 올해 전반기 복귀가 불가능하다는 것도 애리조나의 투자 의지를 꺾은 요인일 수 있다.

하지만 헤이즌 단장은 "분명 현재 우리팀은 여러 부분에서 불확실성이 커 전력을 높이기 위한 모든 옵션을 검토해야 한다"면서 "만약 마르테를 트레이드했다면 공격력은 크게 약해졌을 것이다. 인간적인 측면에서도 그렇게 하기는 싫다. 그러면 선수도 난처한 상황에 놓인다는 것도 잘 안다"고 설명했다.

헤이즌 단장은 어느 구단과 트레이드 협상을 했는지는 밟히지 않았다. 그러나 2루수가 취약한 대표적인 팀이 바로 LA 다저스다. 김혜성이 다시 한 번 안도할 만한 결론이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 오승환, 돌연 사라진 이유 “사고로 6년째 휠체어 생활”

2.

송승환, 시각장애 4급 전조증상 있었다 "어릴 때 야맹증 앓아, 메뉴판도 안보였다"

3.

홍현희♥제이쓴 아들, 눈썰매 타다 전복 사고..부상까지 '오열'

4.

유재석이 든 '레고 꽃다발' 뭐길래.."화훼농가에 상처줘" 단체 반발

5.

'170cm·44사이즈' 윤미라, 74세 안믿기는 몸매라인 "20년 전 옷도 맞아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"고지대 리스크는 없다" 홍명보호, 멕시코 과달라하라 2곳 월드컵 베이스캠프 후보지로 신청→16일 확정 통보

2.

[오피셜]"라데시마 전북 NEW 베스트11 놀랍다" 리그 탑티어 오베르단까지 영입…정정용을 위한 특별한 선물

3.

[오피셜]FC안양, 베테랑 위주 수비진에 '젊은 피' 센터백 홍재석 영입

4.

[대학축구]용인대→경희대, 조별리그 2연승 질주 '토너먼트 윤곽 드러났다'

5.

수원FC,2002년생 부산 '왼발'멀티공격수 최기윤 품었다[단독]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"고지대 리스크는 없다" 홍명보호, 멕시코 과달라하라 2곳 월드컵 베이스캠프 후보지로 신청→16일 확정 통보

2.

[오피셜]"라데시마 전북 NEW 베스트11 놀랍다" 리그 탑티어 오베르단까지 영입…정정용을 위한 특별한 선물

3.

[오피셜]FC안양, 베테랑 위주 수비진에 '젊은 피' 센터백 홍재석 영입

4.

[대학축구]용인대→경희대, 조별리그 2연승 질주 '토너먼트 윤곽 드러났다'

5.

수원FC,2002년생 부산 '왼발'멀티공격수 최기윤 품었다[단독]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.