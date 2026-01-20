이렇게 인기없는 3×타격왕을 봤나? 오직 잘 맞히기만 하는 타자, 3000타석 통산 홈런 꼴찌...누구도 찾지 않아

|
[스포츠조선 노재형 기자타격왕을 세 번이나 차지했는데 시장에서는 인기가 별로 없다.
하지만 지난해 그는 154경기에서 타율 0.292(620타수 181안타)를 치는데 그쳤다. 8홈런, 61타점, 66득점, OPS 0.719를 마크했다. NL 최다안타왕에 올랐지만 크게 부각되지는 않았다. 3년 연속 200안타는 실패했기 때문이다.
아라에즈의 인기가 그리 높지 않은 것은 파괴력 있는 타격을 하지 못하기 때문이다. 또한 출루율도 타율에 비해 낮아 OPS가 전반적으로 리그 평균 수준에 머문다.
통산 타율이 0.317인데, 통산 장타율과 출루율은 각각 0.413, 0.363에 불과하다. 특히 샌디에이고 이적 후 두 시즌 OPS는 0.730으로 더욱 떨어진다. 작년 3할 타율에 실패하고 OPS+가 99로 리그 평균을 밑돌면서 정교한 타자라는 이미지도 퇴색됐다는 평가.
MLBTR은 이날 '루이스 아라에즈가 장기계약을 할 수 있을까?'라는 제목의 기사에서 '그는 정교한 타격으로 인해 많은 팬들을 확보했지만, 현대 야구 전문가들은 그를 스타 선수로 평가하는데 인색하다'며 '그는 수비수로는 제한적이라 아직 28세에 불과하면서도 1루수와 지명타자로 뛰는 것이 가장 적합하다. 수비 능력이 절정이었을 때도 기껏해야 가능성 있는 2루수였다'고 평가절하했다.
현대야구는 정교한 타격보다는 장타력이 좋은 타자를 요구한다. 그렇다고 아라에즈는 발이 빠르거나 수비력이 좋은 것도 아니다. 그저 잘만 맞히는 타자라는 얘기다. 그의 커리어하이는 타율 0.354, 10홈런, OPS 0.861을 마크한 2023년이라고 봐야 한다.
MLBTR 설문 조사에 참가한 8903명 중 아라에즈가 다년계약을 할 것이라고 본 의견은 25.3%인 2251명이었다. 나머지 74.7%의 팬들은 1년 계약에 그칠 것으로 내다봤다. MLBTR은 아라에즈의 시장 가치를 2년 2400만달러로 보고 있다. 그의 지난해 연봉은 1400만달러였다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com