[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

최종수정 2026-01-22 14:04

9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. 유격수 부문 골든글러브를 수상한 NC 김주원. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.09/

[스포츠조선 나유리 기자]유격수 골든글러브를 수상한 김주원이 재계약 대상자 중 최고 연봉을 확정했다. NC 다이노스가 연봉 계약을 끝냈다.

NC는 22일 2026시즌 연봉 재계약 대상자 70명 전원과 계약을 완료했다. 주전 유격수 김주원은 지난해 2억원에서 75% 인상된 3억 5000만원에 계약하며 재계약 대상자 중 최고 연봉을 기록했다. 김주원은 지난 시즌 팀 타선의 주축으로 자리매김하며 144경기 전 경기에 출전해 타율 2할8푼9리, 15홈런, 65타점, OPS 0.830을 기록했다.

팀 내 최고 인상률은 투수 전사민이 기록했다. 전사민은 지난해 3800만원에서 242% 인상된 1억 3000만원에 사인하며 억대 연봉에 진입했다. 지난 시즌 74경기에 등판해 7승 13홀드 2세이브 평균자책점 4.26을 거뒀다. NC 불펜 투수 중 가장 많은 82⅓이닝을 소화했다.

주요 불펜 자원들도 인상된 금액에 사인했다. 류진욱은 48% 인상된 2억원, 김진호는 160% 인상된 1억 3000만원에 계약했다. 배재환은 118% 인상된 1억 2000만원, 손주환은 167% 인상된 8000만원에 계약을 마쳤다.

야수진에서는 포수 김형준이 82% 인상된 2억원, 내야수 김휘집이 37% 인상된 2억 4000만원에 계약을 마쳤다. 외야수 천재환은 32% 인상된 1억원에 계약했다.

연봉 계약을 마무리한 NC 선수단은 오는 24일 전지훈련지인 미국 애리조나 투손으로 출국한다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

