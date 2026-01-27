호주로 떠난 두산 선수들은, 도대체 무슨 선물을 받았길래 "자랑하고 싶다" 했을까

기사입력 2026-01-27 12:07


사진제공=두산 베어스

[스포츠조선 김용 기자] "자랑하고 싶다."

25일부터 훈련이 시작된 두산 베어스의 호주 시드니 스프링 캠프.

첫 날 훈련을 마친 뒤 숙소에 들어간 선수들은 깜짝 놀랄 수밖에 없었다. 방마다 깜짝 선물이 놓여져있었기 때문.

선물을 한 사람은 고영섭 사장이었다. 무슨 선물이었냐. 고 사장이 직접 작성한 메시지 카드와 함께 티셔츠, 피부 케어 용품 세트가 있었다.

메시지 카드에는 '팬들이 열광하고 타 팀이 두려워하는 최강 두산의 자부심을 되찾자. 여러분 뒤에는 항상 든든하게 지원할 프런트와 열정적 팬들이 있다'고 적혀있었다. 이어 올시즌 슬로건인 'TIME TO MOVE ON. 이제 승리를 향해 다같이 변화해보자'라는 내용도 담겨있었다.


외국인 선수들에게는 각자의 모국어로 메시지 카드를 제작했다. 아시아쿼터 일본 출신 타무라는 "구단의 변화 의지가 느껴진다"고 소감을 밝혔다.

가장 눈에 띈 선물은 명함이었다. 선수들에게 소속감과 책임감을 심어주기 위한 선물이었다. 사실 프로야구 선수는 일반 직장인이 아니라, 명함을 가져볼 일이 거의 없다. 명함을 받은 오명진은 "태어나서 처음 받아본다. 귀국하면 가족과 지인들에게 나눠주며 자랑하고 싶다"는 소감을 밝혔다. 신인 김주오도 "진짜 두산의 일원이 된 것이 실감난다. 신인으로서 패기 있는 모습을 보여드리겠다"고 말했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

