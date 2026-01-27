날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

21일 오후 이정후가 인천공항 제2터미널을 통해 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰에 응하고 있는 이정후. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.21/
[스포츠조선 한동훈 기자] 중견수 자리에서 밀린 것은 그럴 수 있다. 더 큰 문제는 따로 있다. 공격력을 극대화해야하는 코너 포지션에서 현재 수준의 타격 성적에 머문다면 입지가 좁아질 수 있다. 샌프란시스코 자이언츠 외야수 이정후가 2026년 매우 중요한 시험대에 올랐다.
샌프란시스코가 결국 칼을 뽑았다. 메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 27일(한국시각) '샌프란시스코가 외야수 해리슨 베이더와 2년 2050만달러(약 300억원) 계약에 합의했다'고 보도했다. 이정후의 중견수 수비력에 한계를 느낀 샌프란시스코가 대안을 모색한 것이다.
MLB닷컴은 '지난해 샌프란시스코 외야는 메이저리그에서 가장 바닥 수준인 -18의 OAA(Outs Above Average, 평균 대비 더 잡아낸 아웃카운트)를 기록했다. 이는 주로 이정후(-5 OAA)와 헬리엇 라모스(-9 OAA)의 부진에 기인한다. 베이더가 가세해 외야진의 수비 범위가 넓어지면서 2026년에는 투수진을 더욱 효과적으로 지원할 수 있을 것으로 기대된다'고 전망했다.
이어서 '이정후는 샌프란시스코 주전 중견수로 활약했다. 하지만 2018년 이후 평균 OAA 76개의 압도적인 기록을 보여주는 베이더가 오면서 이정후는 코너 외야수로 자리를 옮길 가능성이 높다'고 진단했다.
이정후의 포지션 변경은 기정 사실화된 분위기다.
베이더는 2021년 골드글러브 출신 중견수다.
수비력은 비교 불가다. 공격력보다 수비 비중이 더 큰 중견수 위치에 훨씬 뛰어난 수비수가 온다면 밀려나는 것이 당연하다.
문제는 타격도 베이더가 우위라는 점이다. 2025년 베이더는 146경기 타율 2할7푼7리 OPS(출루율+장타율) 0.786에 17홈런 11도루를 기록했다. 이정후는 타율 2할6푼6리 OPS 0.734에 8홈런 10도루를 기록했다.
우익수를 맡는다면 공격 생산성을 더욱 끌어올려야 한다.
내셔널리그 우익수는 그야말로 괴물 집합소다. 2025년 기준 후안 소토 43홈런, 코빈 캐롤 31홈런, 페르난도 타티스 주니어 25홈런, 카일 터커 22홈런 등 강타자가 즐비하다. 우익수로 규정타석을 채운 8명 중 10홈런도 못 때린 선수는 1명도 없다.
물론 이정후는 메이저리그 풀타임을 2025년 처음으로 소화했다. 타격 발전 가능성이 여전히 무궁무진하다. 수비 부담을 던 이정후가 한 단계 도약한 파괴력을 증명할 수 있을지 관심을 모은다.