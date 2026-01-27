박준현측 얘기도 들어볼 필요가 있다...왜 사과하지 않았고, 소송 제기했나

최종수정 2026-01-28 00:07

박준현측 얘기도 들어볼 필요가 있다...왜 사과하지 않았고, 소송 제기했…
22일 키움 히어로즈 선수단이 인천공항 제2터미널을 통해 전지훈련을 위해 출국했다. 출국을 준비하고 있는 박준현. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.22/

[스포츠조선 김용 기자] 박준현은 왜 사과하지 않고, 행정 소송을 제기할 수밖에 없었을까.

결국은 법의 판단을 받기로 했다. 학교 폭력(학폭) 논란으로 가시밭길을 걷고 있는 키움 히어로즈 신인 박준현 얘기다.

박준현은 북일고 재학 시절 동급생을 괴롭혔다는 문제로 학교폭력대책심의위원회에 소환됐다. 천안교육지원청 학폭위에서는 학폭이 아니라는 판정이 나왔다. 그 사이 KBO 신인드래프트가 열렸고, 박준현은 키움 지명을 받았다.

하지만 입단 이후 피해자측 제소로 이뤄진 충남교육청 행점심판위원회가 이를 뒤집었다. 1호 처분을 내렸다. 학폭 인정. 서면 사과를 해야했다.

이에 박준현에게 비난의 화살이 날아들었다. 그런 가운데 박준현이 사과도, 어떠한 입장 표명도 없이 스프링 캠프를 떠나면서 좋지 않은 여론에 더욱 불이 붙었다. 여기에 피해자측과 체육시민연대, 국회의원 등이 27일 기자회견을 열어 '박준현 방지법' 제정을 외치기도 했다. 그런 가운데 박준현이 화해할 예정이라고 하고 숨어버렸다는 사실을 폭로하기도 했다. 또 그 사이 행정 소송을 제기했다며 분노했다.


박준현측 얘기도 들어볼 필요가 있다...왜 사과하지 않았고, 소송 제기했…
1순위 지명 직후 허승필 키움 단장과 함께 무대에 선 박준현. 스포츠조선DB
그렇다면 박준현은 왜 계속 침묵하는 것일까. 진실은 뭘까. 박준현측은 줄곧 억울함을 호소했다. 박준현측 얘기를 들어볼 필요도 있다. 박준현의 부모와 법률대리인을 통해 그동안의 일들에 대한 얘기를 들어볼 수 있었다.

먼저 박준현측은 "자신들이 사과하기로 하고 숨었다는 건 사실이 아니다"라며 적극 반박했다. 사과 여부를 떠나 아예 소통을 한 일이 없었다는 것.

박준현측에 따르면 지난달 말 피해자측에서 상대 법률 대리인을 통해 먼저 만나자는 연락을 해왔다고. 그래서 1월 초 법률 대리인끼리 만났다. 금전 등 특별히 요구하는 것 없이 두루뭉술한 얘기만 하다 첫 번째 자리가 정리됐다. 그리고 다시 만나자는 얘기를 나눈 뒤 연락이 없다 갑자기 기자회견이 열렸다.


당초 박준현측은 일찍 입장을 발표하려 했다. 침묵 속 악화되는 여론이 부담스러울 수밖에 없었다. 사실과 다른 내용들이 일파만파 퍼졌다는 게 박준현측 주장. 그래서 입장 발표를 하려는데, 피해자측에서 만나자는 연락을 해왔다. 만남에 응하는 게 당연한 도리고, 만남을 통해 뭔가 결론이 날 수도 있다는 것에 입장 발표를 미룰 수밖에 없었다. 그렇게 시간만 흘렀다. 그 사이 캠프 출발을 하며 논란은 더욱 커졌다. 박준현측도 더 이상 침묵하면 안된다는 판단에 곧 키움 구단을 통해 이번 논란에 대한 공식 입장을 밝힐 예정이다.


박준현측 얘기도 들어볼 필요가 있다...왜 사과하지 않았고, 소송 제기했…
1순위 지명 직후 아버지 박석민 코치와 함께 포즈를 취한 키움 박준현. 스포츠조선DB
그렇다면 왜 사과를 하지 않았고, 행정 소송을 제기했을까. 충남교육청 행정심판이 학폭으로 인정한 건 박준현이 피해자에게 얘기한 '여미새' 단어와 욕설 때문이었다. 박준현측 법률 대리인은 "이 잘못에 대해서는 사과할 의사가 분명히 있고, 이전 부친 박석민 삼성 라이온즈 코치가 사과를 하기도 했다. 문제는 피해자가 박준현 때문에 완전히 야구부 생활을 망친 것과 같이 알려져, 지금 사과를 하면 그 행위를 인정하게 되는 것이 되기에 조심스러울 수밖에 없었다"고 설명했다.

그래서 행정 소송까지 이어지게 된 것이다. 박준현측은 특정 단어로 피해자를 힘들게 한 부분은 인정하고 반성하지만, '왕따'를 주도했거나 박준현 때문에 피해 학생이 정신적으로 무너졌다는 부분을 절대 인정할 수 없다는 입장을 고수하고 있다. 사실이 아닌 것들로 인해 '악마 프레임'이 씌워졌다는 것이다. 그게 아니라는 걸 증명할 수 있는 객관적 자료들도 있다고 한다. 행정 소송을 지나치게 '악마화' 된 부분을 해소할 필요가 있다고 결론 내렸다. 법률 대리인은 "욕설을 옹호하는 건 결코 아니다. 하지만 친구들 사이 있었던 욕설 한 두번에, 선수 인생이 망가지는 것도 문제가 있다. 최근 학폭 허위 신고 사례가 빗발치고 있다. 욕설은 분명 잘못했지만, 그 외 피해자측 주장에 대해서는 동의하기 어렵다"고 강조했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

2.

이민정, '눈·코' 똑닮은 외할아버지 정체..'한국화 거장' 박노수 화백이었다

3.

[인터뷰③] '메이드 인 코리아' 현빈 "♥손예진과 결혼 후 달라져..子에 엄하냐고? 화낸 적 없어"

4.

황영웅, '학폭 의혹' 결국 침묵 깼다.."악의적 편집·허위 주장 더는 못 참아"

5.

서우림, 극단적 선택으로 떠난 子…전원주도 눈물 "네 엄마 힘들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"스승으로 존경하고 친구로 좋아했는데..." 아버지의 실명 폭로. 유명 프로선수 출신 아카데미 코치가 학부모와 부적절한관계

2.

"어쩌겠나 사생활인데.. 그건 그거고 저건 저거다" → 김태형 감독도 탄식. 인플루언서 아내와 SNS 갈등 격화.. 정철원 위로

3.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

4.

드디어 살쪘다! 1년 만에 호주행 비행기 탑승…"올해는 보여드리도록 하겠습니다"

5.

의리의 키움, 2년 전 자신들을 뿌리친 레전드를 다시 품었다 "그 때 제가 왜 KIA로 갔냐면요..."

스포츠 많이본뉴스
1.

"스승으로 존경하고 친구로 좋아했는데..." 아버지의 실명 폭로. 유명 프로선수 출신 아카데미 코치가 학부모와 부적절한관계

2.

"어쩌겠나 사생활인데.. 그건 그거고 저건 저거다" → 김태형 감독도 탄식. 인플루언서 아내와 SNS 갈등 격화.. 정철원 위로

3.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

4.

드디어 살쪘다! 1년 만에 호주행 비행기 탑승…"올해는 보여드리도록 하겠습니다"

5.

의리의 키움, 2년 전 자신들을 뿌리친 레전드를 다시 품었다 "그 때 제가 왜 KIA로 갔냐면요..."

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.