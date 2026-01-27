박준현측 얘기도 들어볼 필요가 있다...왜 사과하지 않았고, 소송 제기했나

|
[스포츠조선 김용 기자] 박준현은 왜 사과하지 않고, 행정 소송을 제기할 수밖에 없었을까.
하지만 입단 이후 피해자측 제소로 이뤄진 충남교육청 행점심판위원회가 이를 뒤집었다. 1호 처분을 내렸다. 학폭 인정. 서면 사과를 해야했다.
|
먼저 박준현측은 "자신들이 사과하기로 하고 숨었다는 건 사실이 아니다"라며 적극 반박했다. 사과 여부를 떠나 아예 소통을 한 일이 없었다는 것.
박준현측에 따르면 지난달 말 피해자측에서 상대 법률 대리인을 통해 먼저 만나자는 연락을 해왔다고. 그래서 1월 초 법률 대리인끼리 만났다. 금전 등 특별히 요구하는 것 없이 두루뭉술한 얘기만 하다 첫 번째 자리가 정리됐다. 그리고 다시 만나자는 얘기를 나눈 뒤 연락이 없다 갑자기 기자회견이 열렸다.
당초 박준현측은 일찍 입장을 발표하려 했다. 침묵 속 악화되는 여론이 부담스러울 수밖에 없었다. 사실과 다른 내용들이 일파만파 퍼졌다는 게 박준현측 주장. 그래서 입장 발표를 하려는데, 피해자측에서 만나자는 연락을 해왔다. 만남에 응하는 게 당연한 도리고, 만남을 통해 뭔가 결론이 날 수도 있다는 것에 입장 발표를 미룰 수밖에 없었다. 그렇게 시간만 흘렀다. 그 사이 캠프 출발을 하며 논란은 더욱 커졌다. 박준현측도 더 이상 침묵하면 안된다는 판단에 곧 키움 구단을 통해 이번 논란에 대한 공식 입장을 밝힐 예정이다.
|
그래서 행정 소송까지 이어지게 된 것이다. 박준현측은 특정 단어로 피해자를 힘들게 한 부분은 인정하고 반성하지만, '왕따'를 주도했거나 박준현 때문에 피해 학생이 정신적으로 무너졌다는 부분을 절대 인정할 수 없다는 입장을 고수하고 있다. 사실이 아닌 것들로 인해 '악마 프레임'이 씌워졌다는 것이다. 그게 아니라는 걸 증명할 수 있는 객관적 자료들도 있다고 한다. 행정 소송을 지나치게 '악마화' 된 부분을 해소할 필요가 있다고 결론 내렸다. 법률 대리인은 "욕설을 옹호하는 건 결코 아니다. 하지만 친구들 사이 있었던 욕설 한 두번에, 선수 인생이 망가지는 것도 문제가 있다. 최근 학폭 허위 신고 사례가 빗발치고 있다. 욕설은 분명 잘못했지만, 그 외 피해자측 주장에 대해서는 동의하기 어렵다"고 강조했다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com