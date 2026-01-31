'212.5% 수직 인상' 국대 포수 기 제대로 살려줬다…"한층 더 성장하겠습니다"

대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 조형우가 수비 훈련을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/
23일 SSG 랜더스 선수단이 인천공항 제2터미널을 통해 전지훈련을 위해 출국했다. 출국 준비하는 SSG 조형우. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.23/
[스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스가 주전포수 대우를 확실하게 했다.
SSG랜더스는 31일 '2026시즌 재계약 대상자 58명 전원과 연봉 계약을 완료했다'고 밝혔다.
먼저 주전 포수로 자리 잡은 조형우가 구단 최고 인상률을 기록했다. 조형우는 기존 연봉 4000만원에서 212.5%(8,500만원↑) 인상된 1억 2500만원에 계약하며 데뷔 첫 억대 연봉 반열에 올랐다.
조형우는 2025시즌 포수로 102경기에서 696⅓이닝을 소화했으며, 수비율 0.994, 도루 저지율 28.2%를 기록, 팀 세대교체의 핵심 역할을 수행했다.
연봉 최고 인상액은 차세대 필승조 이로운이 차지했다. 33홀드와 평균자책점 1.99라는 압도적인 성적을 거둔 이로운은 기존 7400만원에서 1억 2600만원(170.3%↑)이 인상된 2억원에 도장을 찍었다.
팀의 센터 라인을 책임지는 두 선수도 나란히 커리어 하이 연봉을 경신했다.
19일 오전 SSG 랜더스 선수들이 인천공항 제2터미널을 통해 1차 캠프지 미국 플로리다로 출국했다. 팬들에게 사인을 해주고 있는 최지훈. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.19/
유격수 박성한은 3억 7000만원에서 5,000만원(13.5%↑)인상된 4억 2000만원에, 중견수 최지훈은 3억에서 7000만원(23.3%↑) 인상된 3억 7000만원에 각각 계약했다. SSG는 앞으로도 최지훈과의 다년계약을 지속적으로 논의해 나갈 예정이다.
뒷문을 든든하게 책임졌던 필승조들도 지난 시즌 활약에 걸맞은 보상이 이뤄졌다. 데뷔 첫 30세이브와 69경기 평균자책점 1.60으로 리그 최고 마무리 투수로 활약한 조병현은 1억 3500만원에서 2억 5000만원(85.2%↑)으로 인상됐으며, 이적 후 70경기 63⅔이닝 22홀드 평균자책점 2.97을 기록한 김민은 1억 1000만원에서 1억원(90.9%↑) 인상된 2억 1000만원에 도장을 찍었다.
주전으로 풀타임을 소화한 고명준과 정준재는 첫 억대 연봉 클럽에 이름을 올렸다. 2년 연속 두 자릿수 홈런을 때려내며 거포로 성장 가능성을 보여준 고명준은 8000만원(100%↑) 오른 1억 6000만원에 계약을 체결했다. 2루수로 활약한 정준재는 1억 3000만원(5500만원↑, 73.3%↑)의 26시즌 연봉을 받는다.
이밖에도 10라운드의 기적을 쓴 박시후는 9500만원(6400만원↑, 206.5%↑), 선발 투수로 성장 가능성을 보인 김건우는 6500만원(3500만원↑, 116.7%↑)에 계약을 맺었다.
구단 최고 인상률을 기록한 조형우는 "구단에서 세심하게 신경써주셔서 감사하다. 이제는 연봉에 걸맞은 성적도 따라와야 한다는 생각이 든다. 책임감을더 많이 느끼고 시즌을 준비하겠다. 한층 더 성장한 선수가 될 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com