"나도 심리적으로 의존할 것" 쿨러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함께 한 사령탑 선배의 무한 신뢰, "야구, 그 이상의 가교"

기사입력 2026-02-01 00:01


"나도 심리적으로 의존할 것" 쿨러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함…

[스포츠조선 정현석 기자]"최형우 걱정은 접어 둬."

이쯤 되면 무한 신뢰다.

삼성 라이온즈 박진만 감독이 다시 푸른 유니폼을 입고 돌아온 '백전노장' 최형우(43)를 향해 전폭적인 지지를 보냈다. 기술적인 조언이 필요 없는 베테랑이자, 감독과 선수단을 잇는 든든한 가교로서 최형우의 '멀티 역할'에 기대를 넘어 의지하고 있다.

박 감독은 지난 23일 전지훈련 출국 인터뷰를 통해 최형우의 구체적인 타순과 팀 내 비중을 직접 언급했다.

박진만 감독이 구상하는 최형우의 타순은 '5번'이다. 팀의 핵심인 구자욱 디아즈 뒤를 받치며 중심 타선의 압박감을 분산시키겠다는 복안이다.

짧은 시간 폭발적으로 성장한 젊은 선수들에게 더 큰 성장의 시간을 벌어주는 측면이 크다. 긴 시즌 중 위기 상황에서 흔들릴 때, 최형우의 풍부한 경험과 결정적인 '클러치 능력'이 팀을 지탱해 줄 것으로 믿고 있다.

기본적으로 지명타자로 활용하며 체력을 안배하되, 구자욱 등 외야진의 휴식이 필요할 경우 주 1~2회 정도 수비 투입 가능성도 열어뒀다.
"나도 심리적으로 의존할 것" 쿨러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함…

"나도 심리적으로 의존할 것" 쿨러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함…
함수호 이성규 구자욱 최형우
박 감독은 "최형우 선수의 기량은 이미 검증됐다. 기술적인 부분은 언급할 필요가 없다. 지금껏 해왔던 대로만 해주면 된다"며 깊은 신뢰를 드러냈다.

최형우 가세는 멘토로 보고 배울 젊은 선수들한테만 좋은 일이 아니다. 박진만 감독도 직접적 수혜자가 될 수 있다.


두 사람의 인연은 선수 시절로 거슬러 올라간다.

박 감독은 '왕조시절' 최형우와 선수 시절을 함께 했다. 과거 인연으로 스스럼없이 감독실을 찾아올 수 있는 허물 없는 사이다. 이러한 내적 친밀함은 올 시즌 삼성의 중요한 '소통 창구'가 될 전망.

박 감독은 "감독에게 직접 말하기 어려운 선수단의 속사정을 최형우 선수가 편안하게 전달해 줄 수 있는 중간 역할을 해줄 것이라 믿는다. 코칭스태프가 전하는 것과는 또 다른, 선수들만의 목소리를 들려줄 적임자"라고 설명했다.

가뜩이나 최형우는 지금까지 선수단 내 살짝 부족했던 강력한 구심점 역할을 할 전망. 최형우는 괌 훈련 첫 날 선수단 인사에서 "겉모습과 다르게 쉬운 형이니까, 편하게 다가와 줬으면 좋겠습니다"라며 인사를 건넸다.

농담처럼 던진 말이지만 100% 진심이다. 시간이 지날수록 수많은 선수들이 큰 형님을 찾아 고민을 토로할 전망. 돈 주고 따질 수 없는 최형우의 영입 가치다.
"나도 심리적으로 의존할 것" 쿨러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함…
박 감독은 최형우의 합류로 주장 구자욱의 어깨가 가벼워질 것으로 내다봤다. 그동안 홀로 선수단을 이끌며 스트레스를 받았을 구자욱에게 최형우라는 든든한 조력자이자 멘토가 생겼기 때문.

박 감독은 오히려 본인이 최형우에게 "심리적인 부분을 부탁해야 할 상황"이라며 겸손하게 말했다. 기술적인 가르침보다는 팀이 어려울 때 중심을 잡아주고, 젊은 선수들의 멘탈을 케어해 주는 '정신적 지주'의 역할을 기대하고 있다.

최형우의 커리어와 박진만 감독과의 특수한 관계가 더해진 '플러스 알파'는 2026시즌 삼성이 연승과 연패의 굴곡과 위기를 빠르게 극복하고 상위권으로 도약하는 데 있어 핵심 열쇠가 될 전망이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 김영희, 화장실서 넘어져 목뼈 골절 후 별세..오늘(31일) 3주기

2.

신현희, 해외 원정 도박 의혹 전면 부인..“저 아닙니다”

3.

김경식, 시각장애인 된 이동우 위해 3년째 책 낭독.."날 살린 친구"

4.

유재석, 여행 중 드러난 인성...연예계 갑질 논란 속 제작진 챙겼다 "다른 집 귀한 자제분들"

5.

'야구 비하' 김남일, 윤석민 앞 무릎 꿇고 사과..."1200만명 부러웠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

24년 만에 충격 폭로 "안정환 골든골 왜 못 막아" 국가적 비난→이탈리아 최고 레전드, 국대 은퇴한 이유

2.

"숫자보다 중요한 건 팬" 정관장 고희진 감독의 간절한 호소, "자네테 부재보다 아픈 건…"

3.

'홍명보호 초대형 호재' 차세대 공격수 오현규, EPL 입성 마지막 희망 살아나...스카이 스포츠 "풀럼 1순위 타깃과 협상 멈춰→타결 가능성 의문"

4.

"정지윤, 시즌아웃...최소 6개월 회복" 현대건설 강성형 감독의 플랜B, '감기몸살' 김다인은 복귀

5.

인쿠시, 카리에 맞섰지만… '정지윤' 없는 현대건설, '자네테' 없는 정관장 3-0 완파→2위 복귀[대전리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

24년 만에 충격 폭로 "안정환 골든골 왜 못 막아" 국가적 비난→이탈리아 최고 레전드, 국대 은퇴한 이유

2.

"숫자보다 중요한 건 팬" 정관장 고희진 감독의 간절한 호소, "자네테 부재보다 아픈 건…"

3.

'홍명보호 초대형 호재' 차세대 공격수 오현규, EPL 입성 마지막 희망 살아나...스카이 스포츠 "풀럼 1순위 타깃과 협상 멈춰→타결 가능성 의문"

4.

"정지윤, 시즌아웃...최소 6개월 회복" 현대건설 강성형 감독의 플랜B, '감기몸살' 김다인은 복귀

5.

인쿠시, 카리에 맞섰지만… '정지윤' 없는 현대건설, '자네테' 없는 정관장 3-0 완파→2위 복귀[대전리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.