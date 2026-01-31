유재석, 여행 중 드러난 인성...연예계 갑질 논란 속 제작진 챙겼다 "다른 집 귀한 자제분들"

기사입력 2026-01-31 16:54


유재석, 여행 중 드러난 인성...연예계 갑질 논란 속 제작진 챙겼다 "…

[스포츠조선 조윤선 기자] '유느님' 유재석이 여행지에서 제작진을 챙기는 모습이 포착돼 훈훈함을 자아냈다.

30일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '둥근 해가 뜨면 오픈런 해야만 하는 P들의 모임｜풍향고2 EP.2 오스트리아 빈'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 유재석과 지석진, 이성민, 양세찬은 시차 때문에 잠을 제대로 자지 못한 탓에 뜻하지 않게 조식당 오픈런에 나섰다. 제작진을 만난 유재석은 "푹 잤냐"며 먼저 안부를 챙겼다. 이에 제작진은 "4시쯤 깼다"고 답했고, 유재석은 "난 악몽 미니시리즈를 찍었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 조식을 먹던 유재석은 "'걸어서 세계 속으로'만 늘 보다가 유럽에서 이렇게 또 조식을 먹어 본다"며 감격스러운 마음을 전했다.


유재석, 여행 중 드러난 인성...연예계 갑질 논란 속 제작진 챙겼다 "…
전날 숙소를 찾느라 고생했던 멤버들은 제작진 덕분에 따뜻한 호텔에서 머물 수 있었다며 고마움을 드러냈다. 특히 유재석은 "(제작진) 덕분에 잘 수 있었다. 방값은 계산해 드리겠다"고 거듭 강조했다.

유재석은 식사 내내 "다른 집 귀한 자제분들인데 많이 드세요"라며 제작진을 챙겼다. 지석진 역시 "집에서는 집안의 등불이다"라고 맞장구쳤고, 유재석은 "집안의 귀한 자제분들"이라고 말했다.

한편 여행 예능이 처음인 이성민은 영상이 재밌게 나왔을지 걱정했고, 제작진은 "너무 웃기다"며 안심시켰다. 이에 이성민은 "지금 생각해 보니까 어젯밤에 제정신이 아니었다. 나 외국 사람한테 말 못 한다. '하우 머치'만 하는데 어제는 미쳤다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이를 들은 유재석은 "사람이 필요하면 이런 게 나온다"며 공감했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 김영희, 화장실서 넘어져 목뼈 골절 후 별세..오늘(31일) 3주기

2.

박나래 전 매니저들, 사내이사 자리에 그대로..“퇴사 처리 안 됐다”

3.

김경식, 시각장애인 된 이동우 위해 3년째 책 낭독.."날 살린 친구"

4.

신현희, 해외 원정 도박 의혹 전면 부인..“저 아닙니다”

5.

김다영, '14세 연상' 배성재♥에 막말 "30년 후면 없을 수도 있겠네"

연예 많이본뉴스
1.

故 김영희, 화장실서 넘어져 목뼈 골절 후 별세..오늘(31일) 3주기

2.

박나래 전 매니저들, 사내이사 자리에 그대로..“퇴사 처리 안 됐다”

3.

김경식, 시각장애인 된 이동우 위해 3년째 책 낭독.."날 살린 친구"

4.

신현희, 해외 원정 도박 의혹 전면 부인..“저 아닙니다”

5.

김다영, '14세 연상' 배성재♥에 막말 "30년 후면 없을 수도 있겠네"

스포츠 많이본뉴스
1.

"류현진 태극마크, 김광현과 함께 마지막 불꽃 불살랐으면…" 야구계 큰어른의 솔직한 진심 [멜버른토크]

2.

24년 만에 충격 폭로 "안정환 골든골 왜 못 막아" 국가적 비난→이탈리아 최고 레전드, 국대 은퇴한 이유

3.

'홍명보호 초대형 호재' 차세대 공격수 오현규, EPL 입성 마지막 희망 살아나...스카이 스포츠 "풀럼 1순위 타깃과 협상 멈춰→타결 가능성 의문"

4.

"오 사다하루 꼭 만나고 싶고, 하루 세끼 라멘 먹을 수 있어" 맞춤형 기자회견 ML 통산 47홈런 내야수, 요미우리의 4번 걱정 씻어줘[민창기의 일본야구]

5.

"숫자보다 중요한 건 팬" 정관장 고희진 감독의 간절한 호소, "자네테 부재보다 아픈 건…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.