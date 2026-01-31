유재석, 결혼 19년 차에도 ♥나경은 바라기 "나와 있으면 걱정돼"

기사입력 2026-01-31 15:59


유재석, 결혼 19년 차에도 ♥나경은 바라기 "나와 있으면 걱정돼"

[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 오스트리아 여행 내내 가족을 떠올리며 '사랑꾼' 면모를 드러냈다.

30일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '둥근 해가 뜨면 오픈런 해야만 하는 P들의 모임｜풍향고2 EP.2 오스트리아 빈'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 유재석, 지석진, 이성민, 양세찬은 시차 탓에 잠을 제대로 자지 못한 채 이른 아침부터 호텔 조식을 즐겼다. 식사가 끝나갈 무렵 유재석은 이성민에게 "형수님한테는 전화했냐"고 물었고, 이성민은 "문자 했다"고 답했다. 이에 유재석은 "나도 문자만 했는데 (나)경은이랑 통화 한번 해야겠다. 나와 있으면 괜히 무슨 일 있나 싶어서 걱정된다"며 사랑꾼 면모를 보였다.

유재석은 빈 거리를 산책하면서도 가족을 떠올렸다. 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 예쁜 상점을 발견한 그는 "나는 크리스마스를 너무 좋아한다. 우리 애들하고 오면 진짜 너무 좋아할 텐데"라며 두 자녀를 향한 애정을 드러냈다. 슈테판 대성당의 웅장함에 감탄하던 순간에도 "가족들하고 와서 보고 싶긴 하다. 경은이도 참 좋아할 텐데"라며 여행 내내 가족을 떠올렸다.


유재석, 결혼 19년 차에도 ♥나경은 바라기 "나와 있으면 걱정돼"
또 유재석은 슈니첼 맛집에서 대기하던 중 만난 한국 관광객의 아기를 보며 자녀들의 어린 시절을 떠올렸다. 그는 얌전히 있는 아기를 바라보며 "나도 옛날에 아기들 돌 때 밥을 못 먹었다. 한 명씩 먹어야 했다. 이렇게만 있어 주면 너무 좋다"며 흐뭇한 아빠 미소를 지었다.

이어 아기에게 영상 편지를 보내며 "꼭 기억해라. 엄마, 아빠가 너 오스트리아에 데려왔으니까 잊지 말고 기억해라. 아저씨가 너 클 때까지 방송하고 있을지 없을지는 모르겠다"며 "건강해라. 너 하고 싶은 거 하고 살아라"라고 따뜻한 덕담을 건넸다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황재균, 인생 2막 알렸다...'자식 바보' 예약 "황재균 주니어 원해"

2.

박나래 전 매니저들, 사내이사 자리에 그대로..“퇴사 처리 안 됐다”

3.

故 김영희, 화장실서 넘어져 목뼈 골절 후 별세..오늘(31일) 3주기

4.

김다영, '14세 연상' 배성재♥에 막말 "30년 후면 없을 수도 있겠네"

5.

“누가 주도했나? 차은우·모친 징역 가능”..200억대 탈세 의혹

연예 많이본뉴스
1.

황재균, 인생 2막 알렸다...'자식 바보' 예약 "황재균 주니어 원해"

2.

박나래 전 매니저들, 사내이사 자리에 그대로..“퇴사 처리 안 됐다”

3.

故 김영희, 화장실서 넘어져 목뼈 골절 후 별세..오늘(31일) 3주기

4.

김다영, '14세 연상' 배성재♥에 막말 "30년 후면 없을 수도 있겠네"

5.

“누가 주도했나? 차은우·모친 징역 가능”..200억대 탈세 의혹

스포츠 많이본뉴스
1.

"류현진 태극마크, 김광현과 함께 마지막 불꽃 불살랐으면…" 야구계 큰어른의 솔직한 진심 [멜버른토크]

2.

[공식발표]"초대박!" 日 '깜짝' 놀랐다…中 '사상 첫' 준우승 캡틴, EPL 울버햄튼 이적 완료

3.

"오 사다하루 꼭 만나고 싶고, 하루 세끼 라멘 먹을 수 있어" 맞춤형 기자회견 ML 통산 47홈런 내야수, 요미우리의 4번 걱정 씻어줘[민창기의 일본야구]

4.

손흥민에게 새해부터 무슨 일이? 프리시즌 0분 출장...부상 공식발표는 없었는데, LAFC "팀 훈련은 소화 중"

5.

[공식발표]'韓 축구 자존심 지켰다!' 양민혁, 亞 올해의 유스팀 2년 연속 선정→日 7명 랭크

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.