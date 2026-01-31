'야구 비하' 김남일, 윤석민 앞 무릎 꿇고 사과..."1200만명 부러웠다"

|
[스포츠조선 정안지 기자]전 국가대표 축구선수 김남일이 야구 비하 논란에 대해 무릎을 꿇고 사과했다.
그때 하승진이 무릎을 꿇었고, 김남일과 이형택도 무릎을 꿇고 사과했다. 이형택은 "1200만 명, 나는 네가 그럴 줄 알았다"고 했고, 윤석민은 "내가 이 정도인지 최근에 알았다. 내가 이 정도라고? 나한테 왜 그러시는 거냐"라며 웃었다.
김남일은 "발언한 것에 대해서 정말로 깊이 반성을 하고 잘못 했다고 생각한다. 좋게 봐주셨으면 좋겠다"라면서 고개를 숙였다.
하석진도 "서로 물고 뜯고 하는 포맷이다 보니까 욕심을 내서 석민이를 자극해서 재미있는 이야기를 더 많들어야겠다라고 욕심을 냈던 것 같다"면서 "그게 넘지 말아야 할 선이 있는데 그걸 넘은 거 같아서 시청자분들이나 야구팬들에게 불쾌감을 드린 것 같아서 이 부분 또 주의하도록 하겠다. 죄송하다"며 사과했다.
이형택은 "나의 발언으로 1200만명의 윤석민을 사랑하시는 야구인 여러분 죄송하다"면서 "방송으로 기분 나쁘게 보신 분들이 많으신 거 같아서 진심으로 사과드리고 앞으로 발언 하나하나 신경 써서 할 수 있도록 하겠다"고 했다.
윤석민은 "사적으로 많이 하는 대화인데 진심으로 야구가 싫어서, 농구가 싫어서 이런 게 아니라 재밌게 이야기를 하다 보니까 그런 이야기들이 많이 나왔다"면서 "스포츠를 사랑하시는 분들이 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 했다.
앞서 지난 24일 방송된 JTBC '예스맨'에서 김남일은 윤석민을 향해 "죄송한데 누군지 진짜 모르겠다"며 "솔직히 축구 말고는 특히 야구는 스포츠라고 생각하지 않는다"고 발언해 거센 비판을 받았다.
