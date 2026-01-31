허영만, 100억 주식으로 날렸다고?..."땅 샀다가 사기 당해" 고백 ('데이앤나잇')

[스포츠조선 정안지 기자] 대한민국 만화의 살아있는 거장 허영만이 "타짜로 번 돈을 주식으로 다 날렸다"라는 루머를 해명한 뒤 "땅을 샀다가 사기 당했다"고 털어놨다.
31일 MBN Entertainment 공식 유튜브 채널에는 "'투기 같은 건 안 해요' 주식루머 웃으며 일축한 허영만"이라면서 '김주하의 데이앤나잇' 예고편이 공개됐다.
이날 김주하는 "굉장히 유명한 만화로 영화, 드라마도 찍으시고 돈을 굉장히 많이 버셨을 거란 말이다"고 하자, 허영만은 "돈이 많다는 건 얼마를 이야기 하냐. 개인차이가 크지 않나"라고 물었다. 이에 문세윤은 "100억 원"이라고 답했다.
김주하는 "듣기로는 굉장히 많이 버신 걸로 알고 있는데 주식으로 다 날리셨다고 들었다. '주식 타짜'를 쓰신 분이 주식으로 날렸는지 그게 궁금했던 거다"고 했다.
그러자 허영만은 "소문이 이렇게 나는구나"라면서 "명절이나 제사 때 식구들 모이면 고스톱 안 친다. 술 마신다. 투기 안 한다"고 했다. 그는 "주식 투자할 돈이 있으면 '너는 뭘 사겠냐' 거기서부터 주식 투자가 시작되는 거다"면서 "주식 투자를 하는 사람은 태어날 때부터 타이밍을 놓치지 않는 사람들이다. 공부를 많이 해서 되는 게 아니고 투기를 할 만큼 타고 나야 한다"고 했다.
그러면서 허영만은 "있는 거 다 털어 넣었으면 진즉 집에서 쫓겨났을 거다"라면서 "돈 좀 생기면 땅을 산다"고 밝혔다. 그때 허영만은 "세컨하우스 짓는다고 아내 몰래 땅 사서 욕먹는 적은 있다"면서 "근데 그걸 사기당했다"라고 안타까운 사연을 털어놔 눈길을 끌었다.