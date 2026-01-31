[오피셜]"대충격!" SON 이번에도 없었다…손흥민, LA FC 비시즌 친선 경기 OUT '팀 훈련에는 참가'

기사입력 2026-01-31 22:47


[오피셜]"대충격!" SON 이번에도 없었다…손흥민, LA FC 비시즌 …
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

[오피셜]"대충격!" SON 이번에도 없었다…손흥민, LA FC 비시즌 …
사진=EPA 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)은 없었다.

마크 도스 산토스 감독이 이끄는 LA FC는 2월 18일(이하 한국시각) 온두라스 산페드로술라의 에스타디오 프란시스코 모라잔에서 레알 에스파냐(온두라스)와 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵을 치른다. 2026년 본격 시작이다.

LA FC는 새 시즌을 앞두고 발 맞추기에 돌입했다. 구단은 공식 홈페이지를 통해 포틀랜드 팀버스(미국)와의 비시즌 친선 경기 내용을 공개했다. 이에 따르면 LA FC는 위고 요리스, 에디 세구라, 라이언 포터스, 아르템 스몰랴코우, 세르지 팔렌시아, 티미 틸먼, 마크 델가도, 마티외 슈아니에르, 맷 에반스, 드니 부앙가, 나탄 오르다스로 선발 출격했다. 후반에는 2군 선수들이 나섰다.


[오피셜]"대충격!" SON 이번에도 없었다…손흥민, LA FC 비시즌 …
사진=AP-The Canadian Press 연합뉴스

[오피셜]"대충격!" SON 이번에도 없었다…손흥민, LA FC 비시즌 …
사진=EPA 연합뉴스
충격적인 것은 손흥민이다. 그는 이번에도 친선 경기에 나서지 못했다. LA FC는 '손흥민 등은 경기에 불참했지만, 훈련하는 동안 팀에 함께 있었다'고 밝혔다.

손흥민은 2025년 여름 이적 시장을 통해 10년 정든 토트넘(잉글랜드)을 떠나 LA FC에 합류했다. 그는 불과 3개월 만에 12골4도움을 기록하며 메이저 리그 사커(MLS) 최고 선수로 등극했다.

LA FC가 꼽은 2025년 10장면 중에도 손흥민과 관련된 항목이 세 개나 됐다. '손흥민이 이끌었다!'(SON DELIVERS!), '부앙가와 손흥민의 비상'(BOUANGA AND SON TAKE FLIGHT), '손흥민 계약'(SON SIGN)이었다.

산토스 감독은 "전형적인 MLS 경기였다. 상대 팀의 절반에 들어가서 공을 가지고 있다가 세트 플레이를 할 수 있는 것"이라며 "어린 선수들에게도 기회를 주게 돼 기쁘다. (1군 명단에 오르진 못했지만) 올 시즌 정말 주목하고 있는 선수가 두세 명 있다. 이는 클럽에 좋은 일"이라고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 산골 어르신께 큰절 올린 이유…세뱃돈까지 받았다 "나는 2만원"(놀뭐)[종합]

2.

허경환·주우재, '요즘 대세'의 민낯..."누군지 몰라" 인지도 굴욕 (놀뭐)[종합]

3.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

4.

빽가, "미친XX" 김건모 일침에 벤틀리 처분했다..."탐욕과 허영심 인정"

5.

유재석, 허경환 '유라인' 공식 인정했다..."허위무사로 임명한다" (놀뭐)

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 팬, 땡큐 소 머치!" 한화→휴스턴, 변치 않는 찐사랑…와이스 특별한 팬서비스 사연은

2.

"굿바이, 월클!" 맨유, 중원 새 에이스 찾았다…'2000만 파운드 OK' 웨스트햄 신성 영입 정조준

3.

한국 선수단 본진 '결전지' 밀라노 입성..."金 3개, 종합 10위 목표"

4.

'선수들 마음 잡는다!' 선거 운동 시작, IOC 선수위원 후보 원윤종...선수촌 앞에서 '열정'→"앞으로 한 명, 한 명 만나 교류하겠다"

5.

[오피셜]"대충격!" SON 이번에도 없었다…손흥민, LA FC 비시즌 친선 경기 OUT '팀 훈련에는 참가'

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 팬, 땡큐 소 머치!" 한화→휴스턴, 변치 않는 찐사랑…와이스 특별한 팬서비스 사연은

2.

"굿바이, 월클!" 맨유, 중원 새 에이스 찾았다…'2000만 파운드 OK' 웨스트햄 신성 영입 정조준

3.

한국 선수단 본진 '결전지' 밀라노 입성..."金 3개, 종합 10위 목표"

4.

'선수들 마음 잡는다!' 선거 운동 시작, IOC 선수위원 후보 원윤종...선수촌 앞에서 '열정'→"앞으로 한 명, 한 명 만나 교류하겠다"

5.

[오피셜]"대충격!" SON 이번에도 없었다…손흥민, LA FC 비시즌 친선 경기 OUT '팀 훈련에는 참가'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.