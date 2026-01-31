이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 이혜성이 한해와 "각별한 사이"라고 밝혀 눈길을 끌었다.
31일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에서는 개그 브레인 황제성, 과학 브레인 궤도, 진행 브레인 이혜성이 출연해 연예계 대표 브레인다운 존재감을 뽐냈다.
이날 '놀토' 첫 출연이라는 이혜성은 "평소에 텐션 높은 분들이 모인 곳이라고 알고 있어서 잘할 수 있을지 조금 걱정이 되지만 열심히 해보려고 한다"면서 각오를 전했다.
그때 한해는 이혜성 옆자리에 앉아 잇몸을 풀개방 하며 들떠 있는 모습을 보여 눈길을 끌었다. 한해의 이 같은 모습에 MC들이 지적하자, 한해는 "우리는 각별한 관계다"라고 말해 관심을 집중시켰다. 이에 이혜성도 "우리 같이 해외도 간다"라며 거들어 두 사람 사이에 의심이 쏟아졌다.
이혜성은 "둘이 2년 동안 '마마 어워즈' 레드카펫 MC를 맡고 있다"면서 한해와의 인연에 대해 밝혔다. 이를 들은 출연진들은 "그러면 친하다"며 각별한 관계임을 인정했다. 이혜성은 "그런 인연이 있다"고 했고, 한해는 "믿고 의지한다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.
