오타니의 후배 조롱! "야마모토 다시 아기사자로 돌아간 것 같다"…2025 월드시리즈 MVP→괄목할 성장

기사입력 2026-02-03 11:43


오타니의 후배 조롱! "야마모토 다시 아기사자로 돌아간 것 같다"…202…
오타니 쇼헤이. AFP연합】뉴스

오타니의 후배 조롱! "야마모토 다시 아기사자로 돌아간 것 같다"…202…
AP연합뉴스

[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이는 같은 팀 동료이자 후배인 야마모토 요시노부에게 각별한 애정을 드러내고 있다. 오타니에게 '아기 사자'로 불리던 야마모토는 지난 시즌 큰 성공을 거두며 완벽한 맹수가 됐다. 다저페스트에 참여한 오타니는 이 이야기를 또 한 번 꺼냈다.

스포츠 일러스트레이티드(SI)는 3일(한국시각) 'LA 다저스는 지난 주말 다저 스타디움에서 매년 열리는 다저페스트 행사를 개최했다'며 '이 자리에는 40인 로스터에 포함된 선수들 가운데 20명 이상이 참여해 팬들과 함께 시간을 보냈다'고 보도했다.


오타니의 후배 조롱! "야마모토 다시 아기사자로 돌아간 것 같다"…202…
사진=토킹베이스볼
이날 행사에서 가장 큰 환호를 받은 선수들은 오타니 쇼헤이, 프레디 프리먼, 미겔 로하스, 사사키 로키, 그리고 블레이크 스넬이었다. 이번 행사는 다저스가 2025년 월드시리즈 우승을 다시 한번 자축하고, 3연패에 대한 기대를 내다보는 자리였다. 지난해 핵심 우승 멤버들이 현장에 있었지만, 야마모토는 이날 행사에 참석하지 않았다.

이로 인해 MLB 중계진인 스티브 넬슨은 오타니에게 야마모토에 대해 질문할 기회를 얻었다. 넬슨은 오타니에게 지난 시즌 활약을 고려하면 야마모토가 이제 '아기 사자'에서 '어른 사자'로 성장한 것 아니냐고 물었다. 이에 오타니는 "어른 사자가 되긴 했는데, 오늘 여기 안 나온 걸 보니까 다시 아기 사자로 돌아간 것 같다"고 장난스럽게 말했다.


오타니의 후배 조롱! "야마모토 다시 아기사자로 돌아간 것 같다"…202…
사진=LA 다저스
야마모토는 지난해 진짜 사자가 됐다. 그는 뛰어난 투구를 보여주며 2025년 월드시리즈 MVP에 올랐다. 야마모토는 와일드카드 시리즈 2차전에서 신시내티 레즈를 상대로 6⅔이닝 무실점을 기록했다. 이후 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서는 밀워키 브루어스를 상대로 완봉승을 거뒀다. 월드시리즈 7차전에서는 하루도 휴식하지 않고, 불펜으로 나와 2⅔이닝을 던지며 승리 투수가 됐다.

당시 데이브 로버츠 다저스 감독은 야마모토에 대해 "전례 없는 일이다. 완벽에 가까운 투구 동작, 흔들리지 않는 의지를 봤다"며 "내가 전적으로 믿는 선수고, 솔직히 말해 나를 꽤 괜찮은 감독으로 만들어주고 있다"고 극찬했다.


사진=SNS
한편, 오타니는 지난 2024년 월드시리즈 당시 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 포효하는 야마모토의 사진과 함께 울부짖는 아기 사자 사진을 함께 올리며 화제가 됐다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 판정 받고 좌절...母도 문전박대 "남들에게 보이기 싫어" ('조선의 사라아꾼')

2.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

3.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

4.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

5.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'대충격, 배신감에 라이벌 팀으로 갈아탔다''레알 레전드' 벤제마, 알 이티하드→알 힐랄 사우디 안에서 전격 이적.."호날두, 열 제대로 받았다"

2.

"미쳤다! ISU가 픽한 괴력의 람보르길리" '올림픽 데뷔' 김길리 1500-1000m 초강력 우승후보"...18세 임종언도 주목할 韓 쇼트트랙 신성+단풍국 단지누 5관왕 도전[밀라노-코르티나2026]

3.

"대한체육회장 선거인단 확대 정관 개정 의결X밀라노-코르티나2026 팀코리아 응원" 대한체육회, 이사회 성료

4.

"큰일났다, 손흥민 물려준 주장 박탈 당할수도" 이적시장 '빈손'→'못말리는' 로메로, 분노의 공개 저격! "토트넘 수치스럽다" 소신 발언 '대충격'

5.

韓 초대형 오피셜 터진다, 차세대 스트라이커 오현규 290억!...하지만 행선지는 EPL 아닌 튀르키예 "베식타스 이적 합의"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'대충격, 배신감에 라이벌 팀으로 갈아탔다''레알 레전드' 벤제마, 알 이티하드→알 힐랄 사우디 안에서 전격 이적.."호날두, 열 제대로 받았다"

2.

"미쳤다! ISU가 픽한 괴력의 람보르길리" '올림픽 데뷔' 김길리 1500-1000m 초강력 우승후보"...18세 임종언도 주목할 韓 쇼트트랙 신성+단풍국 단지누 5관왕 도전[밀라노-코르티나2026]

3.

"대한체육회장 선거인단 확대 정관 개정 의결X밀라노-코르티나2026 팀코리아 응원" 대한체육회, 이사회 성료

4.

"큰일났다, 손흥민 물려준 주장 박탈 당할수도" 이적시장 '빈손'→'못말리는' 로메로, 분노의 공개 저격! "토트넘 수치스럽다" 소신 발언 '대충격'

5.

韓 초대형 오피셜 터진다, 차세대 스트라이커 오현규 290억!...하지만 행선지는 EPL 아닌 튀르키예 "베식타스 이적 합의"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.