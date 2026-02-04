허리케인에 지붕 뜯겨나가, 김하성 뛰어보지도 못했다...새 주인 만나, 새 구장 '광명' 찾나

미국 메이저리그 탬파베이 레이스의 새 홈구장 건설을 위해 메이저리그 롭 만프레드 커미셔너와 론 드산티스 플로리다주 주지사까지 나섰다.
탬파베이는 지난해 지역 부동산 개발 업자가 구단을 인수하며 새 구단주가 됐다. 여기에 해결해야 할 문제가 하나 더 있다. 낙후된 홈구장 이전이다.
탬파베이는 돔구장 트로피카나필드를 쓰고 있다. 탬파베이는 지난 20년간 새 홈구장 얘기가 나왔지만, 진척되는 건 없었다. 엎친 데 덮친 격으로 2024년 허리케인 여파로 구장 지붕이 다 뜯겨나가며 지난해에는 뉴욕 양키스의 스프링캠프 구장을 임시 홈으로 써야하는 처지가 됐었다. 지난해 탬파베이와 FA 계약을 맺었던 김하성도 트로피카나필드는 구경도 해보지 못했다. 김하성은 시즌 중반 애틀랜타 브레이브스로 이적했다.
하지만 새 구장 건설에 속도가 붙을 전망이다. 최근 탬파 인근에 있는 힐스버러 칼리지 지구 이사회가 거대한 부지 재개발을 위한 파트너십을 탬파베이 구단과 맺었다. 2029 시즌 개막전을 목표로 새로운 구장 건설에 대한 청사진이 소개됐다.
이에 발맞춰 만프레드 커미셔너와 드산티스 주지사까지 나섰다. 만프레드 커미셔너는 "내가 이 일을 하며 일관되게 얘기한 것 중 하나는, 메이저리그 야구가 탬파베이에 속해있다는 것"이라고 말하며 "우리의 지지는 분명하고 흔들리리 않는다"고 강조했다. 그는 이어 "탬파베이 새 구단주에 대한 큰 기대가 있다. 훌륭한 그룹을 운영하고 있다. 플로리다와 탬파에 뿌리를 둔 그룹이다. 현지 입지 측면에서 매우 중요하다. 이 그룹이 야구로 성공하고 싶다는 걸 알고 있다. 그들은 탬파베이 팬들에게 우승을 선무하고 싶어 한다"고 말했다.
탬파베이 인근에서 야구를 하며 자란 드산티스 주지사는 "지역과 구단에 상호 이익일 될 것"이라고 말하며 "야구는 탬파베이와 함께다. 야구는 탬파베이에서 성공할 수 있다"고 다시 한 번 힘줘 말했다.