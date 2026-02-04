허리케인에 지붕 뜯겨나가, 김하성 뛰어보지도 못했다...새 주인 만나, 새 구장 '광명' 찾나

최종수정 2026-02-04 09:39

허리케인에 지붕 뜯겨나가, 김하성 뛰어보지도 못했다...새 주인 만나, …
AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김용 기자] 새 구단주에, 새 홈구장도 생기나.

미국 메이저리그 탬파베이 레이스의 새 홈구장 건설을 위해 메이저리그 롭 만프레드 커미셔너와 론 드산티스 플로리다주 주지사까지 나섰다.

탬파베이는 지난해 지역 부동산 개발 업자가 구단을 인수하며 새 구단주가 됐다. 여기에 해결해야 할 문제가 하나 더 있다. 낙후된 홈구장 이전이다.

탬파베이는 돔구장 트로피카나필드를 쓰고 있다. 탬파베이는 지난 20년간 새 홈구장 얘기가 나왔지만, 진척되는 건 없었다. 엎친 데 덮친 격으로 2024년 허리케인 여파로 구장 지붕이 다 뜯겨나가며 지난해에는 뉴욕 양키스의 스프링캠프 구장을 임시 홈으로 써야하는 처지가 됐었다. 지난해 탬파베이와 FA 계약을 맺었던 김하성도 트로피카나필드는 구경도 해보지 못했다. 김하성은 시즌 중반 애틀랜타 브레이브스로 이적했다.

하지만 새 구장 건설에 속도가 붙을 전망이다. 최근 탬파 인근에 있는 힐스버러 칼리지 지구 이사회가 거대한 부지 재개발을 위한 파트너십을 탬파베이 구단과 맺었다. 2029 시즌 개막전을 목표로 새로운 구장 건설에 대한 청사진이 소개됐다.

이에 발맞춰 만프레드 커미셔너와 드산티스 주지사까지 나섰다. 만프레드 커미셔너는 "내가 이 일을 하며 일관되게 얘기한 것 중 하나는, 메이저리그 야구가 탬파베이에 속해있다는 것"이라고 말하며 "우리의 지지는 분명하고 흔들리리 않는다"고 강조했다. 그는 이어 "탬파베이 새 구단주에 대한 큰 기대가 있다. 훌륭한 그룹을 운영하고 있다. 플로리다와 탬파에 뿌리를 둔 그룹이다. 현지 입지 측면에서 매우 중요하다. 이 그룹이 야구로 성공하고 싶다는 걸 알고 있다. 그들은 탬파베이 팬들에게 우승을 선무하고 싶어 한다"고 말했다.

탬파베이 인근에서 야구를 하며 자란 드산티스 주지사는 "지역과 구단에 상호 이익일 될 것"이라고 말하며 "야구는 탬파베이와 함께다. 야구는 탬파베이에서 성공할 수 있다"고 다시 한 번 힘줘 말했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

3.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

4.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

5.

박유천, 일본인 다 됐네...사찰 의식복 입고 포착 "매우 영광"

스포츠 많이본뉴스
1.

파격 발언! "이강인은 끔찍한 선수+방출시켜"→"PSG서 최고 가치" 태세 전환…팬들 호평 일색 "LEE 저평가 심하다"

2.

"더 강하게, 더 힘있게" 리그 최고 스피드+고성능 스타트 엔진 장착 중, 2년차 국대 리드오프 코치의 염화미소

3.

"승부조작의 끝은 살인이었다" 中 올림픽대표가 저지른 충격 실화 '재조명'…16년째 복역 중

4.

"리버풀이 호구짓 했네" 자케 영입 소식에 前 프랑스 대표 직격탄! 대체 왜?

5.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

스포츠 많이본뉴스
1.

파격 발언! "이강인은 끔찍한 선수+방출시켜"→"PSG서 최고 가치" 태세 전환…팬들 호평 일색 "LEE 저평가 심하다"

2.

"더 강하게, 더 힘있게" 리그 최고 스피드+고성능 스타트 엔진 장착 중, 2년차 국대 리드오프 코치의 염화미소

3.

"승부조작의 끝은 살인이었다" 中 올림픽대표가 저지른 충격 실화 '재조명'…16년째 복역 중

4.

"리버풀이 호구짓 했네" 자케 영입 소식에 前 프랑스 대표 직격탄! 대체 왜?

5.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.