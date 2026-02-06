"이정후 주장 맡긴다" 류지현 감독이 WBC 명단 발표 후 꼭 하고 싶었던 말[현장 영상]

최종수정 2026-02-06 14:15

"이정후 주장 맡긴다" 류지현 감독이 WBC 명단 발표 후 꼭 하고 싶었…
류지현 감독이 이끄는 WBC(월드베이스볼클래식) 야구대표팀이 6일 프레스센터에서 기자회견을 갖고 WBC 최종명단을 발표했다. 류지현 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.02.06/

[스포츠조선 허상욱 기자] 류지현 감독이 이끄는 WBC(월드베이스볼클래식) 야구대표팀이 6일 프레스센터에서 기자회견을 열고 최종 명단을 발표했다. 류지현 감독과 조계현 KBO 전력강화위원장이 30인 선수 명단을 공개한 후 취재진의 질문에 답변했다.

기자회견 막바지에 류지현 감독은 대회에 임하는 각오를 밝히며 이정후를 주장으로 선임한 배경에 대해 설명했다.

류지현 감독은 "오늘 오기 전에 이 이야기를 하려고 왔다. 저희들이 가장 최상의 최적의 30명을 생각했을 때 여러 변수 있었던 건 사실이다. 대비도 했고 준비도 했다. 그렇게 30명이 나왔다. 그 부분안에서 팬들이 원하시고 모든 야구인과 팬 뿐만 아니라 야구 관심있는 모든 분들께 좋은 결과물 내기 위해 최선을 다하겠다. 긍정적으로 봐주셨으면 좋겠다. 이정후 선수에게 주장을 맡길 것이다. 배경은 한국계 해외파 여러명 포함됐다. 이정후가 현재 대한민국을 대표해서 가장 앞에 있는 선수라 생각한다. 9월에 주장에 대한 교감을 했다. 흔쾌히 맡겠다고 했다. 이정후 선수가 대한민국 대표팀 주장으로 간다고 말씀을 드리겠다." 라며 이야기를 마쳤다.

WBC를 향한 류지현 감독의 포부는 영상을 통해 확인할 수 있다.


"이정후 주장 맡긴다" 류지현 감독이 WBC 명단 발표 후 꼭 하고 싶었…
류지현 감독이 이끄는 WBC(월드베이스볼클래식) 야구대표팀이 6일 프레스센터에서 기자회견을 갖고 WBC 최종명단을 발표했다. 류지현 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.02.06/

"이정후 주장 맡긴다" 류지현 감독이 WBC 명단 발표 후 꼭 하고 싶었…
류지현 감독이 이끄는 WBC(월드베이스볼클래식) 야구대표팀이 6일 프레스센터에서 기자회견을 갖고 WBC 최종명단을 발표했다. 류지현 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.02.06/

"이정후 주장 맡긴다" 류지현 감독이 WBC 명단 발표 후 꼭 하고 싶었…
류지현 감독이 이끄는 WBC(월드베이스볼클래식) 야구대표팀이 6일 프레스센터에서 기자회견을 갖고 WBC 최종명단을 발표했다. 류지현 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.02.06/

"이정후 주장 맡긴다" 류지현 감독이 WBC 명단 발표 후 꼭 하고 싶었…
류지현 감독이 이끄는 WBC(월드베이스볼클래식) 야구대표팀이 6일 프레스센터에서 기자회견을 갖고 WBC 최종명단을 발표했다. 류지현 감독과 조계현 KBO 전력강화위원장이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.02.06/

"이정후 주장 맡긴다" 류지현 감독이 WBC 명단 발표 후 꼭 하고 싶었…
류지현 감독이 이끄는 WBC(월드베이스볼클래식) 야구대표팀이 6일 프레스센터에서 기자회견을 갖고 WBC 최종명단을 발표했다. 류지현 감독과 조계현 KBO 전력강화위원장이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.02.06/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

판사 이성호 "♥윤유선 첫만남에 '네가 찾는 사람은 딱 나야'라고..98일 매일 만났다"(옥문아)

2.

"송혜교 아닌 손예진 닮아" 아이들 미연, 성형설 부인 "진짜 자연 코, 부모님도 높다"

3.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

4.

투컷, “스토커가 자택 무단 침입. 범인 잡아”..이사 잦은 이유 털어놨다

5.

'39세 미혼' 송해나, '40년 대출' 받아 아파트 샀다..반전 일상에 母 한숨

스포츠 많이본뉴스
1.

문동주 어깨 이미 30일부터 아팠다 + 홍창기 빠지고 구자욱·문현빈 승선 이유는 → 류지현호 30인 선발 배경 밝혔다 [일문일답]

2.

'일본전 지고 8강 진출 vs 일본전 이기고 조 3위' → 짓궂은 질문에 류지현 감독이 웃었다

3.

WBC 최고령 2위가 한국선수라니! "젊은 선수들과 동등, 기분좋다" 필승 각오...1위는 쿠바 내야수 라미레즈

4.

토트넘팬 혈압 폭발! 손흥민 후임 주장→SNS 폭탄에 "내부적으로 조치했다"더니, 프랭크 감독 "다음 시즌 남을지는 모르겠어"...ATM서 이강인과 한솥밥 '가능성'

5.

역대 최다 빅리거 9명 무장한 일본, 그런데 투수 오타니는 없다...WBC 첫 대만전 선발은 야마모토?

스포츠 많이본뉴스
1.

문동주 어깨 이미 30일부터 아팠다 + 홍창기 빠지고 구자욱·문현빈 승선 이유는 → 류지현호 30인 선발 배경 밝혔다 [일문일답]

2.

'일본전 지고 8강 진출 vs 일본전 이기고 조 3위' → 짓궂은 질문에 류지현 감독이 웃었다

3.

WBC 최고령 2위가 한국선수라니! "젊은 선수들과 동등, 기분좋다" 필승 각오...1위는 쿠바 내야수 라미레즈

4.

토트넘팬 혈압 폭발! 손흥민 후임 주장→SNS 폭탄에 "내부적으로 조치했다"더니, 프랭크 감독 "다음 시즌 남을지는 모르겠어"...ATM서 이강인과 한솥밥 '가능성'

5.

역대 최다 빅리거 9명 무장한 일본, 그런데 투수 오타니는 없다...WBC 첫 대만전 선발은 야마모토?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.