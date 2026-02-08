KIA 25억 계약 마지막 해, 역대급 FA 시장 예고…"다른 선수들한테 질 마음도 없고, 질 상황도 아냐"

|
[아마미오시마(일본)=스포츠조선 김민경 기자] "다른 선수들한테 질 마음도 없고, 질 상황도 아니고, 언제든지 준비돼 있습니다."
다가올 겨울 역대급 포수 FA 시장이 기다리고 있다. 김태군을 비롯해 두산 베어스 양의지와 LA 트윈스 박동원, 한화 이글스 최재훈, 삼성 라이온즈 박세혁 등 경험 많은 베테랑들이 한꺼번에 풀리기 때문. 박세혁을 제외하면 모두 각 팀의 주전 포수들이다.
김태군은 이런 상황과 관련해 "다음 포수 FA 시장 관련해서 많은 이야기들이 있더라. 그냥 재미있게 지켜보고 있다. 내가 잘하고, 팀 성적이 같이 뒷받침되면 아직까지 몸 상태는 충분하니까. 다른 선수들한테 질 마음도 없고, 질 상황도 아니다. 언제든지 준비돼 있다"고 덤덤하게 이야기했다.
우선 김태군은 나성범 김선빈 양현종 등 팀 내 베테랑들과 분위기를 끌어올리는 데 앞장서야 한다. KIA는 2024년 통합 우승 직후인 지난해 8위에 그치면서 큰 충격에 빠졌다. 게다가 지난 시즌을 마치고 핵심 전력이었던 박찬호(두산 베어스)와 최형우(삼성 라이온즈)가 동시에 이탈하면서 큰 변화가 생겼다.
김태군은 "많이 어색하다. 나는 팀에 불과 3년 있었는데도 어색하다. 조금씩 시간이 지나면 괜찮아질 것 같은데, 아직은 조금 어색한 게 있는 것 같다"고 이야기했다.
KIA는 대신 불펜 강화에 주력했다. 내부 FA였던 조상우와 이준영을 잔류시키고, 김범수와 홍건희 이태양 등을 영입했다. 김태군은 캠프에서 새로운 투수들과 알아가고 있다.
김태군은 "지금은 그냥 어떻게 공을 던지는지 계속 지켜보고 있는 것 같다. 새로 온 선수들과 경기는 같이 안 해봐서 일단 불펜에서 어떤 공을 던지고 어떻게 준비하는지 조용히 보고 있다"고 설명했다.
2023년 KIA는 김태군을 트레이드로 영입하면서 주전 포수 갈증을 거의 해소했다. 그사이 유망주 한준수를 2번 포수로 키웠고, 올해는 한준수와 주효상의 경쟁 구도를 그려뒀다. 김태군이 젊은 두 선수를 이끌면서 안방을 꾸리는 그림이 그려진다.
한준수와 주효상을 잘 끌고 가는 것도 김태군의 올해 목표 가운데 하나다. 물론 두 선수의 성장 여부가 김태군의 계약에 영향을 줄 수 있지만, 팀을 위해 같이 힘을 내길 바랐다. 김태군은 평소 후배들을 위해서라면 쓴소리도 마다하지 않는 스타일로 잘 알려져 있다.
김태군은 "일단 포수끼리 잘 뭉쳐야 한다. 포수끼리 많이 이야기하고, 포수 파트에 힘이 생기면 그런 조화는 자연스럽게 이루어진다고 생각한다. 또 쉬는 날 두 선수와 같이 밥을 먹으면서 포수는 눈이 빨리빨리 움직여야 하고, 상황 판단이 빨라야 한다고 계속 이야기했다. 경기 흐름이 우리 쪽으로 흘러왔는지, 아니면 상대 팀에 흘러갔는지. 여기서 홈런을 맞아도 점수를 줘도 우리 팀에 타격이 없는지 그런 사소한 것부터 빨리빨리 돌아가야 한다. 이제는 본인들이 잘 느끼고 있을 것"이라고 강조했다.
