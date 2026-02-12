"제가 똑같이 갚아드릴게요"'대전 출입금지' 천적에 진 빚 청산 나선 슈퍼루키, 10년 묵은 체증이 내려간다
|30일 대전한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기, 2회말 무사 1루 LG 중견수 박해민이 한화 채은성의 홈런성 타구를 잡아내고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.04.30/
|인터뷰에 임한 한화 오재원. 김영록 기자
[스포츠조선 정현석 기자] "제가 그대로 되갚아 드리겠습니다."
한화 이글스의 '특급 신예' 오재원(19)이 루키에 대한 선입견을 깨고 주전 도전에 나섰다. 한걸음 더 나아가 한화 팬들을 답답하게 했던 '박해민 호수비'를 되갚아 주겠다고도 약속했다.
오재원은 지난 연말 스포츠조선과의 인터뷰에서 닮고 싶은 스타일의 선배로 LG트윈스 중견수 박해민을 꼽았다. 그는 "박해민 선배님이 특히 한화 전에 수비를 굉장히 잘하셨더라고요. 그래서 저도 이제 한화의 박해민이 되고 싶다, 또 하나의 박해민 같은 선수가 돼 그대로 갚아줘야겠다고 생각했었던 것 같다"고 당찬 포부를 밝혔다.
리그 최고의 중견수 수비. 유독 한화전에 '악행'이 심했다. 한화의 홈런, 안타성 타구를 그물 수비로 척척 걷어냈다. 한화 팬들로선 냉가슴이었다.
이제 막 입단한 루키가 그 해묵은 '원한'을 되갚아주겠다고 나섰다. 황당할 지 모르지만 허언이 아니다.
오재원은 유신고 시절 익힌 탄탄한 기본기와 타고난 스피드, 내야 출신 특유의 순발력 있는 반응속도와 타구 판단력을 두루 갖추고 있는 외야 최고 유망주. 프로의 높은 벽 앞에서도 주눅 들지 않는 이유는 고교 시절부터 익힌 '디테일' 덕분이다. 스스로도 자신의 최대 장점으로 스피드와 수비 범위를 꼽았다.
더 흥미로운 점은 그가 수비력을 끌어올리기 위해 '천적' 박해민의 영상을 탐독하고 있다는 점이다. 천적에게 진 빚을 갚기 위해 천적을 연구하는 치밀함. 루키 답지 않은 모습이다.
한화 김경문 감독 역시 오재원의 이런 투지 넘치는 스타일을 눈여겨보고 있다.
|한화 이글스 선수단이 23일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 호주로 출국했다. 오재원이 출국장으로 향하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.23/
오재원은 "감독님께서 저 같은 '악바리' 스타일을 좋아하신다고 말씀해 주셨다"며 "감독님 눈도장을 확실히 찍어 개막 엔트리에 드는 것이 목표"라고 포부를 밝혔다.
톱타자 후보가 될 만큼 타격 재능도 빠질 수 없는 장점이다.
그는 "빠른 공을 먼저 보고 들어가면서도 변화구에 대응할 수 있는 연습을 하고 있다. 컨택트는 자신 있다"고 말했다.
관건은 체력이다. 144경기를 쉴 새 없이 치르는 프로무대에서 루키가 풀시즌을 체력 저하 없이 온전히 소화하는 것은 기적에 가깝다. 1번 타자이자 중견수라는 체력 소모 큰 대업을 맡기 위해 웨이트 트레이닝과 러닝 루틴을 철저히 지키며 1년 쓸 '체력'을 풀충전 중이다.
그동안 한화는 확실한 주전 중견수와 리드오프 부재로 고민이 깊었다.
박해민의 호수비를 부러움 속에 지켜봐야만 했던 과거를 단숨에 날려버릴 슈퍼 루키의 등장. 톱타자 중견수에 대한 한화의 묵은 고민이 이 선수 하나로 해결될 수 있을지 흥미로운 캠프 관전 포인트다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
