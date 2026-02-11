'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지
[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정은우(본명 정동진)가 갑작스레 세상을 떠났다. 향년 40세.
11일 복수의 매체에 따르면 이날 정은우는 사망했다.
고인의 사망 하루 전 SNS 게시물에는 "그리운 부러운 아쉬운.. "이라는 글과 함께 고 장국영과 고 에이미 와인하우스의 사진, 그리고 자신의 사진이 게재되어 있다.
한편 빈소는 뉴고려병원장례식장 특2호실에 마련됐다. 발인은 13일 12시, 장지는 벽제 승화원인 것으로 전해졌다.
정은우는 동국대학교 연극영화학 출신으로 2006년 KBS '반올림3'으로 데뷔했다. 드라마 '태양의 신부', '다섯 손가락', '잘 키운 딸 하나', '낯선 사람', '돌아온 황금복' '하나뿐인 내편' 등에 출연했다. 최근작은 2021년 영화 '메모리: 조작살인'(2021)이 마지막이다.
