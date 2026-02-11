현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

기사입력 2026-02-11 12:25


현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

[스포츠조선 이지현 기자] 66세 가수 현숙이 결혼에 대한 의지를 불태웠다.

오늘(11일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 국민 가수 현숙이 에너지 넘치는 일상을 공개한다.

현숙이 인기곡 '춤추는 탬버린'과 신곡 '푹 빠졌나 봐'를 부르며 등장해 스튜디오 분위기가 후끈 달아올랐다. 현숙은 변함없이 활력이 넘치는 비결에 대해 "첫 번째는 긍정적으로 생각하는 것이고, 걷는 걸 좋아해서 대중교통을 주로 이용한다"며 "주변 이웃들과 수다를 나누고 함께 노래하는 것 또한 에너지를 끌어올리는 데 도움이 된다"고 전했다. 그러면서 "20대 후배 댄서들과 견주어도 체력적으로 밀리지 않을 정도"라며 건강한 자신감을 내비쳐 감탄을 자아냈다.

오늘 방송에서 '국민 가수' 현숙의 신박한(?) 신곡 홍보 방법이 공개된다. 후배 가수 박주희와 찜질방을 찾은 가운데, 현숙은 자신을 알아본 팬을 위해 히트곡 '춤추는 탬버린'을 즉석에서 불러주고 셀카까지 찍어주며 '미니 팬미팅'을 펼친 것. 팬미팅을 마친 현숙은 떠나는 팬의 뒷모습을 향해 '오빠는 잘 있단다'를 끝까지 부르며 "요즘은 자기 PR 시대라 이렇게 홍보를 해야 한다"며 남다른 열정을 뽐내 눈길을 끌었다.

이어서 "나는 신곡이 나오면 '대중목욕탕'에 가서 어르신들께 신곡을 불러드린다"며 자신만의 비법을 전해 귀를 기울이게 했다. MC 오지호가 "대중목욕탕을 자주 가시냐?" 묻자, 현숙은 "아침저녁으로 간다. 목욕탕에 가면 어르신들이 많이 계시는데, 일주일 내내 신곡을 불러드려도 따라 부르지 못하는 곡은 잘되지 않는다"며 신곡 흥행 여부를 판단하는 특별한 기준을 설명했다.

그런가 하면, 현숙은 박주희와 이야기 나누며 '결혼'에 대한 솔직한 생각을 고백한다. 현숙은 "안 가고 싶어서 안 가는 게 아니라, 인연이 닿지 않아서 못 가는 것"이라며 결혼에 대한 의지가 있음을 전한다. MC 현영이 "언니는 주머니에 넣고 다니고 싶을 만큼 귀엽고 매력이 있지 않냐?" 응원의 말을 전했고, 현숙은 "노력하겠다"며 의지를 불태웠다.

가수 현숙의 활기찬 일상은 오늘(11일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 만나볼 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, '영유 안 가도 돼' 발언 후폭풍… "지혜 씨는 보냈잖아요" 댓글로 시끌

2.

유재석, '명품 12개월 할부'하던 신인이 '41억 납세왕' 되기까지… 울컥하게 하는 인생역전

3.

[SC줌人] 청룡 휩쓴 이성민, 예능판도 접수…‘풍향고2’→‘미우새’ 장악

4.

'사이다 상담' 이호선 교수 남편의 놀라운 정체...'날 버티게 해주는 존재' 유튜브 스타 신학자

5.

'‘600억 자산설' 전현무, 무심결에 곽튜브 재산 폭로 "신혼집 150평 이잖아"

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, '영유 안 가도 돼' 발언 후폭풍… "지혜 씨는 보냈잖아요" 댓글로 시끌

2.

유재석, '명품 12개월 할부'하던 신인이 '41억 납세왕' 되기까지… 울컥하게 하는 인생역전

3.

[SC줌人] 청룡 휩쓴 이성민, 예능판도 접수…‘풍향고2’→‘미우새’ 장악

4.

'사이다 상담' 이호선 교수 남편의 놀라운 정체...'날 버티게 해주는 존재' 유튜브 스타 신학자

5.

'‘600억 자산설' 전현무, 무심결에 곽튜브 재산 폭로 "신혼집 150평 이잖아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]불운이었던 김길리-美 충돌...눈앞에서 본 '세계 랭킹 1위'의 한 마디, "쇼트트랙, 운도 필요해"

2.

충격! 女크로스컨트리 韓선수 2명 '불법 물질 실격' 망신...장비검사서 '환경오염X전면금지' 불소 왁스 검출[밀라노-코르티나2026]

3.

홍명보호 이게 무슨 날벼락인가...중원 파괴됐다, 박용우-원두재 이어 백승호까지? 어깨 부상으로 교체돼

4.

'韓스키 레전드' 김나미 부단장→'18세 괴물보더'유승은에게 대통령 축전 전달... '약속의 땅' 리비뇨, 오늘은 최가온의 시간[밀라노-코르티나2026]

5.

[공식발표]문동주, WBC 2라운드부터 출전 가능! DPP 포함…류지현호, 배찬승 -김택연-유영찬도 등록

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.