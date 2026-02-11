이정후에게 5번을 맡긴다고? 초짜 감독은 실험하지 않는다...아라에즈와 리드오프 경쟁

기사입력 2026-02-11 11:21


이정후에게 5번을 맡긴다고? 초짜 감독은 실험하지 않는다...아라에즈와 …
이정후는 2024년 리드오프, 지난해 3번타자로 시즌을 시작했다. AP연합뉴스

이정후에게 5번을 맡긴다고? 초짜 감독은 실험하지 않는다...아라에즈와 …
이정후가 올시즌 우익수로 옮기면서 타순도 앞당겨질 것으로 예상된다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 올시즌 5번타자로 나설 것이라는 전망이 나왔다.

MLB.com은 최근 '2026년 각 팀 개막 라인업 및 로테이션 예상'이라는 제목의 코너에서 샌프란시스 라인업을 소개하며 이정후를 5번 우익수로 지목했다. 이정후가 지난 2년간 맡았던 중견수를 포기하고 우익수를 새롭게 맡는다는 소식은 일찌감치 전해진 가운데 그의 타순에 대해서는 리드오프가 유력하게 거론됐었다.

그러나 이 매체는 3차례 타격왕 출신인 루이스 아라에즈가 1번타자로 나설 것으로 봤다. 아라에즈는 이번 FA 시장에서 1년 1200만달러에 계약하고 샌프란시스코 유니폼을 입었다.

그는 2022~2024년, 3년 연속 리그 타격 1위에 올랐던, 현존 최고의 컨택트 히터다. 지난해에는 샌디에이고 파드리스에서 타율 0.292(620타수 181안타)에 그쳐 3할 타율에도 실패했지만, 뛰어난 선구안을 바탕으로 '안타 제조기'라는 별명을 갖고 있다.


이정후에게 5번을 맡긴다고? 초짜 감독은 실험하지 않는다...아라에즈와 …
루이스 아라에즈는 3년 연속 타격왕에 올랐지만, 지난해에는 3할 타율에 실패했다. 사진=MLB 공식 X 계정
매체는 샌프란시스코 라인업을 2루수 아라에즈, 1루수 라파엘 데버스, 유격수 윌리 아다메스, 3루수 맷 채프먼, 우익수 이정후, 좌익수 엘리엇 라모스, 중견수 해리슨 베이더, 지명타자 브라이스 엘드리지, 포수 패트릭 베일리 순으로 예상했다.

MLB.com은 '메이저리그 최고의 컨택트 히터인 아라에즈의 합류가 데버스, 아다메스, 채프먼과 같은 슬러거들의 높은 헛스윙 비율을 상세시켜 줄 것이다. 2026년 자이언츠 라인업에 상당히 필요한 부분을 제공해 주는 것'이라고 해석했다.

이정후는 지난해 타순이 들쭉날쭉했다. 3번타자로 시즌을 시작했으나, 5월 중순 이후 타격 슬럼프가 이어지자 4번, 9번, 2번, 1번, 6번, 7번, 5번 등을 오르내렸다. 5번타자로는 12경기에 출전해 타율 0.238, 3타점, 6득점, 3볼넷, 5삼진을 기록했다.

통계 전문 매체 팬그래프스도 올해 샌프란시스코의 예상 라인업을 똑같이 내놓았다. 이정후는 5번 우익수다.


다만 팬매체 '어라운드 더 포그혼'은 이정후를 리드오프, 아라에즈를 2번타자로 예상했다. 이 매체는 '자이언츠는 여전히 이정후가 매일 리드오프로 나서기를 희망한다. 작년 타순 기복이 심했지만, 결국 우투수를 상대로는 시즌 막판 리드오프로 나섰다. 올해는 수비 압박을 덜 받는 우익수로 옮겨 타격에 좀더 집중할 수 있도록 했다'고 전했다.


이정후에게 5번을 맡긴다고? 초짜 감독은 실험하지 않는다...아라에즈와 …
토니 바이텔로 샌프란시스코 자이언츠 신임 감독. AP연합뉴스
올해 새롭게 샌프란시스코 지휘봉을 잡은 토니 바이텔로 감독은 테네시대 시절 유망주 육성과 과감한 개혁 드라이브로 팀을 칼리지 월드시리즈 우승으로 이끈 경험이 있다. 이정후의 타순에 대한 생각은 아직 나오지 않은 상황이지만, 구단의 입장을 따를 가능성이 높다.

한편, MLB.com은 자이언츠의 개막 선발 로테이션에 대해 로간 웹, 로비 레이스, 타일러 말리, 애드리언 하우저, 랜든 루프 순으로 내다봤다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, '영유 안 가도 돼' 발언 후폭풍… "지혜 씨는 보냈잖아요" 댓글로 시끌

2.

유재석, '명품 12개월 할부'하던 신인이 '41억 납세왕' 되기까지… 울컥하게 하는 인생역전

3.

[SC줌人] 청룡 휩쓴 이성민, 예능판도 접수…‘풍향고2’→‘미우새’ 장악

4.

'사이다 상담' 이호선 교수 남편의 놀라운 정체...'날 버티게 해주는 존재' 유튜브 스타 신학자

5.

'‘600억 자산설' 전현무, 무심결에 곽튜브 재산 폭로 "신혼집 150평 이잖아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]불운이었던 김길리-美 충돌...눈앞에서 본 '세계 랭킹 1위'의 한 마디, "쇼트트랙, 운도 필요해"

2.

충격! 女크로스컨트리 韓선수 2명 '불법 물질 실격' 망신...장비검사서 '환경오염X전면금지' 불소 왁스 검출[밀라노-코르티나2026]

3.

홍명보호 이게 무슨 날벼락인가...중원 파괴됐다, 박용우-원두재 이어 백승호까지? 어깨 부상으로 교체돼

4.

'韓스키 레전드' 김나미 부단장→'18세 괴물보더'유승은에게 대통령 축전 전달... '약속의 땅' 리비뇨, 오늘은 최가온의 시간[밀라노-코르티나2026]

5.

[공식발표]문동주, WBC 2라운드부터 출전 가능! DPP 포함…류지현호, 배찬승 -김택연-유영찬도 등록

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]불운이었던 김길리-美 충돌...눈앞에서 본 '세계 랭킹 1위'의 한 마디, "쇼트트랙, 운도 필요해"

2.

충격! 女크로스컨트리 韓선수 2명 '불법 물질 실격' 망신...장비검사서 '환경오염X전면금지' 불소 왁스 검출[밀라노-코르티나2026]

3.

홍명보호 이게 무슨 날벼락인가...중원 파괴됐다, 박용우-원두재 이어 백승호까지? 어깨 부상으로 교체돼

4.

'韓스키 레전드' 김나미 부단장→'18세 괴물보더'유승은에게 대통령 축전 전달... '약속의 땅' 리비뇨, 오늘은 최가온의 시간[밀라노-코르티나2026]

5.

[공식발표]문동주, WBC 2라운드부터 출전 가능! DPP 포함…류지현호, 배찬승 -김택연-유영찬도 등록

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.