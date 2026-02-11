'사이다 상담' 이호선 교수 남편의 놀라운 정체...'날 버티게 해주는 존재' 유튜브 스타 신학자

[스포츠조선 박아람 기자] '사이다 상담사'로 사랑받는 이호선 교수가 방송에서 '날 버티게 해주는 존재'라 치켜세운 남편의 정체가 화제를 모으고 있다.

온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 이호선 교수의 남편이 연세대학교 신학부 김학철 교수라는 사실이 알려지며 누리꾼들의 이목을 집중시켰다.

김학철 교수는 신학자이자 베스트셀러 저자로, 특히 유튜브 채널을 통해 대중들에게 인문학적 식견과 깊이 있는 신학 지식을 쉽고 재치 있게 전달하며 이미 두터운 팬층을 보유한 '스타 교수'다. 유튜브 '삼프로'의 종교 시리즈를 통해 부인과의 힘들었던 유학 시절, 두 아이의 육아과정을 소개하면서 부인에 대한 깊은 사랑과 신뢰를 보여준 바 있다.

이호선 교수 역시 과거 여러 방송을 통해 남편에 대한 남다른 애정을 과시해 왔다. 그녀는 한 프로그램에서 "결혼 당시 남편은 가진 게 아무것도 없었지만, 그 성실함에 반해 '몸만 오라'고 했다"는 일화를 공개하며 웃음을 안기기도 했다. 27년째 매일 포옹을 나눈다는 두 사람은 각자의 분야에서 독보적인 전문성을 자랑하는 '지성인 부부'의 표본으로 꼽힌다.

두 사람은 연세대 재학중 만나 함께 박사 학위를 받았다.

이호선 교수는 현재 tvN STORY '이호선 상담소'에서 가족 간의 불통 문제를 해결하는 해결사로 맹활약 중이다.

10일 소개된 방송 예고편은 '불통 전쟁'을 주제로 두 가족의 문제를 다뤘다. 첫 번째 사연자는 일과 육아를 병행함에도 "육아를 편하게 한다"며 가부장적 태도와 막말을 일삼는 남편에 대해 토로했다. 남편은 "육아는 여자가 전념해야 한다"면서도 아내가 일을 그만두는 것은 반대해 출연진을 황당하게 했다. 또 다른 사연자는 처가 식구와 함께 일하며 2년째 매일 구토를 하는 남편의 사연을 전했다. 남편은 "피를 토한 적도 있다"며 고통을 호소했으나, 아내는 "가업을 잇고 싶다"며 단호한 태도를 보였다. 이에 이호선은 "이 남자 죽는다. 굉장히 심각한 상황"이라며 강력히 경고했다. 해당 사연은 오는 17일 화요일 밤 8시, tvN STORY '이호선 상담소'에서 공개된다.

