전원주, '사별 2번' 후 ♥6세 연하와 열애하는 비결 "돈 써야 내게 기대줘"
[스포츠조선 이지현 기자] 배우 전원주가 과거 남자에게 돈을 뜯긴 경험을 솔직하게 밝혔다.
10일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '북한 기쁨조의 기본 조건'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 전원주는 탈북민 한송이 씨와 만나 자신의 인생 경험과 연애담을 솔직하게 풀어놓았다.
이날 한송이는 전원주에게 "뉴스 보니까 선생님, 예전에 남자한테 돈 뜯겼다던데요"라고 운을 뗐다. 그러자 전원주는 "그땐 사랑하니까 다 주고 싶더라. 팔에 기대고 있으면 소원 다 들어줬다"고 말문을 열었다.
이어 "남자가 '내가 사고 싶은 게 있는데'라고 하면, 내가 '뭔데요, 이야기 해봐요'라고 한다. 그럼 남자가 '땅이 싼 게 있는데 사고 싶은데 돈이 모자라다'고 하더라. 그래서 내가 '얼마나 모자라냐. 걱정하지 말라'며 줬다"며 씁쓸한 미소를 지었다.
그러면서 전원주는 "그래야 남자들이 내게 기대준다. 돈을 써야 된다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
앞서 전원주는 과거 여러 방송을 통해 등산 동호회에 서 만난 남성에게 5000만 원을 빌려줬다가 돌려받지 못했다고 밝힌 바 있다. 그는 "등산하다가 잘생긴 사람을 알게 됐는데 '누님'이라 부르며 붙어 다니더라. 알고 보니 돈 때문이었다"며 "인물이 너무 좋아 생전 처음으로 돈을 빌려줬다"고 고백해 씁쓸함을 자아냈다.
한편 전원주는 첫 번째 남편과 사별한 후 1969년 재혼했으며 2013년 두 번째 남편은 간암으로 세상을 떠났다. 최근 6살 연하의 남자친구를 고백해 화제를 모으기도 했다.
전원주는 주식 30억 원, 금 10억 원, 서울 신촌 건물, 청담동 아파트 등 남다른 절약 정신과 투자로 상당한 재산을 축적한 것으로 알려졌다.
