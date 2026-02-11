[오피셜]K리그 2026시즌 공인구, 아디다스 '커넥스트 26 프로' 채택

기사입력 2026-02-11 11:36


[오피셜]K리그 2026시즌 공인구, 아디다스 '커넥스트 26 프로' 채…

[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 '하나은행 K리그 2026' 공인구로 아디다스 '커넥스트 26 프로(CONEXT 26 PRO)'를 채택했다.

커넥스트는 'Connection(연결)'과 'Next(다음)'의 합성어로, 스포츠를 통해 전 세계 모든 인종과 세대, 국가를 하나로 연결하겠다는 의미를 담고 있다. 디자인은 흰색 바탕에 직선적인 패턴과 화살표 모티프를 적용하고, 주황색과 분홍색을 조합해 경기 중 공의 움직임을 쉽게 인지할 수 있도록 했다.

'커넥스트 26 프로'는 무게, 수분 흡수력, 형태 및 크기 유지력 등 엄격한 테스트를 모두 통과했으며, 'FIFA 퀄리티 프로(FIFA Quality Pro)' 인증을 획득했다. 특히 성능 면에서도 2026년 북중미월드컵 공인구 '트리온다'와 동일한 사양을 적용해 경기력 향상에 초점을 맞췄다.

새로운 4패널 구조를 적용해 깊은 심(seam)과 패널에 새겨진 디테일한 라인이 공기 저항을 균일하게 분산시키며, 이를 통해 높은 안정성을 제공한다. 또한, 표면에 양각으로 새겨진 아이콘은 습한 환경에서도 드리블과 슈팅시 우수한 터치감을 보장한다.

'커넥스트 26 프로'는 21일 전주월드컵경기장에서 열리는 '쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026'을 시작으로 올 시즌 K리그1, K리그2 및 플레이오프 전 경기에 사용된다. 구매는 아디다스 공식 온라인 스토어, 아디다스 브랜드 플래그십과 브랜드 센터 및 퍼포먼스 매장 그리고 축구 전문 매장 등에서 만날 수 있다.

K리그는 2012년부터 아디다스 축구공을 공인구로 사용하고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, '영유 안 가도 돼' 발언 후폭풍… "지혜 씨는 보냈잖아요" 댓글로 시끌

2.

유재석, '명품 12개월 할부'하던 신인이 '41억 납세왕' 되기까지… 울컥하게 하는 인생역전

3.

[SC줌人] 청룡 휩쓴 이성민, 예능판도 접수…‘풍향고2’→‘미우새’ 장악

4.

'사이다 상담' 이호선 교수 남편의 놀라운 정체...'날 버티게 해주는 존재' 유튜브 스타 신학자

5.

'‘600억 자산설' 전현무, 무심결에 곽튜브 재산 폭로 "신혼집 150평 이잖아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]불운이었던 김길리-美 충돌...눈앞에서 본 '세계 랭킹 1위'의 한 마디, "쇼트트랙, 운도 필요해"

2.

충격! 女크로스컨트리 韓선수 2명 '불법 물질 실격' 망신...장비검사서 '환경오염X전면금지' 불소 왁스 검출[밀라노-코르티나2026]

3.

홍명보호 이게 무슨 날벼락인가...중원 파괴됐다, 박용우-원두재 이어 백승호까지? 어깨 부상으로 교체돼

4.

'韓스키 레전드' 김나미 부단장→'18세 괴물보더'유승은에게 대통령 축전 전달... '약속의 땅' 리비뇨, 오늘은 최가온의 시간[밀라노-코르티나2026]

5.

[공식발표]문동주, WBC 2라운드부터 출전 가능! DPP 포함…류지현호, 배찬승 -김택연-유영찬도 등록

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]불운이었던 김길리-美 충돌...눈앞에서 본 '세계 랭킹 1위'의 한 마디, "쇼트트랙, 운도 필요해"

2.

충격! 女크로스컨트리 韓선수 2명 '불법 물질 실격' 망신...장비검사서 '환경오염X전면금지' 불소 왁스 검출[밀라노-코르티나2026]

3.

홍명보호 이게 무슨 날벼락인가...중원 파괴됐다, 박용우-원두재 이어 백승호까지? 어깨 부상으로 교체돼

4.

'韓스키 레전드' 김나미 부단장→'18세 괴물보더'유승은에게 대통령 축전 전달... '약속의 땅' 리비뇨, 오늘은 최가온의 시간[밀라노-코르티나2026]

5.

[공식발표]문동주, WBC 2라운드부터 출전 가능! DPP 포함…류지현호, 배찬승 -김택연-유영찬도 등록

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.