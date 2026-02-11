윤도현, 3년 암투병 끝냈는데 돌연 건강 악화로 공연 연기 "처음 해보는 치료 중"

기사입력 2026-02-11 10:41


윤도현, 3년 암투병 끝냈는데 돌연 건강 악화로 공연 연기 "처음 해보는…

[스포츠조선 이지현 기자] 밴드 YB의 보컬인 가수 윤도현이 건강 악화로 공연을 연기했다.

10일 윤도현은 소속사 디컴퍼니를 통해 오는 14일~15일 예정되 있던 울산 공연을 연기한다고 알렸다. 이어 자신의 계정을 통해서도 "너무나 무거운 마음이다. 치료에 전념하고 광주에서는 다시 원래의 컨디션으로 꼭 돌아오겠다"라면서 "고압산소치료, 수액치료 등 처음해보는 치료를 매일 하는 중입니다"라고 설명했다.

또한 쏟아지는 걱정들에 그는 "보내주신 격려와 응원의 말씀 모두 감사합니다. 여러분도 건강히 지내시길 바랄게요"라고 덧붙였다.

당초 14일과 15일 예정됐던 'YB 리마스터드 3.0:오디세이' 울산 공연은 3월 28일과 29일 울산 KBS홀에서 열릴 예정이다.


윤도현, 3년 암투병 끝냈는데 돌연 건강 악화로 공연 연기 "처음 해보는…
앞서 소속사는 "이번 주 YB Remastered 3.0 울산 공연을 손꼽아 기다려주신 관객 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "기다려주신 마음에 보답드리지 못하는 소식을 전하게 돼 매우 송구스럽다"고 운을 뗐다. 이어 "아티스트는 지난주부터 감기 증세로 병원 진료와 치료를 병행하며 공연을 준비해왔다. 그러나 주말 공연 이후 목 상태가 급격히 악화되어 당분간 치료에 전념해야 한다는 의사 소견을 받았다"고 설명했다.

그러면서 "아티스트 및 공연 관계자 간의 신중한 논의 끝에, 추후 투어의 안정적인 진행과 완성도 있는 공연을 위해 부득이하게 이번 주 울산 공연을 연기하게 됐다"며 "공연을 기다리며 소중한 시간을 내어주신 관객 여러분께 깊은 사과 말씀 드리며. 이번 결정은 아티스트의 건강 회복과 이후 투어를 책임감 있게 이어가기 위한 불가피한 판단이었음을 너그러운 마음으로 양해부탁드린다"고 덧붙였다.

한편 윤도현은 2021년 건강검진으로 희소 혈액암인 위말트 림프종 진단을 받았다. 이후 3년간의 투병 끝에 지난 2024년 "희귀암으로 투병 중이었으며 최근 완치 판정을 받았다"고 밝힌 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송가인 母, 무당된 이유 밝혔다 "친정엄마도 무속인, 3년간 신병 앓아"

2.

'흑백2' 프렌치파파, 발달장애 子 방송 최초 고백... 정은혜·조영남 부부와 '운명적 만남'

3.

'방송 하차' 76세 박원숙, 카페 CEO로 대박났다 "갤러리 분위기에 단체 손님 북적"

4.

남창희, 조세호와 똑같은 '1억대 신라호텔' 예식…사회까지 '평행이론'

5.

전원주, '사별 2번' 후 ♥6세 연하와 열애하는 비결 "돈 써야 내게 기대줘"

연예 많이본뉴스
1.

송가인 母, 무당된 이유 밝혔다 "친정엄마도 무속인, 3년간 신병 앓아"

2.

'흑백2' 프렌치파파, 발달장애 子 방송 최초 고백... 정은혜·조영남 부부와 '운명적 만남'

3.

'방송 하차' 76세 박원숙, 카페 CEO로 대박났다 "갤러리 분위기에 단체 손님 북적"

4.

남창희, 조세호와 똑같은 '1억대 신라호텔' 예식…사회까지 '평행이론'

5.

전원주, '사별 2번' 후 ♥6세 연하와 열애하는 비결 "돈 써야 내게 기대줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! "한국에게 무릎 꿇고 빌어라" 대국민 사과 요청까지...韓 팬들 도를 넘은 비난, '충돌 당사자' SNS까지 폐쇄

2.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

3.

'손날두+호날두' 환상 조합 폭발! LAFC 가능성 여전→"호날두, 사우디서 존중받지 못했다"…여름 영입 없다면 이탈 '현실화'

4.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

5.

[밀라노 LIVE]'이게 바로 韓 캡틴이다!' 차준환 완벽 연기, 올림픽서 '시즌 베스트' 15명 중 1위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.