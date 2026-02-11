윤도현, 3년 암투병 끝냈는데 돌연 건강 악화로 공연 연기 "처음 해보는 치료 중"

[스포츠조선 이지현 기자] 밴드 YB의 보컬인 가수 윤도현이 건강 악화로 공연을 연기했다.
10일 윤도현은 소속사 디컴퍼니를 통해 오는 14일~15일 예정되 있던 울산 공연을 연기한다고 알렸다. 이어 자신의 계정을 통해서도 "너무나 무거운 마음이다. 치료에 전념하고 광주에서는 다시 원래의 컨디션으로 꼭 돌아오겠다"라면서 "고압산소치료, 수액치료 등 처음해보는 치료를 매일 하는 중입니다"라고 설명했다.
또한 쏟아지는 걱정들에 그는 "보내주신 격려와 응원의 말씀 모두 감사합니다. 여러분도 건강히 지내시길 바랄게요"라고 덧붙였다.
당초 14일과 15일 예정됐던 'YB 리마스터드 3.0:오디세이' 울산 공연은 3월 28일과 29일 울산 KBS홀에서 열릴 예정이다.
앞서 소속사는 "이번 주 YB Remastered 3.0 울산 공연을 손꼽아 기다려주신 관객 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "기다려주신 마음에 보답드리지 못하는 소식을 전하게 돼 매우 송구스럽다"고 운을 뗐다. 이어 "아티스트는 지난주부터 감기 증세로 병원 진료와 치료를 병행하며 공연을 준비해왔다. 그러나 주말 공연 이후 목 상태가 급격히 악화되어 당분간 치료에 전념해야 한다는 의사 소견을 받았다"고 설명했다.
그러면서 "아티스트 및 공연 관계자 간의 신중한 논의 끝에, 추후 투어의 안정적인 진행과 완성도 있는 공연을 위해 부득이하게 이번 주 울산 공연을 연기하게 됐다"며 "공연을 기다리며 소중한 시간을 내어주신 관객 여러분께 깊은 사과 말씀 드리며. 이번 결정은 아티스트의 건강 회복과 이후 투어를 책임감 있게 이어가기 위한 불가피한 판단이었음을 너그러운 마음으로 양해부탁드린다"고 덧붙였다.
한편 윤도현은 2021년 건강검진으로 희소 혈액암인 위말트 림프종 진단을 받았다. 이후 3년간의 투병 끝에 지난 2024년 "희귀암으로 투병 중이었으며 최근 완치 판정을 받았다"고 밝힌 바 있다.