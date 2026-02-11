이지혜, '영유 안 가도 돼' 발언 후폭풍… "지혜 씨는 보냈잖아요" 댓글로 시끌

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 이지혜의 '영어유치원(영유)' 관련 발언을 두고 맘카페 커뮤니티에는 갑론을박이 펼쳐지고 있다.

이지혜는 지난 10일 자신의 계정에 "영유 안 보내면 후회할까요"라는 질문에 "노노. 엄마의 소신만 있으면 남들 따라가지 않아도 됩니다"라고 답했다.

해당 발언을 두고 일부 맘카페와 온라인 커뮤니티에는 논쟁이 펼쳐지고 있다. 특히 이지혜는 과거 두 딸을 모두 영어유치원에 보냈으며, 현재 큰 딸은 연간 학비 1200만 원의 사립 초등학교에 다니기 때문.

일부 학부모들은 "본인은 보내놓고 할 말은 아니다", "현실과 동떨어진 조언이네"라는 등의 반응을 보이는 반면, "직접 경험해봤기 때문에 할 수 있는 말", "각자 선택이야"라고 옹호하기도 했다.


영어유치원의 높은 비용과 조기 영어교육 효과에 대한 논쟁은 학부모들 사이에서는 항상 뜨거운 화두고 떠오른다. 앞서 이지혜는 셋째 자녀의 영어유치원 진학에 대해 "셋까지 보내면 비용을 감당하기 어렵다. 너무 비싸다"며 경제적 부담을 솔직하게 언급한 바 있어, 단순히 조기 교육을 반대하기보다 무리한 선택을 경계하는 취지라는 해석도 나온다.

한편 한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완 씨와 결혼해 두 딸을 두고 있다. 현재 방송 활동과 더불어 개인 유튜브 채널을 통해 활발한 소통을 이어가고 있다.

