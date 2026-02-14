외딴섬 KIA 3인, 왜 낚싯대 들었나…"라면 끓여 먹으려고 냄비도 샀는데"

기사입력 2026-02-14 20:33


외딴섬 KIA 3인, 왜 낚싯대 들었나…"라면 끓여 먹으려고 냄비도 샀는…
KIA 타이거즈 김선빈과 한준수가 일본 아마미오시마에서 잡은 물고기 2마리. 사진제공=한준수

[스포츠조선 김민경 기자] "라면 끓여 먹으려고 냄비도 샀는데, 아직 한번도 못 끓였어요(웃음)."

KIA 타이거즈가 올해 1차 스프링캠프 훈련지로 선택한 일본 아마미오시마는 유네스코 세계자연유산으로 등재된 곳이다.

천혜의 자연환경을 자랑하나 도시 생활이 익숙한 이들에게는 딱히 놀거리가 없다. 여름에는 스노클링을 즐기는 인파가 꽤 있지만, 지금은 추운 겨울이라 관광객도 거의 없다.

KIA 내야수 김선빈과 외야수 김석환, 포수 한준수는 휴식일에 할 일을 찾다 찾다 낚싯대를 들었다. 김선빈이 제안했고, 평소 낚시를 좋아하는 김석환이 주도했다.

김선빈은 "일단 섬에 할 게 없고, (김)석환이랑 (한)준수한테 쉬기 전날이랑 쉬는 날에 낚시를 하는 게 어떻겠냐고 했는데, 석환이가 낚시를 좋아해서 그럼 하자고 이야기가 됐다. 그런데 나가서 바람만 맞고 있다. 바람이 너무 불어서 낚시 줄도 다 꼬이고 줄을 몇 번을 끊어 먹은지 모르겠다"며 웃었다.

김석환은 "나는 원래 낚시를 좋아한다. 원래 시끌벅적한 곳을 안 좋아해서 혼자 조용히 있는 것을 좋아하는데, 낚시를 가면 조용하기도 하고 또 가서 맛있는 걸 먹으니까 좋다. 비시즌에 고흥에서 한번 (김)선빈 선배랑 (한)준수, (황)대인이 형이랑 놀러 갔을 때 바다가 있어서 갑자기 낚시를 한 적도 있다. 여기서 낚싯대를 빌려주시길래 너무 할 게 없으니까 나가보자고 나갔는데 한 마리도 안 잡히더라"고 이야기했다.

바람이 많이 불고, 물고기도 잘 잡히지 않아 하루는 김석환만 방에서 쉬었다. 그랬더니 낚시를 나갔던 김선빈과 한준수가 작은 물고기 2마리를 잡았다고 사진을 보내 자랑을 했다고.

김석환은 "사진을 보내줘서 봤더니 요만한 거 잡았더라. 너무 추워서 빨리 들어왔다고 하더라"며 웃었다.


손맛을 본 당사자인 한준수는 "작긴 한데 돔 종류라고 하더라. 근데 진짜 잡힌 줄도 몰랐다. 바람이 너무 많이 불어서 낚싯대가 휘니까 그냥 건져보자고 했는데 물고기가 딱 들어가 있었다. 선빈이 형은 물고기를 잡아도 손으로 잡지를 못해서 내가 빼줬다"고 설명했다.


외딴섬 KIA 3인, 왜 낚싯대 들었나…"라면 끓여 먹으려고 냄비도 샀는…
일본 아마미오시마는 유네스코 세계자연유산으로 등재된 곳이다. 아마미오시마(일본)=김민경 기자

외딴섬 KIA 3인, 왜 낚싯대 들었나…"라면 끓여 먹으려고 냄비도 샀는…
KIA 타이거즈 김선빈. 사진제공=KIA 타이거즈
하지만 너무 작은 물고기가 잡혀 바로 놓아줄 수밖에 없었다고.

한준수는 "낚시하고 밖에서 라면 끓여 먹으려고 냄비도 샀는데, 한번도 못 끓여 먹었다"며 허탈하게 웃었다.

반복된 실패에도 세 선수가 낚싯대를 계속 든 이유는 있다.

김선빈은 "혼자 했다면 지루했을 텐데, 애들이랑 이야기하면서 하니까 지루한 줄 모르겠더라. 처음에 얼마 안 된 것 같은데 4시간이 지나 있었다. 야구 이야기도 하고, 이것저것 이야기하다 보면 시간이 금방 간다"고 했다.

김석환은 "낚시는 시간이 정말 잘 간다. 그냥 앉아서 한 시간 지나가는 거랑 낚시하면서 한 시간 지나가는 것은 느낌이 다르다. 뭐 조금 하면 2~3시간 금방 지나간다. 그러다가 선빈 선배님이랑 준수랑 야구 이야기하고, 일상 대화도 좀 하고 또 먹을 것들 사가서 바다 앞에서 캠핑하듯이 먹고. 기다리는 그 시간이 낚시의 매력이다. 인내심에 제일 좋은 것 같다. 기다렸다가 물고기가 잡히면 도파민이 나오는 것"이라고 밝혔다.

한준수는 "낚시는 인내심이다. 이곳에서는 낚시랑 잘 맞는 것 같다. 진짜 근처에 뭐 할 게 없으니까. 쉬는 날에 또 방에만 있으면 다음 날 몸이 무겁더라"며 체력과 날씨 조건이 되는 한 계속 낚시를 하려는 의지를 보였다.


외딴섬 KIA 3인, 왜 낚싯대 들었나…"라면 끓여 먹으려고 냄비도 샀는…
KIA 타이거즈 김석환(왼쪽)과 한준수. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김구라子' 그리, 2억 5천에 산 아파트 '10억' 됐다 "해병대 간부들도 부러워해"

2.

이나영, ♥원빈 만나 당황…어색한 인사 "남편이 먼저 와 있었다"

3.

정형돈♥한유라, 하와이 기러기 생활 끝낸다 "내년부턴 서울로"

4.

'의사♥' 주진모, '6년 백수'여도 장모 사랑 독차지 "잘 생겨서 좋다고"

5.

'25세 연하와 4혼' 박영규, 위자료만 3번 줬는데.."90평 타운하우스 매입"

스포츠 많이본뉴스
1.

'캠프지서 도박장 출입' 롯데 4인방, 성추행 혐의는 벗었다…그러나 중징계 불가피

2.

"다리가 안 움직였다"→"이 악물고 걸어나왔다"...'하프파이프 여왕' 최가온, 직접 밝힌 금메달 직전 위기의 순간[밀라노 현장]

3.

"대한민국을 위해 싸워주셔서 감사합니다" '형제의 나라'서 뛰는 조진호, 96세 튀르키예 참전용사 방문+90도 인사…"진호는 내 손자 같구나"

4.

[오피셜]측면 공백 메울 '미국산 날개' 벤지 미셸, 울산 HD 이적 확정...등번호 91번

5.

'정후 크루'는 어디로 옮길거야? "바다 위에 배 띄우면 어때요", 이게 바로 이정후다운 수용 자세...우익수 펑고 벌써 시작했다

스포츠 많이본뉴스
1.

'캠프지서 도박장 출입' 롯데 4인방, 성추행 혐의는 벗었다…그러나 중징계 불가피

2.

"다리가 안 움직였다"→"이 악물고 걸어나왔다"...'하프파이프 여왕' 최가온, 직접 밝힌 금메달 직전 위기의 순간[밀라노 현장]

3.

"대한민국을 위해 싸워주셔서 감사합니다" '형제의 나라'서 뛰는 조진호, 96세 튀르키예 참전용사 방문+90도 인사…"진호는 내 손자 같구나"

4.

[오피셜]측면 공백 메울 '미국산 날개' 벤지 미셸, 울산 HD 이적 확정...등번호 91번

5.

'정후 크루'는 어디로 옮길거야? "바다 위에 배 띄우면 어때요", 이게 바로 이정후다운 수용 자세...우익수 펑고 벌써 시작했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.