'저 50세 너클볼 투수 누구야?' 허민 전 의장, 한화 상대로 꿈을 이뤘다

기사입력 2026-02-17 14:40


'저 50세 너클볼 투수 누구야?' 허민 전 의장, 한화 상대로 꿈을 이…
멜버른 에이시즈의 투수로 등판한 허민 전 의장 . 사진=이글스TV 중계 화면 캡쳐

[스포츠조선 나유리 기자]얼마나 프로야구 선수가 되고 싶었는지는 확실히 알겠다. 호주리그에서 선수로 뛰고 있는 허민 전 키움 히어로즈 의장이 연습 경기에 깜짝 등장했다.

한화 이글스의 스프링캠프 연습 경기에서 깜짝 인물이 등장했다. 한화는 지난 15일 호주 멜버른 볼파크에서 호주프로야구(ABL)팀 멜버른 에이시즈와 연습 경기를 펼쳤다.

4-4 동점이던 6회초 2사 주자 없는 상황에서 멜버른이 투수를 교체했다. 그런데 마운드 위에 서있는 투수의 비주얼이 상당히 낯 익었다. 한화 구단의 공식 영상 채널에서 중계를 맡은 김민수 캐스터와 김태균 해설위원도 "낯이 굉장히 많이 익다"며 힌트를 줬다.

투수는 놀랍게도 허민 전 키움 히어로즈 의장이었다. 성공한 기업인 출신인 허 전 의장은 아마추어 출신이지만 꾸준히 야구 선수, 투수가 되고 싶다는 의욕을 드러내왔었다. 독립리그에서 뛰기도 했고, 키움 의장 시절에도 소속 선수들을 상대로 라이브 피칭이나 캐치볼을 했다는 사실이 밝혀지면서 '갑질' 논란이 일어났었다. 구단 사유화 논란이 벌어진 후 KBO로부터 2개월 직무 정지 제재를 받았고, 2022년 연임을 포기하면서 현재는 KBO리그 내에서는 어떤 직무도 맡고있지 않은 상황이다.


'저 50세 너클볼 투수 누구야?' 허민 전 의장, 한화 상대로 꿈을 이…
임종찬을 상대로 투구하는 허민 전 의장. 사진=이글스TV 중계 화면 캡쳐
그러나 키움을 떠난 후로도 계속해서 야구선수에 대한 꿈은 접지 않았던 것으로 보인다. 1976년생인 그는 올해 50세지만, 트라이아웃을 통해 ABL 멜버른 구단에 입단하는 집념을 보였다. ABL은 선수층이 워낙 다양해 과거 구대성이나 크리스 옥스프링처럼 은퇴 연령을 넘긴 고령의 선수들도 뛰는 경우가 흔하다. 허민 전 의장에게도 기회가 주어질 수 있었던 환경이다.

6회초 2사 주자 없는 상황에서 등판한 허민 전 의장은 첫 타자로 한화 임종찬을 상대해 스트레이트 볼넷을 내줬다. '너클볼'의 그의 주무기인데, 느린 아리랑볼로 프로 선수들이 타이밍을 맞히기 쉽지 않아 보였다.

이이어 유민 상대로 초구 폭투가 나오면서 1루 주자 임종찬이 2루까지 들어갔고, 이후 유민마저 볼넷으로 내보내며 2연속 볼넷 출루를 허용했다. 이후 포일까지 나오면서 주자가 모두 득점권에 진루.

허민 전 의장은 한화 한지윤을 상대해 1B2S에서 삼진을 잡아내면서 이닝을 끝냈다. 주심이 최초 볼을 판정했지만, 이후 4심 합의 끝에 스트라이크로 번복되며 삼진이 선언됐다. 이후 7회초를 앞두고 멜버른은 다시 투수를 교체했다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

사야, 子 하루 돌잔치서 눈물.."♥심형탁, 한국 가족 없다고 말하지만 우린 가족 많아"

2.

전현무, 다이어트후 확 달라진 비주얼 "母도 살 찌워라 잔소리"(아빠하고)

3.

故최진실 딸 최준희, ♥11세 연상과 결혼 앞두고 결심했다.."이판사판 웨딩 다이어트"

4.

감정 못 추스르고 펑펑..'연기대상' 엄지원, 故 이순재 추모영상에 오열한 이유는?(라스)

5.

“이병헌 母 아니고 이민정 시어머니?”…‘100만 조회수’에 놀란 BH 어머니 근황

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! 금메달 브라 노출 한번에 100만달러 횡재, '유튜버 복서 연인' 레이르담…온갖 논란, 실력은 '찐'. 멀티 메달 돈방석

2.

'韓 피겨 간판'→'언어 천재 인성 甲' 日 '인간토끼' 신지아에 관심 폭발…'일본 나카이와 아침 식사 대화' 대대적 보도

3.

'벌써 146km' 두산 방출 1m95 장신투수, 웨일즈 첫 피칭 압도적 구위, 드디어 잠재력 터뜨리나

4.

"이 쫄깃한 식감 뭐야" 태어나서 처음 먹어본 떡국, 두산 외인 타자는 그렇게 한살을 더 먹었다 [시드니 현장]

5.

'이렇게까지?' 철통보안 일본 WBC 대표팀, 취재진도 못들어간 비공개 훈련 실시

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! 금메달 브라 노출 한번에 100만달러 횡재, '유튜버 복서 연인' 레이르담…온갖 논란, 실력은 '찐'. 멀티 메달 돈방석

2.

'韓 피겨 간판'→'언어 천재 인성 甲' 日 '인간토끼' 신지아에 관심 폭발…'일본 나카이와 아침 식사 대화' 대대적 보도

3.

'벌써 146km' 두산 방출 1m95 장신투수, 웨일즈 첫 피칭 압도적 구위, 드디어 잠재력 터뜨리나

4.

"이 쫄깃한 식감 뭐야" 태어나서 처음 먹어본 떡국, 두산 외인 타자는 그렇게 한살을 더 먹었다 [시드니 현장]

5.

'이렇게까지?' 철통보안 일본 WBC 대표팀, 취재진도 못들어간 비공개 훈련 실시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.