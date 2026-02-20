'레전드 극찬' 첫 캠프에 무실점 활약이라니…'119→39' 책임감 더해진 '예비역', "등판하면 편하게 보시도록"

한화 이글스 박재규. 사진제공=한화 이글스

한화 이글스 박재규. 사진제공=한화 이글스

[오키나와(일본)=스포츠조선 이종서 기자] "처음이다보니 씩씩하게 하려고 했어요."

박재규(22·한화 이글스)는 지난 18일 마친 한화 호주 스프링캠프에서 인상적인 활약을 남겼던 투수다.

아직은 '낯선' 이름이다. 2023년 신인드래프트 9라운드(전체 81순위)로 입단해 1군 데뷔없이 현역병으로 병역을 마치고 지난해 7월 돌아왔다.

퓨처스리그 2경기에 나왔던 그는 스프링캠프 명단에 이름을 올렸고, 마운드에서 그 이유를 증명했다.

13일 멜버른 에이시스전에서 1⅓이닝 무실점을 기록한 그는 15일에도 멜버른을 상대로 1이닝 2탈삼진 무실점 완벽투를 펼쳤다. 17일 자체 청백전에서도 1이닝 무실점을 하며 이번 캠프 깜짝 스타가 됐다.

한화는 지난 19일 일본 오키나와로 자리를 옮겨 2차 캠프에 돌입했다. 21일 WBC 대표팀을 시작으로 KBO 구단은 물론 일본 프로야구(NPB) 구단과도 연습 경기가 있다.

오키나와로 들어온 박재규는 "캠프가 처음이다보니 씩씩하게 내가 할 수 있는 걸 보여주려고 했던 거 같다. 시키는 걸 열심히 하고 있다"라며 "포수 형 리드를 따라가면서 자신있게 하자고 했는데 잘됐다"고 돌아봤다.

입단 이후 첫 캠프 훈련. 박재규는 "처음에는 눈치도 많이 보였다. 선배님들과 하니 긴장도 많이 됐는데 점점 적응하다보니 재미있었던 거 같다"고 말했다.


군대에서 그동안 약점을 확실하게 보강해온 모습이었다. 그는 "투수 치고는 몸집이 왜소한 편이었다. 그걸 보완하려고 웨이트를 많이 했다. 또 야구 생각도 많이 했다"고 이야기했다.


한화 이글스 박재규. 사진제공=한화 이글스
효과는 분명하게 있었다. 박재규의 피칭을 구단 자체 중계를 하며 지켜본 김태균 해설위원은 "공이 살아들어간다"며 "저런 경쾌한 투구폼을 가진 선수는 가능성 무궁무진하다"고 연신 감탄했다. 박재규는 148㎞ 정도까지 구속을 끌어올렸다.

박재규는 "구속이 생각보다 빠르게 올라왔다. 140㎞ 중반만 나오면 잘 나온다고 생각했는데 후반까지 나왔다"고 미소를 지었다.

119번을 달았던 박재규는 올 시즌 등록선수 명단에 포함되면서 39번을 달게 됐다. 박재규는 "남는 번호였는데 뭔가 더 잘해야겠다는 생각도 들고, 책임감이 생기는 느낌이었다"고 이야기했다.

오키나와 캠프에서 본격적으로 실전 감각 끌어올리기에 나설 예정인 그는 " 내가 할 수 있는 걸 열심히 하면서 경기에 집중해서 몸 상태를 만들어 가려고 한다"라며 "올해는 1군에 올라가는게 목표다. 또 내가 나오면 편하게 보실 수 있도록 하겠다"고 당찬 각오를 전했다.
오키나와(일본)=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


한화 이글스 박재규. 사진제공=한화 이글스


