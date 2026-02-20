추성훈, 日 술집에서 항의…차승원도 눈치 "서비스에 엄청 민감해"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 이종격투기 선수 추성훈이 식당 컴플레인에 나섰다.
식당에 들어온 차승원은 "이거 가격이 꽤 될 텐데. 나는 죽었다 깨도 못 낸다"고 말했고 추성훈 역시 "감사합니다 진짜"라고 받아쳤다. 하지만 차승원은 "난 다 썼다. 돈 다 썼다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
|
차승원은 "내 거 마시라"고 바꾸려 했지만 추성훈은 "아니다. 이거 1600엔(한화 약 15,000원)이다. 서비스쪽으로 일본에서는 안 된다"라며 컴플레인에 나섰다.
차승원은 "내가 괜히 죄인같다"며 안절부절했고 추성훈은 직원을 불러 "이것만 양이 되게 적다"고 설명했다. 이에 직원은 "죄송하다. 탄산수 조금 추가해서 넣어드리겠다"고 말했고 추성훈은 "위스키 넣는 건 안 되냐"고 물었다. 직원이 "위스키는 정량이다"라고 설명하자 추성훈은 수긍했다.
제작진은 "(호출 버튼을) 누른 거에 비해 되게 착하게 말했다"고 웃었고 추성훈은 "1,600엔이라는 돈을 쓰면 이 정도는 정확하게 해줘야 한다"고 소신을 밝혔다.
차승원은 "성훈이는 이런 거에 되게 민감하다"며 "내가 내 돈 주고 먹는데 사실은 적합하지 않은 결과물이 나왔을 때는 그거에 대해 컴플레인을 걸 필요가 있다"고 밝혔다.
