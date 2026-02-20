현주엽子, 촬영 중 마이크 빼고 가출 사태...'첫사랑 네컷사진'에 추궁에 폭발

기사입력 2026-02-20 09:43


현주엽子, 촬영 중 마이크 빼고 가출 사태...'첫사랑 네컷사진'에 추궁…

[스포츠조선 이지현 기자] 농구선수 출신 방송인 현주엽과 아들 준희의 갈등이 결국 폭발한다. 사소한 방 청소에서 시작된 일이 돌발 행동으로 번지며 긴장감을 고조시켰다.

25일 수요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고3'에서는 현주엽과 아들 준희의 팽팽한 부자 갈등이 그려진다. 19일 공개된 선공개 영상에는 준희가 편의점에 간 사이, 현주엽이 아들의 방을 정리하다 예상치 못한 상황을 마주하는 모습이 담겼다.

현주엽은 방을 청소하던 중 낯선 여성과 함께 찍은 네컷 사진을 발견하고 "이게 뭐냐. 못 본 걸로 해야 하나?"라며 당황했다. 이어 토끼 인형까지 눈에 띄자 평소와 다른 기류를 감지한 듯 굳은 표정을 지었다.

그 순간 귀가한 준희는 "뭐냐. 거기 왜 들어가 있냐"며 날 선 반응을 보였다. 현주엽은 "아빠가 방 청소하고 있었지"라고 설명했지만 분위기는 쉽게 가라앉지 않았다.

현주엽이 토끼 인형을 가리키며 "이건 뭐야?"라고 묻자, 준희는 "건드리지 마라. 누나랑 커플로 맞춘 거다. 왜 건드리냐"며 격앙된 반응을 보였다. 사진에 대한 질문이 이어지자 준희는 "같이 찍은 사진이지. 이거 왜?"라며 발끈했다.

이후 제작진과의 인터뷰에서 준희는 "속에서 천불이 올라왔다. 소중한 사진과 추억을 함부로 치우고 이런 걸 보고 화가 났다"고 솔직한 심정을 털어놨다.

결국 감정을 주체하지 못한 준희는 마이크를 빼고 촬영을 거부한 채 집을 나가버렸다. 이름을 불러도 돌아보지 않는 아들의 모습에 현주엽은 당황한 기색을 감추지 못했다. 그는 "당황했다. 마이크를 빼고 나갈 정도라니… 어디 가 있나?"라며 급히 밖으로 나섰지만, 방향을 잡지 못한 채 방황하는 모습으로 안타까움을 자아냈다.


현주엽子, 촬영 중 마이크 빼고 가출 사태...'첫사랑 네컷사진'에 추궁…
앞서 현주엽 아들은 첫사랑을 고백한 바 있다. 그는 "첫사랑이 있긴 했다. 병원에서 우연히 만난 분이다. 병동을 돌아다니다 우연히 만났는데 저한테 되게 도움이 많이 되고 의지도 했던 분이다. 나중에 고백은 했는데 그냥 친한 사이로 지내자고 했다. 한 살 연상이다. 그 누나랑 친해져서 중간중간 수화기로 연락도 했다"라고 털어놨다.


이를 들은 현주엽은 큰 충격을 감추지 못했고, "아빠한테는 전화 한 통도 안 했잖아"라고 버럭하자, 현준희는 "이럴까 봐 말 안 했다. 그 누나랑은 계속 연락한다. 밖에서 만나려고 오늘 연락을 했다. 시간이 된다고 해서 노래방 가서 만나려고 한다"라고 말했다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

2.

'개코와 이혼' 김수미 "외국 남자도 만날 수 있어, 말 안통하면 공부할 것"

3.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

4.

"최불암 건강 안 좋다"”…'전원일기' 동료가 전한 최근 근황

5.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

연예 많이본뉴스
1.

윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

2.

'개코와 이혼' 김수미 "외국 남자도 만날 수 있어, 말 안통하면 공부할 것"

3.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

4.

"최불암 건강 안 좋다"”…'전원일기' 동료가 전한 최근 근황

5.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

中 폭발! 린샤오쥔 '노메달' 탈락에 "중국 쇼트트랙 위해 모든 걸 바쳤다", "끈기, 노력 인정해야" 오히려 찬사 등장

2.

[속보]"아쉬움의 눈물 펑펑!" '통한의 6엔드' 韓 여자 컬링, 캐나다에 7-10 패배 '4강 진출 실패→올림픽 여정 마무리'

3.

'또다시 국적 변경?' 린샤오쥔, '한국 국적 재취득은 가능할까?' 다시 임효준으로 돌아올 수 있는 방법은 있지만...[밀라노현장]

4.

美 분노! "김연아 金 대놓고 강탈"→눈물 흘리는 선수 보면서 "우리가 유리해" 충격 발언...피겨 여왕의 악몽, 또 구설수

5.

포스테코글루, 토트넘 감독 복귀→"내가 싫어!" 칼거절…악수의 연속 '최근 두 시즌 최악의 시기'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.