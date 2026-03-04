"더 좋은 선수가 올 수 있는 시기다." 염갈량이 삼성 외인 부상에도 여전히 경계하는 이유[오키나와 코멘트]

기사입력 2026-03-04 18:40


LG 트윈스 염경엽 감독이 애리조나 캠프서 정우영과 대화하고 있다. 사진제공=LG 트윈스

20일 일본 오키나와 온나손 아카마 구장에서 열린 대한민국 야구 대표팀과 삼성 라이온즈의 평가전, 맷 매닝이 몸을 풀고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com./2026.02.20/

삼성 라이온즈 이호성. 사진제공=삼성 라이온즈

[오키나와=스포츠조선 권인하 기자]"더 좋은 선수가 올 수도 있다."

삼성 라이온즈는 스토브리그에서 2연패를 노리는 LG 트윈스의 대항마로 꼽혔다. 구위형 강속구 투수 맷 매닝을 영입했고, 베테랑 최형우를 데려와 전반적인 전력이 업그레이드 됐다. 가을야구를 경험하면서 계속 성장하고 있는 젊은 선수들과 함께 올해는 우승을 노려볼만한 전력이 만들어졌다는 평가였다.

그런데 갑자기 부상 도미노로 인해 갑자기 우승권에서 멀어지는 분위기다.

국내 에이스 원태인이 팔꿈치 부상으로 대표팀에서 낙마해 치료를 받고 있는 가운데 매닝이 팔꿈치 인대 손상으로 수술을 받게 되며 새 외국인 투수를 찾아야 하는 상황이 됐다.

2월 24일 한화와의 연습경기 등판 후 팔꿈치 통증을 호소했고 급히 한국으로 돌아가 정밀 검진을 한 결과 수술이 필요하다는 소견을 받았다.

그러더니 젊은 필승조 이호성마저 팔꿈치 수술을 받게 됐고, 1라운드 신인 이호범도 팔꿈치 통증으로 피칭을 멈추게 됐다.

외국인 후라도가 파나마 대표팀으로 WBC에 출전 중이라 자칫 삼성은 1,2,3선발 없이 시즌 개막을 맞이할 수도 있는 위기에 직면했고, 불펜진도 어려움에 빠지게 됐다.

LG 염경엽 감독은 그래도 외국인 투수쪽은 전화위복의 가능성이 있다고 여전히 경계의 눈초리를 지우지 못했다.


염 감독은 "외국인의 경우 최악은 시즌을 시작하고 개막때 다치는 것이다. 이땐 미국에서도 선수들이 모두 계약이 된 상태라 좋은 선수를 데려오기가 쉽지 않다. 지금은 오히려 더 좋은 선수를 데려올 수도 있다"라고 했다.

프런트 시절 외국인 선수 스카우트 담당을 하기도 했던 염 감독은 "지금은 의외로 좋은 선수가 있을 때다"라며 "메이저리그 초청돼 뛰고 있는 선수 중에서 메이저리그에 들어가지 못하는 선수 중에서 한국에 올 수도 있다"라고 했다.

만약 삼성이 에릭 페디나 코디 폰세와 같은 MVP급 투수를 영입한다면 전화위복의 시즌을 만들 수도 있다. 삼성은 이종열 단장이 미국으로 날아가 새 외국인 투수를 찾고 있는 상황. 의외의 대박을 터뜨릴 수 있을지 지켜볼 대목.

염 감독은 "오히려 이호성이 부상으로 수술을 받게 된 것이 삼성에겐 더 아픈 곳일 것"라며 "작년에 경험치를 쌓은 이호성이 올해 더 성장하고 최지광이 돌아오면 삼성 불펜이 더 좋아질 수 있는데 이호성이 다치면서 그게 힘들어졌다"라고 냉철하게 분석했다.
오키나와=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

