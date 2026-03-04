'1m96 장신' 韓 핵타선 감당할 체코 투수 누구?…"우리 최고 투수, 한국 다시 정상 오르려는 노력 존경해"

|
[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "우리팀 최고 투수다."
한국과 체코는 5일 도쿄돔에서 C조 조별리그 첫 경기를 치른다. 한국은 선발투수로 소형준을 앞세우고, 1+1 개념으로 정우주를 뒤에 붙여 체코를 반드시 잡겠다는 각오다.
2000년생인 파디삭은 키 1m96 장신 투수다. 미국대학스포츠협회(NCAA)에서 선수 생활을 했고, 지난해 일본프로야구 2군 니가타에서 2경기에 출전한 기록이 있다.
한국은 2023년 대회 조별리그에서도 체코를 만나 7대3으로 승리했다. 지난해 11월 체코와 치른 2차례 평가전은 각각 3대0, 11대1 승리를 거뒀다.
파디삭은 "한국에 좋은 선수들이 많다고 알고 있다. 좋은 경기가 되도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.
소형준은 "첫 경기 선발로 믿고 내보내 주신 만큼 책임감을 갖고 던져야 한다고 생각한다. 1200만 관중을 동원한 한국 야구의 대표팀 선발투수로 그에 걸맞은 투구를 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.
C조는 한국과 체코를 비롯해 일본, 대만, 호주가 포함됐다. 세계랭킹 1위이자 디펜딩 챔피언 일본의 조 1위가 예상되는 상황. 한국은 최소한 조 2위로 8강에 진출하는 것을 1차 목표로 삼고 있다.
류지현 한국 감독은 체코전 구상과 관련해 "지난해 11월 체코와 평가전에서 전체 엔트리는 아니었지만, 수준이나 전력을 알 수 있었다. 미야자키에서 연습 경기 내용도 다 체크했다. 11월보다는 확실히 몇몇 선수들이 합류하면서 전력이 훨씬 강해졌다는 생각이 들었다. 그런 준비를 맞춰서 하고 있다. 투수 운용이 중요하다. 아시다시피 한정된 일정 안에서 이뤄지는 경기다. 투구 수 제한 등이 있어서 계획한 대로 이겨야 다음 경기까지 전력에 문제가 안 생긴다"고 설명했다.
하딤 감독은 "한국은 다시 정상에 오르기 위해 감독부터 선수들까지 큰 노력을 기울이고 있는 것 같다. 한국 야구의 모든 구성원이 함께 협력하고 있더라. 감독님, KBO 선수들, 그리고 협회까지 말이다. 나는 그것에 대해 큰 존경을 표하고 싶다. 한번 내려갔다가 다시 올라가는 것이 얼마나 어려운 일인지 잘 알기 때문"이라며 과거 야구 강국에 밀리지 않고 맞섰던 한국의 부활 의지에 박수를 보냈다.
도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com