'1m96 장신' 韓 핵타선 감당할 체코 투수 누구?…"우리 최고 투수, 한국 다시 정상 오르려는 노력 존경해"

기사입력 2026-03-04 19:11


'1m96 장신' 韓 핵타선 감당할 체코 투수 누구?…"우리 최고 투수,…
2026년 WBC C조 조별리그 한국전에 선발 등판하는 다니엘 파디삭. 사진제공=WBC

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "우리팀 최고 투수다."

한국 야구대표팀의 첫 경기 상대인 체코의 선발투수가 공개됐다. 지난해 일본프로야구 2군에서 뛰었던 우완 다니엘 파디삭이다.

파벨 하딤 체코 감독은 4일 일본 도쿄돔에서 열린 '2026년 WBC' 공식 기자회견에서 "한국전 선발투수는 파디삭이다. 우리 팀에서 최고 투수이기 때문"이라고 설명했다.

한국과 체코는 5일 도쿄돔에서 C조 조별리그 첫 경기를 치른다. 한국은 선발투수로 소형준을 앞세우고, 1+1 개념으로 정우주를 뒤에 붙여 체코를 반드시 잡겠다는 각오다.

2000년생인 파디삭은 키 1m96 장신 투수다. 미국대학스포츠협회(NCAA)에서 선수 생활을 했고, 지난해 일본프로야구 2군 니가타에서 2경기에 출전한 기록이 있다.

2023년 WBC에도 출전한 파디삭은 2경기에 등판해 4이닝, 평균자책점 4.50을 기록했다.

한국은 2023년 대회 조별리그에서도 체코를 만나 7대3으로 승리했다. 지난해 11월 체코와 치른 2차례 평가전은 각각 3대0, 11대1 승리를 거뒀다.

파디삭은 "한국에 좋은 선수들이 많다고 알고 있다. 좋은 경기가 되도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.


'1m96 장신' 韓 핵타선 감당할 체코 투수 누구?…"우리 최고 투수,…
체코 파벨 하딤 감독. 사진제공=WBC

'1m96 장신' 韓 핵타선 감당할 체코 투수 누구?…"우리 최고 투수,…
한국 류지현 감독. 사진제공=WBC

소형준은 "첫 경기 선발로 믿고 내보내 주신 만큼 책임감을 갖고 던져야 한다고 생각한다. 1200만 관중을 동원한 한국 야구의 대표팀 선발투수로 그에 걸맞은 투구를 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

C조는 한국과 체코를 비롯해 일본, 대만, 호주가 포함됐다. 세계랭킹 1위이자 디펜딩 챔피언 일본의 조 1위가 예상되는 상황. 한국은 최소한 조 2위로 8강에 진출하는 것을 1차 목표로 삼고 있다.

류지현 한국 감독은 체코전 구상과 관련해 "지난해 11월 체코와 평가전에서 전체 엔트리는 아니었지만, 수준이나 전력을 알 수 있었다. 미야자키에서 연습 경기 내용도 다 체크했다. 11월보다는 확실히 몇몇 선수들이 합류하면서 전력이 훨씬 강해졌다는 생각이 들었다. 그런 준비를 맞춰서 하고 있다. 투수 운용이 중요하다. 아시다시피 한정된 일정 안에서 이뤄지는 경기다. 투구 수 제한 등이 있어서 계획한 대로 이겨야 다음 경기까지 전력에 문제가 안 생긴다"고 설명했다.

하딤 감독은 "한국은 다시 정상에 오르기 위해 감독부터 선수들까지 큰 노력을 기울이고 있는 것 같다. 한국 야구의 모든 구성원이 함께 협력하고 있더라. 감독님, KBO 선수들, 그리고 협회까지 말이다. 나는 그것에 대해 큰 존경을 표하고 싶다. 한번 내려갔다가 다시 올라가는 것이 얼마나 어려운 일인지 잘 알기 때문"이라며 과거 야구 강국에 밀리지 않고 맞섰던 한국의 부활 의지에 박수를 보냈다.


'1m96 장신' 韓 핵타선 감당할 체코 투수 누구?…"우리 최고 투수,…
5일 체코전에 나설 한국 선발투수 소형준. 사진제공=WBC

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'영앤리치' 혜리, 강남 빌딩 2채 중 삼성동 건물 145억 매물로…'40억 차익' 노린다

2.

홍석천, 주식 대폭락에 패닉 "아침에 폭망...심장마비 올 듯"

3.

'최동석과 이혼' 박지윤, '56kg' 인생 최저 몸무게 인증 "매일 아침 뛴다"

4.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

5.

"작업실 가두고 폭언만"…'조선족 래퍼→마약 의혹' 디아크, 이번엔 소속사 저격[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

2.

기적의 회복 속도, 불굴의 의지...김원중 불펜 피칭도 했다, 개막전 가능할까

3.

"팬들은 이래서 미친다" 사우디 '돈방석'에 이어 주급 40만파운드 인상도 사인 미룬 맨유 캡틴..'돈 보다 우승 야망이 먼저다'

4.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

5.

"2등으로는 안될거야" 올림픽 금메달 23개 전설의 경고? 팀 USA 누구도 유니폼을 벗지 않았다

스포츠 많이본뉴스
1.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

2.

기적의 회복 속도, 불굴의 의지...김원중 불펜 피칭도 했다, 개막전 가능할까

3.

"팬들은 이래서 미친다" 사우디 '돈방석'에 이어 주급 40만파운드 인상도 사인 미룬 맨유 캡틴..'돈 보다 우승 야망이 먼저다'

4.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

5.

"2등으로는 안될거야" 올림픽 금메달 23개 전설의 경고? 팀 USA 누구도 유니폼을 벗지 않았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.