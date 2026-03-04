"현수 형 만나고 알았다, 내가 안일했다" 오재원의 한화는 올해 이 선수를 그리워하지 않을 수 있을까

|
[오키나와=스포츠조선 정현석 기자]지난 27일 일본 오키나와 구시가와 구장.
이번 캠프에서 장진혁은 김현수 껌딱지다. 수비부터 타격 연습까지 거의 모든 일정을 옆에 붙어서 소화한다. 김현수 눈에 들면 고생스러울지언정 야구인생, 성공 확률이 높아진다. 시즌 중에도 끊임없이 조언(혹은 잔소리)을 아끼지 않는 선배로 유명하다.
장진혁은 "현수 형은 정말 정확하고 냉정하게 이야기해 준다"며 "당연한 이야기들인데, 그 작은 마음가짐 하나하나가 다시금 내 야구를 돌아보게 만든다. '아, 그렇지. 이렇게 했어야지'라는 생각을 매일 한다. 현수 형 이야기를 들으면서 내가 너무 좀 안일하게 생각하지 않았나 하는 생각도 든다"고 솔직하게 털어놓았다.
공교롭게도 친정팀 한화 이글스는 지난 시즌 파란을 일으키며 한국시리즈 무대까지 밟았다.
장진혁은 '툴 가이'다. 빠른 발과 강한 어깨, 그리고 무엇보다 맞으면 가볍게 담장을 넘어가는 부드러운 스윙의 소유자. 그는 "몸이 자연스럽게 반응해서 넘어가는 느낌을 받을 때가 있다. 거포는 아니지만 2루타, 3루타 등 장타가 꾸준히 나오는 내 장점을 살리려 한다"고 밝혔다.
고질적인 숙제인 '유인구 대처'에 대해서도 정면 돌파를 선언했다. 그는 "떨어지는 변화구에 많이 당했다는 걸 알지만, 참으려고만 하기보다 내 방향성대로 강한 스윙을 가져가려 한다. 삼진은 경기 감각이 올라오면 충분히 줄어들 수 있는 부분"이라며 자신감을 내비쳤다.
작년 시즌 옆구리 부상으로 두 달쯤 손해를 봤던 아쉬움을 뒤로하고, 장진혁의 올해 목표는 명확하다.
'건강하게 주어진 역할을 완벽히 수행하는 것'이다.
최원준의 가세로 더욱 치열해진 KT의 외야 경쟁 속에서도 그는 "매년 하는 경쟁이다. 내 야구만 보여줄 수 있다면 충분히 경쟁력이 있다고 생각한다"고 의젓하게 말했다.
예상치 못했던 깜짝 보상선수로 친정팀 한화를 떠나 KT에 둥지를 튼 지 2년 째.
작년까지 1번 중견수 공백을 메우지 못했던 한화는 올해 거물급 루키 오재원의 캠프 활약에 기대를 걸고 있다. 떠나보낼 당시 무척 아쉬워했던 선수 장진혁을 과연 한화는 올시즌 그리워하지 않을 수 있을까. 오재원의 활약 보다 장진혁의 활약에 달려 있다.