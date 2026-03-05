'韓 보다 낫다'는 대만, 호주전 라인업 공개 'ML 출신 리드오프+프리미어12 캡틴 3번'

[스포츠조선 박상경 기자] 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국과 C조 2위 싸움을 펼칠 것으로 예상되는 대만의 첫 라인업이 공개됐다.
쩡하오주 감독이 이끄는 대만은 5일 일본 도쿄돔에서 갖는 호주와의 2026 WBC 본선 1라운드 C조 1차전에 스튜어트 페어차일드(중견수)-린안커(지명 타자)-천제셴(우익수)-장위청(3루수)-우녠팅(1루수)-장쿤위(유격수)-린쯔웨이(2루수)-장샤오훙(포수)-천천웨이(좌익수)를 선발 출전시켰다. 선발 투수는 일본 프로야구(NPB) 소프트뱅크 호크스 소속의 쉬뤄시다.
대만은 이날 경기를 앞두고 중대한 변수를 만났다. 지난 3일 소프트뱅크 2군과의 연습경기에 나섰던 2루수 리하오위(디트로이트 타이거스 산하 마이너)가 왼쪽 옆구리 근육 손상으로 호주전 당일 대표팀 하차를 결정했다. 리하오위는 잔류를 원했으나, 디트로이트가 하차를 요구한 것으로 알려졌다. 리하오위의 빈자리는 2024 프리미어12 우승 당시 멤버였던 린쯔웨이가 채웠다.
대만계 미국인으로 이번에 처음으로 합류한 페어차일드의 리드오프 배치도 눈에 띈다. 2017년 메이저리그 신인 드래프트 2라운드로 신시내티 레즈에 지명됐던 페어차일드는 2021년 애리조나 다이아몬드백스에서 빅리그에 데뷔했다. 이후 시애틀 매리너스와 샌프란시스코 자이언츠, 신시내티를 거쳐 현재 클리블랜드 가디언스 산하 마이너팀 소속이다. 메이저리그 통산 기록은 249경기 타율 0.224(615타수 121안타) 18홈런 66타점 23도루, OPS(출루율+장타율) 0.697이다.
◇천제셴. 스포츠조선DB
프리미어12 당시 대만의 우승에 혁혁한 공을 세웠던 천제셴은 클린업 트리오에 배치됐다. 장타력 뿐만 아니라 스피드 면에서도 강점을 갖춘 선수. 4일 공식 기자회견을 앞두고 이정후(샌프란시스코)와 반갑게 인사하고 사진을 찍는 모습으로 화제가 된 바 있다.
대만은 이번 대회에서 한국과 C조 2위 자리를 다툴 것으로 예상되고 있다. '한국킬러' 린위민(애리조나 산하 마이너) 뿐만 아니라 쉬조시, 구린루이양(니혼햄 파이터스) 등 수준급 투수들이 강점으로 꼽힌다. 타격 면에서는 한국, 일본에 비해 한 수 아래로 꼽힌다. 하지만 단기전에서는 한 이닝 결과 만으로도 승부가 결정되는 만큼, 방심할 순 없다. 미국 현지에서도 대만이 투수력 우위를 바탕으로 2009년 이래 WBC 1라운드에서 통과하지 못하고 있는 한국보다 우위에 설 것이라는 예상이 나오고 있다.
호주의 데이브 닐슨 감독은 트래비스 바자나(2루수)-커티스 매드(3루수)-애런 화이트필드(중견수)-알렉스 홀(지명 타자)-제리드 데일(유격수)-릭슨 윈그로브(1루수)-로비 퍼킨스(포수)-크리스 버크(좌익수)-팀 커넬리(우익수)를 선발 라인업에 올렸다. 선발 투수는 알렉스 웰스다.