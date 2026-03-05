"마약 NO"→손절…산다라박, 박봄 저격에 결국 20년 우정 마침표 찍나
[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 2NE1(투애니원) 멤버 산다라박이 박봄의 마약 의혹 관련 폭로성 발언에 "마약 안 했다"면서 직접 입을 열었다. 쿨한 해명 뒤 손절이 이어졌다. 박봄의 SNS를 언팔로우한 것. 이에 박봄이 추가 폭로에 나설지 관심이 집중되는 가운데, 이번 갈등이 2NE1의 향후 활동과 팀의 미래에 어떤 변수가 될지 이목이 쏠리고 있다.
산다라박은 4일 자신의 SNS를 통해 "마약을 한 적 없다. 그녀가 건강하길 바란다"라며 짧지만 단호한 입장을 밝혔다. 박봄의 폭로성 발언 후 근거 없는 추측과 루머가 확산하자 이를 정면으로 부인한 것. 이후 산다라박의 선택은 손절이었다. 박봄의 SNS를 언팔로우하며 관계 정리에 나선 듯한 행보를 보였다.
앞서 지난 3일 박봄은 SNS에 과거 약물 반입 사건에 대한 억울함을 토로하는 손편지를 공개해 논란의 중심에 섰다. 해당 내용에는 "박산다라가 마약으로 걸려서 그걸 커버하기 위해 박봄을 마약쟁이로 만들었다"는 폭로성 주장이 담겨 파장을 키웠다.
박봄은 "그거 마약 아니다. 나는 ADD 환자고 이건 주의력 결핍증이라 불린다"고 호소했다. 그러면서 그는 "박산다라가 마약으로 걸려서 그걸 커버하기 위해 박봄을 마약쟁이로 만들었다"며 "양현석과 테디와 이채린은 30년 동안 하나도 쓰지 않은 마약을 박봄이 정량보다 많이 썼다고 나라에 보고하는 짓을 하지 말길 바란다"라고 주장하며 억울함을 거듭 강조했다.
건강상의 이유로 활동을 잠시 멈추고 휴식을 취하고 있는 박봄의 돌발 발언에 팬들 사이에서는 우려의 목소리가 먼저 나왔다. 동시에 일부 팬들은 박봄의 주장과 관련해 산다라박의 입장을 요구하며 해명을 촉구하기도 했다.
이에 결국 산다라박은 직접 입장을 밝힌 뒤 예정된 공식 행사 포토월에 참석해 밝은 미소로 취재진 앞에 섰다. 특유의 긍정적인 에너지와 여유로운 태도로 현장을 빛냈고, 카메라를 향해 환하게 웃으며 프로다운 모습을 보였다. 논란 속에서도 흔들림 없는 모습이었다.
재결합 이후 변함없는 우정을 보여주던 2NE1이 이번 논란을 어떻게 넘길지, 팀의 향후 활동 방향과 관계 회복 여부에 관심이 쏠리고 있다.
