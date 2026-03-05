'헤드샷' 이해승 뇌진탕 증세로 조기 귀국. 햄스트링 장승현은 완전 파열은 면해. 일단 4주 휴식[오키나와 현장]
|삼성 라이온즈 이혜승이 한화 이글스 투수 박재규의 투구에 헤드샷을 당하고 있다. 삼성 라이온즈 유튜브 중계 화면 캡쳐
|삼성 이해승이 한화 박재규의 투구에 헤드샷을 당한 뒤 그라운드에 쓰러져 있다. 공을 던진 박재규가 다가와 이해승의 상태를 살피고 있다. 삼성 라이온즈 유튜브 중계화면 캡쳐
|삼성 이해승이 한화 박재규의 투구에 헤드샷을 당해 그라운드에 한참동안 쓰러져 있다가 일어날 때 걱정스런 표정으로 지켜보던 박재규가 미안한 마음을 표현하고 있다. 삼성 라이온즈 유튜브 중계화면 캡쳐
[오키나와=스포츠조선 권인하 기자]헤드샷을 맞았던 삼성 라이온즈 내야수 이해승도 먼저 귀국길에 오른다.
삼성 박진만 감독은 5일 일본 오키나와 아카마구장에서 열리는 LG 트윈스와의 연습경기를 앞두고 최근 부상당한 선수들의 경과를 알렸다.
먼저 이틀전인 3일 한화 이글스와의 연습경기서 한화 투수 박재규의 투구에 헤드샷을 맞고 교체됐던 이해승은 보호차원에서 귀국이 결정됐다.
당시 7회초 수비 때 이재현을 대신해 유격수로 출전한 이해승은 6-11로 뒤진 8회말 1사후 첫 타석에 들어섰고 한화의 6번째 투수 박재규와 승부를 펼쳤다.
이해승은 볼카운트 2B1S에서 4구째 공에 헬멧에 맞았다. 곧바로 쓰러진 이해승은 한참 동안 일어나지 못했다. 공을 던진 박재규도 다가와 걱정스런 표정으로 이해승의 상태를 살폈다. 다행히 이해승이 스스로 일어났고, 박재규는 미안함을 표현하기도 했다.
이해승은 이후 어지럼증과 울렁증을 보여 일본 현지 병원에서 검진을 받았다. 박 감독은 "별 문제는 없으나 공에 맞았을 때 뇌진탕 증세를 보였기 때문에 3~4일간 훈련을 할 수가 없는 상태다. 안정을 취해야 해서 내일(6일) 먼저 귀국하기로 했다"라고 밝혔다.
|삼성 장승현이 2일 KIA와의 연습경기서 주루 도중 햄스트링 부상을 당했다., 사진제공=삼성 라이온즈
2일 KIA 타이거즈와의 연습경기서 주루 플레이 도중 넘어지며 왼쪽 햄스트링을 다쳐 귀국해 정밀검진을 받았던 포수 장승현은 우려한만큼의 큰 부상은 아니라 일단 안도.
|삼성 장승현이 2일 KIA와의 연습경기서 주루 도중 햄스트링 부상을 당해 업혀서 더그아웃으로 나가고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈
부상 당시 거의 걷지못해 트레이너에게 업혀서 나올 정도여서 근육 파열이 된게 아니냐는 걱정을 했으나 검진 결과는 완전 파열은 아닌 부분 파열로 나왔다.
박 감독은 "손상은 있지만 완전 파열까지는 아닌 그레이드2 정도라고 한다"면서 "그래도 4주 정도는 쉬어야 하고 그 뒤에 상태를 보고 이후 스케줄을 잡아야 한다"라고 했다.
부상이 따라다니는 삼성이지만 연습경기는 계속된다.
삼성은 이날 LG와의 연습경기에 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-류지혁(2루수)-디아즈(1루수)-최형우(지명타자)-박세혁(포수)-함수호(좌익수)-전병우(3루수)-이재현(유격수)로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 최원태.
LG는 이재원(좌익수)-천성호(중견수)-오스틴(1루수)-오지환(유격수)-홍창기(우익수)-문성주(지명타자)-구본혁(2루수)-이영빈(3루수)-김민수(포수)로 선발진을 짰다. 선발 투수는 앤더스 톨허스트다.
오키나와=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
