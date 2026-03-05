뭐야, 김재환 매치인데 왜 김재환이 빠졌어...SSG는 왜?

기사입력 2026-03-05 12:50


뭐야, 김재환 매치인데 왜 김재환이 빠졌어...SSG는 왜?
19일 오전 SSG 랜더스 선수들이 인천공항 제2터미널을 통해 1차 캠프지 미국 플로리다로 출국했다. 출국을 준비하고 있는 김재환. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.19/

[스포츠조선 김용 기자] 김재환 매치에 왜 김재환이 빠졌을까.

SSG 랜더스는 5일 일본 미야자키 선마린스타디움에서 두산 베어스와 연습경기를 치른다.

이 경기는 '김재환 매치'로 관심을 모았다. 지난해까지 두산의 간판타자로 활약하다 충격의 옵트아웃을 선언하고 SSG에 입단한 김재환이 친정 식구들과 처음 만나는 날이었기 때문.

하지만 경기 전 발표된 라인업을 보면 SSG는 김재환을 제외했다. SSG는 박성한-에레디아-최정-한유섬-고명준-최지훈-오태곤-조형우-정준재를 선발로 투입한다.

사실상의 주전 라인업. 그런데 왜 김재환은 빠졌을까.

SSG 관계자는 "이숭용 감독님께서 김재환을 배려하셨다. 김재환이 두산과의 연습경기를 앞두고 약간은 부담을 갖는 모습이 느껴지자, 무리하지 말고 하루 푹 쉬라는 말씀을 하셨다"고 전했다.

김재환이 두산을 상대로 어떤 모습을 보일까 기다렸던 팬들에게는 김 빠지는 소식. 하지만 아쉬워하지 않아도 된다. 양팀은 6일도 같은 장소에서 연습 경기를 펼친다. SSG 관계자는 "6일 경기에는 김재환이 선발로 나설 것"이라고 귀띔했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김구라, 이혼 11년..“헤어진 배우자 사생활 지켜본다면” (‘X의 사생활’)

2.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

3.

[공식] 캐나다로 떠났던 이휘재, 4년 만에 방송 복귀…"'불후의 명곡' 경연자로 출연"

4.

'9개월 딸맘' 손담비, 母 학대로 숨진 '해든이' 추모 "다음생엔 마음껏 울고 사랑받길"

5.

장항준, 천만 앞두고 '공약 대참사' 수습 "개명·성형? 감당 안 된다"

스포츠 많이본뉴스
1.

천하의 오타니를 '11타수 무안타' 꽁꽁 묶었다고? 38세 레전드, 일본전 '비밀무기' 될까

2.

류지현호 호재! 대만 DET 3위 유망주, WBC 경기 당일 사퇴 확정

3.

미쳤다! 손흥민 토트넘 데뷔 뛰어넘는 임팩트...오현규, 월드컵 국대 주전 9번 예약→골골골골 득점포

4.

"손흥민도 얼마나 기쁠까" 'HERE WE GO' 오피셜→'FA' 알리, 토트넘 깜짝 복귀…재기 위해 문 열었다

5.

'라인업 대거 변경' 신상우호, 필리핀전 선발 명단 공개...손화연-전유경 출격[여자 아시안컵 라인업]

스포츠 많이본뉴스
1.

천하의 오타니를 '11타수 무안타' 꽁꽁 묶었다고? 38세 레전드, 일본전 '비밀무기' 될까

2.

류지현호 호재! 대만 DET 3위 유망주, WBC 경기 당일 사퇴 확정

3.

미쳤다! 손흥민 토트넘 데뷔 뛰어넘는 임팩트...오현규, 월드컵 국대 주전 9번 예약→골골골골 득점포

4.

"손흥민도 얼마나 기쁠까" 'HERE WE GO' 오피셜→'FA' 알리, 토트넘 깜짝 복귀…재기 위해 문 열었다

5.

'라인업 대거 변경' 신상우호, 필리핀전 선발 명단 공개...손화연-전유경 출격[여자 아시안컵 라인업]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.