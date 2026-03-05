'와 11점 홈런쇼' 韓 17년 한 풀었다, '대참사' 대만과 달랐다…류지현 감독 "일본전 잘 준비하겠다"

기사입력 2026-03-06 00:03


'와 11점 홈런쇼' 韓 17년 한 풀었다, '대참사' 대만과 달랐다…류…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 한국이 11대4로 승리했다. 마운드에 모여 전세기 세리머니를 선보이는 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

'와 11점 홈런쇼' 韓 17년 한 풀었다, '대참사' 대만과 달랐다…류…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 한국이 11대4로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 류지현 감독과 소형준의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "1회에 만루 홈런이 나오면서 조금 더 편안하게 경기할 수 있었다."

한국은 5일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 '2026 WBC' C조 조별리그 체코와 경기에서 11대4로 이겼다. 문보경의 그랜드슬램과 셰이 위트컴의 홈런 2방, 저마이 존스의 대표팀 첫 홈런까지 터지면서 손쉽게 체코를 제압했다.

한국의 WBC 첫 경기 승리는 2009년 대만전(9대0 승) 이후 무려 17년 만이다.

한국은 2009년 대회 준우승 이후 17년 동안 8강과 인연이 없었다. 2013, 2017, 2023년 대회까지 모두 1라운드 탈락의 쓴잔을 마셨다.

첫 경기 패배 징크스를 깨는 것이 중요했다. 한국은 첫 경기에 복병을 만나 무너진 적이 많았기 때문. 2013년은 네덜란드에 0대5로 완패했고, 2017년은 이스라엘에 1대2로 패해 큰 충격에 빠졌다. 2023년은 호주에 7대8로 졌다.

C조 조별리그 개막전에서는 대만이 호주에 0대3으로 참패해 큰 충격을 안겼다. 대만은 2024년 프리미어12 우승 이후 사기가 올라와 있었는데, 첫 경기부터 꼬이면서 8강 진출에 빨간불이 들어왔다.

C조는 한국과 호주가 나란히 1승씩 확보했고, 대만과 체코가 1패씩 떠안았다. 디펜딩 챔피언이자 조 1위가 예상되는 일본은 6일 대만과 대회 첫 경기를 치른다.

타선이 체코 마운드를 두들겨 승기를 잡았다. 홈런 4개 포함 10안타를 몰아쳤다. 문보경이 선제 그랜드슬램 포함, 3타수 2안타(1홈런) 5타점 맹활약을 펼쳤다. 위트컴은 4타수 2안타(2홈런) 3타점으로 힘을 보탰다.


선발투수 소형준은 3이닝 4안타 1볼넷 2삼진 무실점 호투로 임무를 완수했다. 다만 불펜은 여전히 불안 요소. 4회부터 노경은(1이닝)-정우주(1이닝 3실점)-박영현(1이닝)-조병현(1이닝)-김영규(1이닝)-유영찬(1이닝 1실점)이 이어 던져 4실점 했다.

문보경이 1회말 만루포로 기선을 제압했다. 체코 선발투수 다니엘 파디삭이 흔들렸다. 선두타자 김도영의 볼넷, 이정후의 안타, 안현민의 볼넷으로 1사 만루가 됐다. 문보경은 절호의 기회를 놓치지 않았다. 볼카운트 2B1S에서 가운데로 몰린 4구째 슬라이더를 놓치지 않았다. 가운데 담장 너머로 타구가 큼지막하게 뻗어 나가는 순간 2루에 있던 이정후는 홈런을 직감한 듯 양 팔을 번쩍 들고 환호했다.


'와 11점 홈런쇼' 韓 17년 한 풀었다, '대참사' 대만과 달랐다…류…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 1회말 1사 만루 문보경이 선제 만루홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

'와 11점 홈런쇼' 韓 17년 한 풀었다, '대참사' 대만과 달랐다…류…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 한국이 11대4로 승리했다. 전세기 세리머니를 선보이는 위트컴과 존스의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
문보경은 "첫 경기다 보니 긴장을 조금 하긴 했다. 첫 타석부터 중요한 찬스가 와서 어떻게든 인플레이 타구를 만들겠다는 생각이었다. 외야 플라이를 쳐서 팀에 도움이 되려고 한 게 좋은 결과로 이어졌다. 그동안 안타만 쳐서 조금 그랬는데, 홈런을 쳐서 전세기 세리머니를 해서 기분이 정말 좋았다"고 소감을 밝혔다.

주장 이정후는 이날 경기 MVP로 문보경을 꼽으며 "사실 선취점이 제일 중요하다. 또 선취점이 언제 어느 타이밍에 나오느냐가 제일 중요하다고 생각한다. 1회부터 만루 홈런을 쳐줘서 모든 선수들이 부담을 가지지 않고 한다고 했지만, 그래도 선취점이 언제 나오느냐에 따라서 또 경기가 어떻게 될지 몰랐다. 1회부터 그렇게 해줘서 (문)보경인 것 같다"며 고마움을 표현했다.

위트컴과 존스도 홈런 레이스에 가담했다. 위트컴은 3회 솔로포, 5회 투런포를 터트리며 절정의 타격감을 과시했다. 존스는 10-3으로 앞선 8회 좌중월 솔로포를 터트리며 태극마크를 달고 처음 손맛을 봤다.

류지현 한국 감독은 경기 뒤 "첫 경기는 역시 쉬운 경기는 없다. 상대를 떠나서 긴장감은 늘 있다. 다행스러운 것은 1회에 만루 홈런이 나오면서 조금 더 편안하게 경기를 할 수 있었다. 거듭 말하지만, 오키나와에서 우리가 연습 경기하는 좋은 과정 속에서 오사카에 왔고, 도쿄까지 이어지는 공격 흐름이 좋게 이어지고 있다"고 만족감을 표현했다.

소형준 뒤에 정우주를 바로 붙이는 1+1 구상이 바뀐 것과 관련해서는 "정우주가 등판하는 시점이 바로 붙일 수도 있고, 한 템포 쉬고 들어갈 수도 있었다. 준비한 부분이다. 4회에 노경은이 들어간 것은 4번타자부터 시작하는 시점이라 한 템포를 쉬고 5회 하위 타선부터 갔으면 좋겠다고 해서 계획한 상황에서 올라갔다. 정우주가 2이닝 정도는 끌어줬으면 했는데, 그 부분에서 계획이 흐트러진 것 말고는 오늘(5일) 전체적으로 투수들이 괜찮았다"고 했다.

한국은 6일 하루 휴식일을 보내고 7일 일본과 조별리그 2번째 경기를 치른다. 일본은 기쿠치 유세이(LA 에인절스)를 한국전 선발투수로 일찍이 낙점했고, 한국은 고영표가 유력 후보로 떠오르고 있다.

류 감독은 "내일 하루 시간이 있다. 호텔에 들어가서 여러 준비를 또 할 것이다. 전략을 세우면서 잘 준비하겠다"며 말을 아끼며 "재정비해서 전략 갖고 들어올 수 있게, 일본전 잘 준비하겠다"고 각오를 다졌다.


'와 11점 홈런쇼' 韓 17년 한 풀었다, '대참사' 대만과 달랐다…류…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 한국이 11대4로 승리했다. 마운드에 모여 기쁨을 나누는 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

2.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

3.

'70억 CEO' 김소영, 9개월 만삭에도 딸 입학식 참석 "앉아있는 것도 숨 차"

4.

최정윤, 재혼 후 새남편·딸과 첫 해외여행..딸 지우 "아빠"라 부르며 '훈훈'

5.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

스포츠 많이본뉴스
1.

'대만 영패 대참사' 원정팬 4만명 침묵, 감독은 침통…"팬 여러분께 감사, 감독인 내 탓이다"

2.

"한국과 호주 박터지는 경쟁" 외신이 바라본 WBC C조…부동의 1위는 일본→대만도 무시 못해

3.

'와 대만 침묵' 고작 140㎞→KKKKKK, 어라 LG 亞쿼터 투수 아니라고?…쌍둥이 형이 일냈다[도쿄 현장]

4.

'대이변' 대만 충격 0대3 참패, MVP 부상 악재까지…호주, 2023년 8강 기적 이어 가나[도쿄 리뷰]

5.

미쳤다! 손흥민 토트넘 데뷔 뛰어넘는 임팩트...오현규, 월드컵 국대 주전 9번 예약→골골골골 득점포

스포츠 많이본뉴스
1.

'대만 영패 대참사' 원정팬 4만명 침묵, 감독은 침통…"팬 여러분께 감사, 감독인 내 탓이다"

2.

"한국과 호주 박터지는 경쟁" 외신이 바라본 WBC C조…부동의 1위는 일본→대만도 무시 못해

3.

'와 대만 침묵' 고작 140㎞→KKKKKK, 어라 LG 亞쿼터 투수 아니라고?…쌍둥이 형이 일냈다[도쿄 현장]

4.

'대이변' 대만 충격 0대3 참패, MVP 부상 악재까지…호주, 2023년 8강 기적 이어 가나[도쿄 리뷰]

5.

미쳤다! 손흥민 토트넘 데뷔 뛰어넘는 임팩트...오현규, 월드컵 국대 주전 9번 예약→골골골골 득점포

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.